Qu'est-ce que Super Champs (CHAMP)

Super Champs stands out by merging NFTs with gameplay, featuring high-value characters and collaborations with real-world personalities with massive followings. This combination creates a dynamic platform for community ownership and engagement, while the $CHAMP token unlocks premium experiences and fuels the ecosystem’s growth. With a roadmap that includes celebrity-driven content and expansive media offerings, Super Champs is positioned as a next-generation global media and gaming franchise.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Super Champs (CHAMP) Livre blanc Site officiel