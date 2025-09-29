Ordres Limit : la clé pour trader intelligemment





Dans le marché des cryptomonnaies, les ordres Limit sont un mécanisme de trading essentiel, permettant aux investisseurs de contrôler avec précision le prix d'exécution de leurs ordres.













Un ordre Limit permet aux Traders de définir leur prix d'ordre souhaité. L'ordre sera exécuté soit au prix spécifié, soit à un prix plus favorable.





Lorsqu'un ordre Limit est placé, si le carnet d'ordres contient déjà des ordres correspondant au prix indiqué, l'ordre sera exécuté immédiatement au meilleur prix disponible. Si aucun ordre correspondant n'est trouvé, l'ordre Limit restera dans le carnet d'ordres jusqu'à ce qu'il soit exécuté ou annulé par le trader.









Prix d'achat / Prix de vente : le prix défini par le trader pour acheter ou vendre une cryptomonnaie.

Quantité d'achat / Quantité de vente : le volume de cryptomonnaie que le trader souhaite acheter ou vendre.

Valeur de la transaction : la valeur totale de la cryptomonnaie impliquée dans l'ordre.

TP/SL (Take-Profit / Stop-Loss) : les traders peuvent prédéfinir des conditions TP/SL lorsqu'ils placent un ordre Limit. Une fois l'ordre entièrement exécuté, le système placera automatiquement les ordres TP/SL correspondants en fonction du prix prédéfini et de la quantité exécutée. Remarque : si le montant déclenché est inférieur au montant minimal requis par la plateforme, l'instruction sera considérée comme invalide.









En trading crypto, les deux types d'ordres les plus courants sont les ordres Limit et les ordres Market . Ils diffèrent fortement en termes de règles d'exécution, de rapidité et de contexte d'utilisation :





Catégorie Restreint ? Rapidité Facile à exécuter ? Adapté pour… Ordre Limit Oui Lent Pas garanti Contrôler le prix ou attendre un prix idéal Ordre Market Non Rapide Garanti Prioriser la rapidité, accepter un prix d'exécution incertain





Résumé :

Les ordres Limit conviennent aux traders qui veulent un contrôle précis de leur prix d'entrée ou de sortie. Ils permettent d'éviter d'acheter à un prix trop élevé ou de vendre à un prix trop bas, mais comportent le risque de ne pas être exécutés.

Les ordres Market garantissent une exécution immédiate, ce qui les rend idéaux pour les traders sensibles au temps ou souhaitant entrer/sortir rapidement du marché.









Les principaux avantages des ordres Limit résident dans leur contrôle et leur flexibilité stratégique :





Contrôle du prix : permet aux traders de placer des ordres dans leur fourchette de prix idéale, évitant ainsi les exécutions défavorables dues à une forte volatilité.

Gestion des risques : combinés aux fonctions TP/SL, les ordres Limit permettent de prédéfinir des points de sortie — sécurisant les gains et limitant les pertes potentielles.

Efficace en marché volatil : durant les fluctuations, les ordres Limit permettent de capter de meilleurs niveaux de prix et d'améliorer l'efficacité globale du trading.





En résumé, les ordres Limit ne sont pas seulement un outil essentiel pour les débutants qui entrent sur le marché, mais aussi un mécanisme crucial pour les traders expérimentés développant des stratégies de trading plus complexes.









MX/USDT comme exemple. Prenons la pairecomme exemple.









1) Rendez-vous sur le site officiel de MEXC, connectez-vous à votre compte et ouvrez la page de trading Spot.





2) Sélectionnez l'option ordre Limit.









3) Saisissez le prix souhaité et la quantité de MX que vous souhaitez acheter.





4) Vous pouvez également définir un TP/SL pour gérer automatiquement votre risque.





5) Cliquez sur Acheter MX pour placer votre ordre.





6) Votre ordre apparaîtra dans la section Ordres ouverts.





7) Lorsque le prix du marché atteindra votre prix défini (ou un prix plus favorable), votre ordre sera exécuté. Une fois exécuté, vous verrez vos tokens MX dans la section Positions ouvertes.









Acheter du MX









1) Ouvrez l'application MEXC, connectez-vous à votre compte et appuyez sur Trader en bas de l'écran pour accéder à la page de trading Spot.





2) Sélectionnez Ordre Limit.





3) Saisissez le prix souhaité et la quantité.





4) (Facultatif) Activez et configurez le TP/SL.





5) Appuyez sur Acheter MX pour placer votre ordre Limit.





6) Votre ordre apparaîtra dans la section Ordres ouverts.





7) Lorsque le prix du marché atteindra votre prix défini (ou un prix plus favorable), votre ordre sera exécuté. Une fois exécuté, vous verrez vos tokens MX dans la section Positions.













Placer un ordre Limit de vente fonctionne de la même manière que pour un ordre d'achat. Saisissez simplement le prix et la quantité de MX que vous souhaitez vendre, puis cliquez sur Vendre MX pour soumettre votre ordre. Votre ordre apparaîtra dans la section Ordres ouverts.

Lorsque le prix du marché atteindra votre prix défini (ou un prix plus favorable), votre ordre Limit sera exécuté. Une fois la transaction terminée, vous verrez les tokens USDT correspondants dans vos Positions.













Permet aux utilisateurs de définir leurs prix à l'avance, évitant ainsi de courir après les prix élevés ou de vendre dans la panique lorsque le marché est bas.

Aide à saisir des opportunités d'achat ou de vente idéales dans un marché volatil.

Combiné aux paramètres de Take-Profit (TP) et Stop-Loss (SL), il permet de gérer efficacement les risques et de sécuriser les objectifs de P&L.









Si le prix du marché n'atteint pas le niveau défini, l'ordre peut rester non exécuté pendant une longue période.

En cas de faible liquidité, même si le prix est atteint, l'ordre peut ne pas être exécuté en totalité.

Les niveaux de TP/SL doivent être définis avec soin afin d'éviter leur invalidation ou de manquer des opportunités lors de conditions de marché extrêmes.









Les ordres Limit sont l'un des types d'ordres les plus courants, que ce soit au comptant ou sur les contrats à terme. En définissant un prix spécifique, les traders peuvent acheter ou vendre des actifs à leur niveau idéal tout en utilisant les outils TP/SL pour gérer leurs risques. Utilisés de manière stratégique et adaptés au style de trading et à la tolérance au risque de chacun, les ordres Limit offrent aux investisseurs plus de confiance face aux fluctuations du marché — et constituent un pas sûr vers la croissance à long terme des capitaux.





