À lire absolument pour les nouveaux utilisateurs ! Guide pratique du P&L et des frais de transaction lors du trading des contrats à terme de MEXC





Lors du trading de contrats à terme sur MEXC ou sur d'autres grandes plateformes, votre P&L de trading se compose de trois éléments :

Frais de transaction : le coût encouru lors de la transaction.

Frais de financement : règlements périodiques basés sur le taux de financement pendant la période de détention de la position.

P&L réalisé : le profit ou la perte final(e) enregistré(e) après la clôture de la position.

Comprendre comment ces trois éléments sont calculés permet aux traders de mesurer avec précision les gains réels de chaque transaction, d'optimiser leurs stratégies, de réduire les coûts et de prendre des décisions rationnelles dans différentes conditions de marché.









Lors du trading de contrats à terme perpétuels, les frais varient selon la manière dont la transaction est exécutée :





Frais de taker : lorsque vous correspondez directement à un ordre existant dans le carnet d'ordres, vous payez un taux plus élevé.

Formule : Frais = Valeur de la position × Frais de taker (0,040 %)





Frais de maker : lorsque vous placez un ordre Limit dans le carnet d'ordres et fournissez de la liquidité en attendant son exécution, les frais sont généralement plus bas, parfois même nuls.

Formule : Frais = Valeur de la position × Frais de maker (0,010 %)





Remarque : les taux sont valables au 15 août 2025. MEXC applique des standards de frais différents pour le trading des contrats à terme et le trading au comptant, il est donc recommandé de vérifier les derniers taux avant de trader afin de choisir la méthode d'exécution la plus économique.









Les frais de financement représentent l'une des principales différences entre les contrats à terme perpétuels et les contrats à terme traditionnels. Ils permettent de maintenir le prix d'un contrat perpétuel proche de celui de l'actif sous-jacent au comptant.





Sur MEXC, les contrats à terme perpétuels règlent généralement les frais de financement toutes les 8 heures. Selon que le taux de financement est positif ou négatif et la direction de votre position (longue ou courte), vous devrez soit payer, soit recevoir des frais de financement.





Si vous détenez une position longue et que le taux de financement est positif, vous devez payer les frais de financement.





Si le taux de financement est négatif, vous pouvez recevoir des frais de financement (les frais sont échangés directement entre utilisateurs).





Formule : Frais de financement = Taux de financement × Valeur de la position (Contrats × Taille × Prix juste au règlement)





Suivre les tendances des taux de financement aide les traders à anticiper les coûts de détention et à planifier leur stratégie de trading plus précisément.









Le P&L se divise en P&L non réalisé (flottant) et P&L réalisé (positions clôturées).









Contrats à terme USDT-M

Long = (Prix juste – Prix d'entrée) × Taille de la position

Short = (Prix d'entrée – Prix juste) × Taille de la position





Contrats à terme Coin-M

Long = (1 / Prix d'entrée – 1 / Prix juste) × Taille de la position

Short = (1 / Prix juste – 1 / Prix d'entrée) × Taille de la position









Contrats à terme USDT-M

Long = (Prix juste – Prix d'entrée) × Taille de la position

Short = (Prix d'entrée – Prix juste) × Taille de la position





Contrats à terme Coin-M

Long = (1 / Prix d'entrée – 1 / Prix de sortie) × Taille de la position

Short = (1 / Prix de sortie – 1 / Prix d'entrée) × Taille de la position









500 USDT et un levier de 10×. Un utilisateur ouvre une position longue de 0,1 BTC sur les contrats à terme BTCUSDT à 50 000 USDT en tant que Taker, avec une marge deet un levier de 10×.





Dans cet exemple, les données sont à titre démonstratif uniquement :





Frais de taker = 0,02 %, Frais de maker = 0,00 %, Taux de financement = -0,025 %





L'utilisateur doit payer les frais de transaction : 50 000 × 0,1 × 0,02 % = 1 USDT





Le taux de financement étant négatif, l'utilisateur peut recevoir : -50 000 × 0,1 × (-0,025 %) = 1,25 USDT





Si l'utilisateur vend ensuite sa position de 0,1 BTC en tant que Maker lorsque le prix du BTC atteint 60 000 USDT :





P&L réalisé = (60 000 − 50 000) × 0,1 = 1 000 USDT





Frais de clôture = 60 000 × 0,1 × 0,00 % = 0 USDT





Ainsi, le P&L total réalisé de l'utilisateur = 1 000 − 1 + 1,25 − 0 = 1 000,25 USDT





De plus, vous pouvez consulter l'historique de vos transactions pour voir les frais et taux de financement appliqués à chaque transaction ainsi que le P&L de chaque ordre.









Évaluation précise des transactions : comprendre les composantes du P&L de chaque transaction, y compris les frais de transaction, les frais de financement et le P&L réalisé, vous donne une vision claire de vos résultats et vous aide à éviter des décisions basées sur des estimations approximatives.

Optimisation de la stratégie de trading : en analysant le P&L dans différents scénarios de trading, vous pouvez identifier quelles stratégies sont les plus efficaces et quelles étapes génèrent des coûts inutiles, ce qui vous permet d'ajuster votre approche pour améliorer l'efficacité et la rentabilité.

Réduction des coûts de transaction : savoir comment les frais de transaction et les frais de financement sont calculés permet de choisir le rôle approprié (Taker ou Maker) et d'anticiper les variations du taux de financement, facilitant une meilleure gestion des coûts et l'évitement de dépenses inutiles.

Décisions d'investissement rationnelles : une compréhension complète du calcul du P&L vous aide à rester rationnel lors du trading, à ne pas vous laisser influencer par les fluctuations à court terme du marché, à éviter le suivi aveugle ou le sur-trading, et à prendre des décisions alignées sur votre tolérance au risque et vos objectifs d'investissement.





Maîtriser les formules de calcul du P&L lors du trading des contrats à terme sur MEXC vous permet de mesurer clairement les résultats et les risques du trading, de maintenir des décisions stratégiques et rationnelles, et de développer des plans de trading plus efficaces et contrôlables dans différentes conditions de marché. Cela vous aide à éviter des coûts inutiles et à atteindre des profits stables et durables.





Futures dans la barre de navigation supérieure, sélectionner les contrats à terme USDT-M ou les contrats à terme Coin-M, déposer ou transférer des actifs sur votre compte Futures, définir votre effet de levier et la direction de votre position (longue/courte), puis commencer à trader. Pour des instructions détaillées étape par étape, veuillez consulter notre Vous pouvez vous connecter directement sur le site MEXC ou l'application, cliquer surdans la barre de navigation supérieure, sélectionner les contrats à termeou les contrats à terme, déposer ou transférer des actifs sur votre compte Futures, définir votre effet de levier et la direction de votre position (longue/courte), puis commencer à trader. Pour des instructions détaillées étape par étape, veuillez consulter notre Tutoriel de trading des contrats à terme (Futures) de MEXC (App)





