Qu'est-ce qu'un marché de prédiction ?









Un marché de prédiction permet aux participants de parier sur la probabilité de survenue d'événements futurs. Ces événements peuvent inclure des mouvements des prix des cryptomonnaies, des mises à jour de protocoles spécifiques et bien d'autres.





Les marchés de prédiction sont souvent considérés comme un moyen efficace d'agréger l'information, car le comportement des participants en matière de paris reflète leurs attentes quant à la probabilité qu'un événement se produise. Sur le marché des cryptomonnaies, les marchés de prédiction peuvent aider les investisseurs et les traders à mieux comprendre les anticipations des participants quant aux événements futurs, leur permettant ainsi d'affiner leurs décisions d'investissement.









Les protocoles de prédiction sont des protocoles basés sur la blockchain qui utilisent des contrats intelligents pour gérer la création, le trading et la résolution des événements, garantissant que toutes les transactions sont transparentes et automatisées. Cette conception décentralisée rend les marchés de prédiction plus équitables et transparents, tout en fournissant un moyen efficace d'agréger les informations et de prévoir les résultats des événements de marché.





Les protocoles de prédiction impliquent généralement quatre étapes :





Création de l'événement : n'importe qui peut créer un événement sur une plateforme de marché de prédiction. Cet événement peut porter sur n'importe quel sujet, par exemple si le prix du BTC atteindra 100,000 $ lors de ce cycle haussier, ou encore sur des événements du monde réel comme les résultats des élections américaines. Le créateur doit définir la description de l'événement, les conditions de sa réalisation et les résultats possibles.





Trading sur le marché : une fois l'événement créé, les participants peuvent placer des paris sur les différents résultats possibles.





Résolution de l'événement : une fois l'événement survenu, la plateforme doit disposer d'un mécanisme permettant de déterminer le résultat final.





Règlement des résultats : en fonction de l'issue de l'événement, les participants ayant parié correctement recevront une part des récompenses, tandis que ceux qui ont fait le mauvais pari perdront leur mise.













Transparence et équité : les marchés de prédiction décentralisés utilisent la technologie blockchain, garantissant que toutes les transactions et processus de résolution des événements sont transparents et vérifiables par tous, ce qui accroît leur équité et leur transparence.





Absence d'intermédiaire : les contrats intelligents exécutent les transactions automatiquement et résolvent les événements sans nécessiter d'intermédiaire, réduisant ainsi les coûts de confiance.





Accessibilité mondiale : n'importe qui peut participer à tout moment et depuis n'importe où, ce qui favorise une plus grande participation et améliore la liquidité.





Agrégation de l'information : les marchés de prédiction reflètent les attentes des participants quant aux résultats des événements, fournissant ainsi des signaux d'information utiles pour anticiper l'issue des événements.









Coûts de transaction : les marchés de prédiction décentralisés, basés sur la blockchain, peuvent être confrontés à des coûts de transaction élevés et à des vitesses de transaction plus lentes, notamment en périodes de congestion du réseau.





Expérience utilisateur : les nouveaux utilisateurs peuvent rencontrer une nécessité d'un certain apprentissage en découvrant les marchés de prédiction décentralisés.





Fiabilité des sources de données : les résultats des marchés de prédiction reposent souvent sur des sources de données externes, qui doivent être fiables et précises pour éviter tout litige.





Problèmes de liquidité : les marchés récents ou peu populaires peuvent souffrir d'un manque de liquidité, affectant l'expérience de trading des utilisateurs et leurs gains potentiels.









D'après les dernières données de CoinGecko, les dix principaux marchés de prédiction par capitalisation sont : Gnosis, SX Network, Azuro Protocol, Kleros, Prosper, Augur, HILO, Polkamarkets, Zeitgeist et PlotX.









En raison de défis tels que la liquidité insuffisante et le comportement irrationnel des participants dans certaines applications pratiques, de nombreux projets ont choisi de fermer ou de réorienter leurs activités. Cette section présente quelques-uns des projets les plus notables sur différentes blockchains.













Polymarket est une plateforme de prédiction décentralisée basée sur la blockchain qui permet aux utilisateurs de parier sur l'issue d'événements futurs à l'aide de cryptomonnaies. Elle couvre des sujets d'actualité comme les élections américaines ou les résultats des Jeux olympiques. Ses contrats intelligents fonctionnent sur le réseau Polygon, ce qui permet de considérablement réduire les frais de transaction et d'améliorer la vitesse d'exécution.





Grâce à sa transparence élevée et à son interface intuitive, Polymarket a attiré un grand nombre d'utilisateurs. Récemment, avec le soutien du candidat à la présidence américaine Donald Trump, Polymarket est devenu l'une des plus grandes plateformes de prédiction basées sur les cryptomonnaies.













Augur est l'un des premiers projets open-source à explorer les marchés de prédiction décentralisés. Construit sur Ethereum, il permet aux utilisateurs non seulement de parier sur des événements, mais aussi de créer leurs propres marchés. Son token natif, REP, est utilisé pour l'incitation, la création de marchés et la résolution des litiges.





La mission d'Augur était de permettre aux utilisateurs de prévoir et d'échanger sur divers résultats d'événements grâce aux contrats intelligents et aux mécanismes décentralisés. Pour résoudre les problèmes de scalabilité d'Ethereum, Augur a lancé une version Turbo utilisant le réseau Polygon afin d'améliorer l'efficacité des transactions.





Actuellement, le site officiel et les réseaux sociaux d'Augur ne sont plus mis à jour, et le projet a été fermé.













À l'origine conçu comme une plateforme de prédiction similaire à Augur, Gnosis a changé de cap après ne pas avoir pu atteindre ses objectifs initiaux. Depuis, l'équipe Gnosis a développé plusieurs produits, notamment Gnosis Safe (portefeuilles multi-signatures et comptes programmables), Gnosis Chain, Gnosis Protocol (CowSwap), Conditional Tokens (pour les marchés de prédiction), Gnosis Auction et Zodiac (normes et outils pour les DAOs modulaires).













Hedgehog est un marché de prédiction décentralisé basé sur le réseau Solana. Sa particularité réside dans le fait que toutes les prédictions sont sans risque, ce qui signifie que les participants ne peuvent pas perdre leur capital initial.





Avant de participer, les utilisateurs doivent staker des USDC afin d'obtenir des tokens de jeu spécifiques servant à faire des prédictions. Ces tokens de jeu ne peuvent être ni transférés ni vendus et sont exclusivement utilisés pour participer aux marchés de prédiction. En cas de pari réussi, les utilisateurs reçoivent des récompenses sous forme de tokens de jeu. Il est à noter que toutes les récompenses de marché sont émises et payées sous cette forme.





Les marchés de prédiction ne se limitent pas aux opportunités de gains et au divertissement : ils constituent également une source d'information précieuse, permettant aux utilisateurs de prendre des décisions plus éclairées. Cette double nature leur confère une place unique et une grande valeur au sein de l'industrie des cryptomonnaies.





Avertissement : ces informations ne constituent ni un conseil en investissement, ni une recommandation fiscale, juridique, financière ou comptable, ni une incitation à acheter, vendre ou détenir des actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre de référence uniquement et ne constitue aucunement un conseil en investissement. Assurez-vous de bien comprendre les risques impliqués et d'agir avec prudence avant d'investir. La plateforme n'est pas responsable des décisions d'investissement des utilisateurs.