Qu'est-ce que Superseed (SUPR)

Superseed is a network that transforms Ethereum scaling into self-repaying loans. We believe in Ethereum’s ability to enable financial freedom. Superseed extends this by maximizing capital efficiency, returning 100% of protocol revenue to our users. With Superseed, you access yield at zero percent interest, with loans repaid effortlessly through protocol-generated fees, including sequencer profits, CDP interest, and inflationary rewards. Superseed is an optimistic rollup, featuring a collection of components designed to enhance the onchain experience by automatically repaying loans.

Ressource de Superseed (SUPR) Livre blanc Site officiel