Qu'est ce que les ETFs Ethereum au comptant ?





Le 10 janvier 2024 (Heure de l'Est), la SEC a approuvé, pour la première fois aux États-Unis, une série de 11 ETFs Bitcoin au comptant, incluant des ETFs exploités par des sociétés telles que Grayscale, Bitwise, Hashdex, iShares, Valkyrie, Ark & 21Shares, Invesco Galaxy, VanEck, WisdomTree, Fidelity et Franklin.





L'approbation des ETFs Bitcoin au comptant a renforcé l'espoir de voir l'approbation des ETFs Ethereum au comptant. Le marché s'accorde largement à dire qu'en tant que deuxième plus grande cryptomonnaie, l'Ethereum est le candidat le plus probable après le Bitcoin à accueillir ses propres ETFs au comptant.









Un ETF (Exchange Traded Fund) est un fonds d'investissement négocié en bourse, similaire aux actions, qui peut être échangé sur les marchés financiers traditionnels.





Les ETF permettent la titrisation d'actifs spécifiques via une collatéralisation physique, permettant ainsi aux investisseurs d'obtenir une exposition indirecte à un actif en achetant des parts émises par un fonds.





Un ETF Ethereum désigne un fonds négocié en bourse qui détient de l'Ether (ETH) en tant qu'actif sous-jacent. Lorsque les investisseurs achètent des ETF Ethereum au comptant, ils achètent essentiellement de l'ETH, mais sans le détenir directement.









2.1 Seuil d'investissement plus bas : aucune nécessité d'apprendre à utiliser un portefeuille crypto ou de maîtriser des compétences cryptographiques. Les ETFs Ethereum au comptant facilitent l'accès aux investisseurs habitués aux produits financiers traditionnels.





2.2 Conformité réglementaire : les ETFs Ethereum au comptant sont négociés sur les marchés boursiers traditionnels et sont soumis aux régulations des autorités compétentes. Cela apporte davantage de confiance et de sécurité aux investisseurs.





2.3 Coûts réduits : acheter des ETFs Ethereum au comptant engendre généralement moins de frais que l'achat direct d'ETH, ce qui les rend attractifs pour les investisseurs soucieux des coûts.





2.4 Réduction du risque de vol de portefeuille : les détenteurs d'ETFs Ethereum au comptant ne possèdent pas directement d'ETH. Ils bénéficient des fluctuations de prix de l'ETH sans être exposés aux risques de perte ou de vol de leurs portefeuilles numériques.









La principale différence entre les ETFs Ethereum au comptant et les ETFs Ethereum à terme réside dans leurs actifs sous-jacents.





Les ETFs Ethereum au comptant sont des fonds négociés en bourse qui détiennent directement de l'ETH comme actif sous-jacent. Leur performance est directement liée à la valeur de l'ETH détenu. Lorsque les investisseurs achètent ces ETFs, ils obtiennent une exposition à l'ETH sans en avoir la possession physique.





Les ETFs Ethereum à terme, en revanche, sont des fonds qui n'investissent pas directement dans l'ETH. Ils reposent sur des contrats à terme en Ethereum, c'est-à-dire des accords de règlement différé dont la valeur dépend des fluctuations du marché à terme.









Six institutions, dont Grayscale, ARK Invest & 21Shares, BlackRock, VanEck, Invesco & Galaxy et Hashdex, ont soumis des demandes d'approbation pour des ETFs Ethereum au comptant.





Le 5 mars 2024, la SEC a reporté sa décision concernant la demande d'ETF Ethereum au comptant de BlackRock. Selon le calendrier prévu, la SEC devra statuer sur ces demandes d'ici la fin du mois de mai.









Beaucoup estiment que 2024 pourrait être une année charnière pour Ethereum. D'un point de vue interne, la mise à jour Dencun a levé plusieurs obstacles liés à la scalabilité et au développement de son écosystème. D'un point de vue externe, si les ETFs Ethereum au comptant sont approuvés, cela pourrait attirer davantage de capitaux issus des marchés financiers traditionnels, renforçant ainsi l'influence d'Ethereum et offrant une couche supplémentaire de crédibilité réglementaire.





Bien que l'approbation des ETFs Bitcoin au comptant ait ouvert la voie, le marché reste optimiste mais prudent quant à l'issue des demandes d'ETFs Ethereum au comptant. Tant que la décision finale n'a pas été rendue, incertitudes et opportunités coexistent. Les investisseurs doivent donc rester vigilants et gérer leur exposition au marché avec prudence. Après tout, peu importe l'effet FOMO (fear of missing out) ambiant, les gains et les pertes dépendent avant tout de la tolérance individuelle au risque.





Avertissement : ces informations ne constituent ni un conseil en investissement, ni une recommandation fiscale, juridique, financière ou comptable, ni une incitation à acheter, vendre ou détenir des actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre de référence uniquement et ne constitue aucunement un conseil en investissement. Assurez-vous de bien comprendre les risques impliqués et d'agir avec prudence avant d'investir. La plateforme n'est pas responsable des décisions d'investissement des utilisateurs.