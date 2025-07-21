Ethereum (ETH) repasse les 3 400 $ : début d'un nouveau bull market ou simple rebond de court terme ?

En juillet 2025, le marché des cryptomonnaies a connu une envolée historique. Le Bitcoin (BTC) a franchi le seuil des 120 000 $, attirant tous les regards, tandis qu' Ethereum (ETH) a suivi de près, atteignant brièvement un sommet à 3 444 $, porté par un sentiment de marché globalement très positif.









D'après les dernières données de MEXC , l'ETH grimpe régulièrement depuis le début du mois, culminant à 3 444 $. Les indicateurs on-chain révèlent une activité intense sur les marchés au comptant et les produits dérivés, avec une forte hausse des volumes de trading et de l'intérêt ouvert, signe d'entrées de capitaux massives.





Au cours des deux dernières semaines, l'ETH a non seulement franchi les seuils psychologiques clés des 2 500 $ et 2 800 $, mais a aussi atteint un nouveau sommet annuel le 17 juillet, condensant deux mois de gains en un laps de temps très court. Cette reprise rapide du sentiment bullish, alimentée par la dynamique des ETF au comptant, les achats institutionnels et une activité on-chain soutenue, pousse certains à parler de « mini bull market » pour l'ETH.









Mais surtout, ce rallye ne découle pas d'un événement isolé, mais résulte de la convergence de plusieurs facteurs : l'évolution en profondeur des mécanismes de gouvernance d'Ethereum, une réallocation structurelle des capitaux institutionnels et une nouvelle rotation au sein de l'écosystème spéculatif on-chain. En juillet, la hausse de l'ETH dépasse le simple rebond d'un actif : elle incarne un exemple en temps réel de la reconstruction en cours de la structure du marché et du consensus sur la valeur.









Un des éléments fondamentaux qui soutiennent la dernière envolée de l'ETH est la transformation accélérée de sa structure de gouvernance interne.









En juillet, la Ethereum Foundation (EF) a annoncé un changement organisationnel majeur, articulé autour de quatre axes stratégiques : Accélérer, Amplifier, Soutenir et Pérenniser. Cela marque une transition vers une approche plus systématique pour faire évoluer Ethereum et développer son écosystème applicatif. Ce tournant rompt avec le modèle de gouvernance historiquement non-interventionniste de la EF et témoigne de son évolution vers une structure plus organisée, orientée vers l'extérieur, axée sur l'allocation proactive des ressources et la coordination inter-communautaire.









Les ajustements récents de la EF répondent non seulement aux préoccupations croissantes du marché concernant l'efficacité de la gouvernance d'Ethereum, mais renforcent aussi ses liens avec l'adoption réelle. En soutenant davantage les développeurs, en favorisant l'intégration des entreprises et en amplifiant la communication communautaire, la fondation active plus largement l'écosystème Ethereum.









Alors que la Ethereum Foundation (EF) poursuit ses réformes de gouvernance, une nouvelle force émerge au sein de la communauté : le Ethereum Community Fund (ECF). Fondé par des figures comme Zak Cole, l'ECF propose un modèle de gouvernance qui assume clairement un objectif central : faire monter le prix de l'ETH. La valeur du token devient ainsi le cœur de l'évolution du protocole. L'ECF repose sur trois grands principes : maximisation de la combustion, aucun nouveau token et immutabilité. Les projets soutenus doivent contribuer au burn d'ETH, s'interdire de lancer des tokens indépendants, et adopter des contrats intelligents non modifiables. Cette stratégie garantit que toute la valeur générée dans l'écosystème bénéficie directement à l'ETH.





Tandis que la EF maintient un rôle neutre et centré sur la coordination, l'ECF introduit une gouvernance complémentaire axée sur la maximisation de la valeur. Ensemble, ces deux dynamiques forment un moteur bicœur qui apporte une maturité inédite à l'architecture institutionnelle d'Ethereum, transformant la gouvernance d'un idéal philosophique en un ensemble de signaux lisibles par les marchés financiers.









En 2025, la détention de réserves en Ethereum (ETH) est devenue une tendance montante sur les marchés boursiers américains. Plusieurs entreprises cotées ont effectué d'importants achats d'ETH, attirant ainsi l'attention croissante des investisseurs :





SharpLink (SBET) : a acquis 7 689 ETH supplémentaires, portant ses avoirs à plus de 20 500 ETH au 9 juillet. : a acquis 7 689 ETH supplémentaires, portant ses avoirs à plus de 20 500 ETH au 9 juillet.

BitMine (BMNR) : prévoit d'allouer 250 millions de dollars à des réserves d'ETH. : prévoit d'allouer 250 millions de dollars à des réserves d'ETH.

Blockchain Technology Consensus Solutions(BTCS) : lève 100 millions de dollars pour acheter de l'ETH. : lève 100 millions de dollars pour acheter de l'ETH.

