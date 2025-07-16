Qu'est-ce que l'indicateur stochastique (KDJ) ?





L'indicateur stochastique (KDJ) est un outil d'analyse technique qui examine les tendances des prix afin d'évaluer la force du marché et d'identifier les conditions de surachat et de survente, aidant ainsi les traders à prendre des décisions d'achat et de vente.





Issu de l'oscillateur stochastique introduit par George Lane dans les années 1950, le KDJ est une version améliorée qui ajoute la Ligne J pour fournir des signaux de marché plus sensibles.





Le KDJ est largement utilisé dans les stratégies de trading à court terme. Il aide les traders à identifier les opportunités d'achat et de vente optimales tout en offrant une vision en temps réel de la dynamique du marché. Bien qu'il puisse générer des faux signaux dans les marchés volatils, il est particulièrement efficace dans les marchés en tendance, ce qui en fait un outil essentiel pour de nombreux traders.









L'indicateur KDJ est composé de trois lignes : la Ligne K, la Ligne D et la Ligne J. C'est pourquoi il est également appelé indicateur KDJ. Ces lignes sont calculées à partir des prix les plus hauts, les plus bas et des prix de clôture sur une période donnée.





Ligne K : La ligne rapide, représentant la position relative du prix actuel par rapport aux prix les plus hauts et les plus bas de la période. Une valeur proche de 100 indique que le prix est proche du niveau le plus haut, tandis qu'une valeur proche de 0 suggère qu'il est proche du niveau le plus bas.

Ligne D : La ligne lente, dérivée de la Ligne K en appliquant des techniques de lissage pour réduire le bruit du marché et mieux refléter les changements de tendance.

Ligne J : La ligne la plus sensible, réagissant plus rapidement et avec une plus grande amplitude que les Lignes K et D.





Sur le graphique ci-dessous, la ligne jaune représente la Ligne K, la ligne verte représente la Ligne D, et la ligne bleue représente la Ligne J.













Les valeurs des Lignes K et D varient entre 0 et 100, tandis que la valeur de la Ligne J peut dépasser 100 ou descendre en dessous de 0.





Lorsque les valeurs de K et D sont supérieures à 80, le marché peut être en situation de surachat, signalant une possible correction.

Lorsque les valeurs de K et D sont inférieures à 20, le marché peut être en situation de survente, indiquant un possible rebond.





La croix d'or est un signal d'achat, tandis que la croix de la mort est un signal de vente.





Lorsque les Lignes K et J franchissent la Ligne D à la hausse et que les trois lignes se croisent vers le haut, une croix d'or se forme, signalant une opportunité d'achat. Ce signal est particulièrement fort lorsqu'il apparaît sous 20 (zone de survente).





Lorsque les Lignes K et J franchissent la Ligne D à la baisse et que les trois lignes se croisent vers le bas, une croix de la mort se forme, indiquant une opportunité de vente. Ce signal est plus fiable lorsqu'il se produit au-dessus de 80 (zone de surachat).





Des croisements trop fréquents peuvent entraîner une saturation des signaux, les rendant moins fiables.









La Ligne J aide les traders à identifier les sommets et creux à court terme. Lorsque la valeur J dépasse 90, surtout pendant plusieurs jours consécutifs, le marché peut atteindre un sommet à court terme, entraînant une possible baisse des prix. À l'inverse, lorsque la valeur J descend sous 10, notamment sur plusieurs jours, le marché peut former un creux à court terme, suggérant un potentiel rebond des prix.









L'avantage principal de l'indicateur stochastique est sa sensibilité élevée et ses signaux intuitifs, lui permettant de refléter rapidement les variations des tendances du marché à court terme. Cela en fait un outil adapté aux traders court-termistes. En définissant clairement les zones de surachat et de survente, ainsi qu'en fournissant des signaux de croix d'or et de croix de la mort, il aide les investisseurs à saisir les opportunités d'achat et de vente.





Cependant, cette sensibilité aux fluctuations des prix peut aussi être un inconvénient. En période de forte volatilité, l'indicateur peut générer des signaux erronés, amenant les traders à prendre de mauvaises décisions lorsque les prix ne suivent pas la tendance anticipée. De plus, dans un marché latéral, il peut produire des signaux trompeurs. Pour améliorer la précision des décisions de trading, il est recommandé de le combiner avec d'autres indicateurs techniques. »









1) Cliquez sur le bouton indicateur Fx situé au-dessus du graphique en chandeliers.

2) Dans la liste des sous-indicateurs, sélectionnez KDJ et activez-le.

3) Personnalisez la période de calcul, la période de moyenne mobile 1, la période de moyenne mobile 2, ainsi que les couleurs des Lignes K, D et J.

Cliquez sur Confirmer, et l'indicateur KDJ apparaîtra sous le graphique en chandeliers.









Clause de non-responsabilité : les informations fournies dans ce document ne constituent en aucun cas des conseils en matière d'investissement, de fiscalité, de droit, de finance, de comptabilité ou tout autre service connexe. Elles ne constituent pas non plus une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn met ces informations à disposition à titre de référence uniquement et ne fournit aucun conseil en investissement. Assurez-vous de bien comprendre les risques impliqués et faites preuve de prudence lors de vos investissements. MEXC décline toute responsabilité quant aux décisions d'investissement des utilisateurs.