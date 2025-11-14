Qu'est-ce que Pieverse ? L'infrastructure d'horodatage et de conformité réglementaire construite sur le protocole x402

Pieverse est une infrastructure de paiement et de conformité Web3 construite sur la norme de communication x402, conçue pour prendre en charge les paiements agent-à-agent avec horodatage intégré et vérification réglementaire.

Elle transforme les transactions on-chain en reçus conformes aux exigences fiscales et prêts pour audit, en combinant les horodatages basés sur la blockchain avec une logique de conformité multi-juridictionnelle.

Le projet ne dispose pas encore de token natif et a récemment annoncé un financement stratégique d'entreprise en partenariat avec CMS Holdings.

Pieverse met actuellement l'accent sur la fiabilité de son infrastructure et les intégrations conformes à la norme x402 avant tout lancement de token ou sur les marchés publics.









Pieverse fournit une infrastructure d'horodatage et de conformité pour les paiements Web3. Chaque transfert, facture ou airdrop peut être enregistré on-chain avec un horodatage vérifiable et un reçu adapté à la juridiction concernée, permettant aux créateurs, aux DAO (Organisation Autonome Décentralisée) et aux entreprises d'opérer avec transparence et conformité réglementaire. Plutôt que de lancer une économie de token, Pieverse se positionne comme une couche d'infrastructure « as-a-service » pour l'économie des agents x402, garantissant que toutes les transactions d'agents puissent être vérifiées, auditées et conformes aux normes de reporting internationales.

















Le protocole x402 définit la manière dont les agents d'IA communiquent et effectuent des transactions. Construit sur cette base, Pieverse ajoute des fonctions d'horodatage, de vérification documentaire et de logique fiscale, rendant les paiements agent-à-agent adaptés aux usages professionnels et conformes aux exigences d'audit.





Couche Rôle Description x402 Protocol Norme de communication

Définit les règles d'interaction et de messages de paiement entre agents d'IA. Infrastructure Pieverse Conformité et horodatage Applique des horodatages immuables et génère des reçus vérifiables.













Problème Limites actuelles du Web3 Approche de Pieverse Absence de reçus vérifiables Les paiements manquent de preuve formelle Horodatage immuable et PDF infalsifiables Complexité fiscale et déclarative Réglementations multiples selon les régions Logique fiscale intégrée (États-Unis, Singapour, Japon, Royaume-Uni) avec confidentialité côté client Outils déconnectés Facturation, airdrops et portefeuilles séparés Flux de travail unifié en un clic Responsabilité des agents Aucune preuve temporelle pour les transactions A2A (Account-to-Account) Vérification d'horodatage basée sur le protocole x402













Pieverse repose sur un principe fondamental : le temps comme preuve de valeur. Son infrastructure combine l'horodatage blockchain et une logique de conformité intégrée, rendant les paiements en cryptomonnaies vérifiables, auditables et prêts à être déclarés fiscalement.









La fonction Pieverse Timestamping transforme les horodatages blockchain en documents commerciaux professionnels. Chaque transaction enregistre quand elle a eu lieu (horodatage), ce qui s'est produit (preuve de transaction) et pourquoi cela importe (contexte de conformité). Les utilisateurs peuvent émettre des factures, recevoir des paiements et générer automatiquement des reçus PDF conformes aux réglementations fiscales locales. Tout le traitement s'effectue côté client, garantissant à la fois la confidentialité des données et la transparence des audits. Les prochaines mises à jour incluront la prise en charge multi-chain, des API pour développeurs et des intégrations comptables. En transformant les horodatages en preuves vérifiées, Pieverse rend les paiements en cryptomonnaies à la fois fiables et professionnels.









Pieverse intègre une logique fiscale multi-régionale couvrant notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, Singapour, le Japon et l'Allemagne, et catégorise automatiquement les types de revenus. Le système prend en charge les méthodes comptables FIFO, LIFO et coût moyen, tout en conservant les données localement sur l'appareil. Ainsi, les utilisateurs peuvent assurer leur conformité réglementaire sans recourir à un stockage centralisé des données.









Grâce à des intégrations simples via API et portefeuilles, Pieverse permet :

La création de factures en moins de 30 secondes ;

La génération automatique de reçus personnalisés ;

Une compatibilité directe avec les outils des entreprises et des DAO (Organisation Autonome Décentralisée).





La plateforme introduit la rigueur du monde professionnel dans les paiements Web3, aidant les organisations à fonctionner avec transparence et à disposer de dossiers prêts pour audit.









Freelancers et créateurs : Pieverse permet aux particuliers de générer des factures professionnelles et des reçus conformes aux obligations fiscales pour leurs revenus en cryptomonnaies, simplifiant ainsi la gestion financière et la conformité.





DAO (Organisation Autonome Décentralisée) et startups Web3 : Les organisations décentralisées peuvent automatiser les paiements et les versements partenaires avec des traces d'audit horodatées intégrées, garantissant la transparence et la responsabilité au sein des équipes distribuées.





Équipes transfrontalières : Pieverse facilite la conformité multi-juridictionnelle pour les opérations mondiales, réduisant la dépendance aux canaux bancaires traditionnels et limitant les retards dans les transactions internationales.





Agents x402 : Le commerce machine-to-machine devient possible grâce à une preuve de temps vérifiable, permettant aux agents IA de réaliser des transactions autonomes, tout en conservant la conformité réglementaire et la traçabilité des audits.













En s'appuyant sur la norme x402 et en mettant l'accent sur l'horodatage et les couches d'audit, Pieverse établit les fondations d'une économie des agents transparente et vérifiable au sein des infrastructures Web3 émergentes.

Le projet reste axé sur l'adoption de son infrastructure, l'interopérabilité et les applications de conformité concrètes, se positionnant comme une infrastructure de confiance pour les entreprises, les DAO (Organisation Autonome Décentralisée) et les créateurs évoluant dans l'écosystème des cryptomonnaies en constante mutation.