Bit Digital (BTBT) : annonce un repositionnement complet vers le staking d'ETH et se déleste de ses avoirs en BTC. : annonce un repositionnement complet vers le staking d'ETH et se déleste de ses avoirs en BTC.





Ces entreprises ajoutent de l'ETH à leur bilan non seulement comme stratégie de couverture ou de diversification, mais aussi en misant sur une vision systémique de la valeur long terme de l'ETH, de son rendement en staking et de la croissance de son écosystème. Cette dynamique nourrit le récit de la « crypto action » (crypto equity) auprès des investisseurs, tout en consolidant la place de l'ETH comme un « Or numérique 2.0 ».





Avec des entreprises cotées, des ETF et des protocoles de staking qui continuent d'accumuler de l'ETH, dans un contexte de croissance des ETF ETH au comptant , d'expansion des solutions de couche 2 (L2) et de rendements en staking en hausse, le capital institutionnel constitue un nouveau réseau de liquidité autour de l'ETH, créant ainsi une boucle de rétroaction positive entre prix, consensus de marché et sentiment.













En juillet 2025, le secteur des memecoins a fait un retour en force, ravivant une vague spéculative sur l'ensemble du marché crypto. Avec la rotation des capitaux, la liquidité autrefois concentrée dans l'écosystème Solana commence à affluer vers Ethereum.





Contrairement à Solana, où les récits memecoin sont saturés et la liquidité en déclin, les couches 2 (L2) d'Ethereum attirent de nouveaux capitaux. Grâce à une sécurité renforcée, une compatibilité inter-protocole et une infrastructure plus mature, Ethereum devient le nouveau point chaud des investisseurs memecoin. Des projets comme PEPE MOG ou SPX ont largement surperformé l'ETH depuis le début de l'année, attirant à la fois les traders particuliers et les capitaux à haut risque.













Un avantage clé des projets memecoin sur Ethereum réside dans leur compatibilité native avec l'infrastructure DeFi. Des protocoles comme IMF (Intl Meme Fund) permettent d'utiliser des memecoins comme collatéral pour emprunter, ouvrant ainsi des positions à effet de levier au comptant. En période haussière, ce mécanisme améliore nettement l'efficacité du capital et amplifie les gains potentiels à court terme.





Avec l'essor des protocoles DeFi qui prennent désormais en charge les memetokens — en intégrant des fonctions comme la protection contre la liquidation ou l'agrégation de rendement — un écosystème « DeFi + Meme » synergique est en train d'émerger. Cela renforce non seulement l'utilité globale d'Ethereum, mais contribue aussi à faire évoluer les memecoins d'une curiosité de marché vers des actifs spéculatifs à haut risque, mais crédibles.









1) Incertitude macroéconomique : la politique de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine reste imprévisible. Des données d'inflation supérieures aux attentes pourraient relancer les anticipations de hausse de taux et peser sur les actifs à haut risque comme la crypto.





2) Concurrence croissante dans les écosystèmes : des réseaux comme Solana ou Aptos continuent d'attirer les développeurs. Le lancement de nouveaux modèles d'incitation ou d'applications innovantes pourrait détourner des capitaux et l'attention des développeurs d'Ethereum.





3) Sécurité on-chain et risques de liquidation : le retour de la DeFi ravive les inquiétudes sur les cascades de liquidation. Une gouvernance faible dans certains projets meme, des vulnérabilités de contrats intelligents ou des risques d'exploitation restent des menaces pouvant provoquer des flash crashes localisés.





Pour les investisseurs, malgré la chaleur du marché actuel, garder une discipline stratégique et un bon contrôle du risque reste essentiel.









Le rallye de l'ETH en juillet reflète bien plus qu'un simple rebond de prix : il marque la convergence entre restructuration de la gouvernance, réallocation du capital et nouvelle dynamique d'engagement utilisateur. Les évolutions institutionnelles entre la EF et l'ECF annoncent une nouvelle ère de gouvernance. La montée en puissance de l'ETH dans les portefeuilles institutionnels souligne sa rareté croissante et son rôle structurant. Parallèlement, l'interaction entre memecoins et DeFi étend de manière exponentielle le réseau de liquidité autour d'Ethereum.





Cela dit, des valorisations élevées entraînent une volatilité accrue, et les changements macroéconomiques ou événements on-chain restent des variables clés. Les investisseurs doivent suivre de près les données on-chain et les flux de capitaux — notamment les flux entrants d'ETF, les taux de staking et l'évolution de la gouvernance — pour mieux choisir leurs points d'entrée et de sortie.





Une approche prudente implique d'aligner les investissements sur sa propre tolérance au risque, en adoptant des stratégies comme les entrées progressives et des seuils de prise de bénéfices. Surveiller les métriques liées aux ETF et au staking peut fournir des signaux précieux. Pour ceux capables de bien timer le marché, juillet pourrait offrir une fenêtre idéale pour se positionner dans la prochaine phase de l'évolution d'Ethereum.









