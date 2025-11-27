Qu'est-ce qu'un ordre Take-Profit/Stop-Loss ? Votre outil automatisé pour la gestion des risques et la sécurisation des profits





Les ordres Take-Profit/Stop-Loss permettent aux utilisateurs de définir à l'avance un prix de déclenchement, ainsi que le prix et la quantité à acheter ou à vendre lorsque ce seuil est atteint. Lorsque le dernier prix du marché touche le prix de déclenchement, le système soumet automatiquement l'ordre prédéfini.





Sur le marché au comptant de MEXC, cette fonctionnalité inclut deux types d'ordres conditionnels : les ordres Take-Profit/Stop-Loss à cours limité (Limit) et les ordres Take-Profit/Stop-Loss au marché (Market). Ces ordres aident les traders à sécuriser leurs gains lorsque le marché évolue en leur faveur ou à limiter leurs pertes lorsqu'il évolue contre eux.









1）Prix de déclenchement : le prix qui doit être atteint pour que votre ordre prédéfini s'active.

2）Prix d'achat / Prix de vente : le prix auquel vous souhaitez acheter ou vendre l'actif (pour les ordres Limit).

3）Montant d'achat / Montant de vente : la quantité que vous souhaitez acheter ou vendre.

4）Montant de l'ordre : le montant total de la cryptomonnaie que vous souhaitez acheter ou vendre.





Remarques importantes :

Pour les ordres Take-Profit/Stop-Loss au marché (Market), les utilisateurs n'ont pas besoin de saisir un prix d'achat/vente. L'ordre s'exécutera au meilleur prix disponible sur le marché une fois déclenché.

Les ordres Market sont placés en fonction du montant ou du montant spécifié par les utilisateurs. Le prix et la quantité d'exécution dépendent des conditions réelles du marché.











Ordre Market Ordre Limit Ordre Take-Profit/Stop-Loss Objectif principal Exécution rapide

Contrôle du prix Sécuriser les gains ou contrôler le risque Contrôle du prix Aucun. S'exécute au prix du marché. Oui, exécution à votre prix ou mieux. Ordre TP/SL Limit : Contrôle du prix

Ordre TP/SL Market : Pas de contrôle du prix

Certitude d'exécution Exécution garantie Exécution non garantie Ordre TP/SL Market : exécution garantie mais prix variable

Ordre TP/SL Limit : prix fixe mais exécution non garantie Comment configurer Saisir uniquement la quantité ou le montant Saisir le prix et une quantité ou un montant Saisir le prix de déclenchement et une quantité ou un montant (prix Limit optionnel)









Sécuriser les profits à l'avance : les ordres Take-Profit vous aident à clôturer automatiquement une position lorsque le prix atteint votre objectif. Cela évite de manquer la sortie idéale en raison d'hésitation et empêche de laisser s'échapper les gains antérieurs.





Contrôler le risque et protéger le capital : les marchés des cryptomonnaies sont volatils et imprévisibles. Les ordres Stop-Loss aident à limiter les pertes en clôturant votre position lorsque le marché évolue contre vous, évitant ainsi des pertes supplémentaires.





Automatiser les transactions et réduire les biais émotionnels : la peur et l'avidité influencent souvent les décisions de trading. Les ordres conditionnels s'exécutent strictement selon des règles prédéfinies, vous aidant à rester discipliné et objectif.





Réduire la pression de surveillance : vous n'avez pas besoin de surveiller continuellement le marché. Une fois votre ordre défini, le système l'exécute automatiquement lorsque les conditions sont remplies.





Les Ordres Take-Profit/Stop-Loss sont des outils essentiels pour gérer les risques dans le trading de cryptomonnaies. En définissant clairement les prix de déclenchement et les paramètres d'ordre, vous pouvez mieux protéger vos fonds tout en saisissant les opportunités sur un marché en évolution rapide. Que vous soyez expérimenté ou débutant, l'utilisation de TP/SL vous aide à adopter une approche plus disciplinée et mieux structurée.





