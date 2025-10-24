Comment éviter la liquidation : bonnes pratiques pour utiliser l'Ajout de marge automatique afin de protéger vos positions

Dans le trading de contrats à terme sur cryptomonnaies, la gestion de la marge est une compétence essentielle que chaque trader doit maîtriser, car elle détermine directement à la fois la rentabilité et le contrôle du risque. Parmi les différents outils proposés par MEXC, la fonction Ajout de marge automatique joue un rôle particulièrement important. En ajoutant automatiquement de la marge à une position lorsque cela est nécessaire, cet outil aide les traders à réduire le risque de liquidation et à renforcer la flexibilité de leurs stratégies de trading.





Dans le trading de contrats à terme sur cryptomonnaies, la marge correspond aux fonds déposés par un trader pour ouvrir et maintenir une position. Lorsque la volatilité du marché rapproche une position de son prix de liquidation , le système peut automatiquement clôturer cette position, entraînant ainsi des pertes supplémentaires. Pour réduire ce risque, MEXC a introduit la fonction Ajout de marge automatique.









L'Ajout de marge automatique est un mécanisme qui alloue automatiquement une marge supplémentaire à une position isolée existante afin d'augmenter son niveau de marge et d'éviter la liquidation. Une fois cette fonction activée, si votre position est sur le point d'atteindre le seuil de liquidation, votre marge disponible sera automatiquement transférée vers cette position pour aider à éviter la liquidation.





Chaque ajout automatique de marge correspond au montant requis pour répondre à l'exigence de marge de maintenance de cette position. Après l'ajout de marge, le système recalcule un prix de liquidation plus favorable. Pendant le processus d'Ajout de marge automatique, le système annulera en priorité toute ouverture d'ordres en attente liée à la position afin de garantir l'exécution correcte du transfert de marge.





Remarque : le système ajoutera automatiquement de la marge par niveaux successifs, jusqu'à un maximum de 100 fois, afin d'atteindre la marge de maintenance requise pour cette position. Si, après 100 ajouts, la position ne parvient toujours pas à atteindre le niveau de marge requis, elle sera liquidée.









Déclenchement automatique : lorsque la position s'approche de son prix de liquidation, le système alloue immédiatement une marge supplémentaire.

Ajouts progressifs : chaque ajout correspond au montant requis pour répondre à la marge de maintenance de la position.

Prix de liquidation optimisé : après l'ajout de marge, un prix de liquidation plus favorable est recalculé.

Priorité à l'annulation des ordres : avant de transférer les fonds, le système annule les ordres d'ouverture non exécutés liés à la position pour s'assurer que la marge est disponible.





En termes simples, cette fonction agit comme un « rechargement automatique » des positions, réduisant la probabilité de liquidation due à la volatilité du marché.









Activer la fonction d'Ajout de marge automatique aide les traders à mieux gérer le risque dans des marchés volatils. Ses principaux avantages incluent :





Réduction du risque de liquidation : le système ajoute automatiquement des fonds, empêchant les positions d'être liquidées trop tôt lors de fluctuations temporaires du marché.

Plus grande flexibilité : offre aux traders plus de temps pour ajuster leurs stratégies et gérer efficacement leurs positions.

Amélioration du prix de liquidation : une fois la marge ajoutée, un nouveau prix de liquidation plus favorable est calculé, renforçant la sécurité de la position.

Contrôle automatisé du risque : les traders n'ont pas besoin de surveiller constamment le marché, car le système exécute automatiquement l'ajout de marge aux moments critiques.





Cependant, il est également important de noter :

Si les mouvements de prix défavorables se poursuivent, le système puisera à plusieurs reprises dans votre solde disponible jusqu'à ce qu'il soit épuisé.

Dans des conditions de marché extrêmes, une liquidation peut tout de même se produire, même après l'application de marge supplémentaire.









MEXC propose la fonction d'Ajout de marge automatique, qui transfère automatiquement les fonds disponibles de votre Portefeuille vers la marge de votre position lorsqu'une position isolée est en risque de liquidation.





Il est important de noter que, bien que cette fonction réduise la probabilité de liquidation, dans des conditions de marché extrêmes, elle peut entraîner la perte complète des actifs de votre compte Futures.





En bas de la page de trading des contrats à terme, sous Position, activez l'interrupteur Ajout de marge automatique.













En bas de la page de trading des contrats à terme, sous Positions, activez l'interrupteur Ajout de marge automatique.









Remarque : l'Ajout de marge automatique est uniquement disponible en mode de marge isolée et n'est pas pris en charge en marge croisée.













Lors de l'utilisation de la fonction d'Ajout de marge automatique, les traders doivent définir leurs niveaux de marge initiaux en fonction de leur tolérance au risque et de leur stratégie de trading. En pratique, cela signifie évaluer la volatilité du marché et son expérience personnelle afin de déterminer un niveau de marge qui protège les positions ouvertes tout en maximisant l'efficacité du capital.









L'Ajout de marge automatique ne peut pas éliminer totalement les risques de trading. Il s'agit d'un mécanisme de protection lorsque les positions approchent du risque de liquidation, et non d'un substitut à une gestion du risque rigoureuse. Les traders doivent donc l'utiliser en combinaison avec des stratégies de stop-loss, en définissant des seuils clairs. Lorsque le prix du marché atteint le niveau de stop-loss, les positions doivent être clôturées rapidement afin d'éviter des pertes supplémentaires.









Les conditions de marché évoluent constamment. Lors de l'utilisation de l'Ajout de marge automatique, les traders doivent suivre de près l'évolution du marché et ajuster leurs stratégies en conséquence. Par exemple, des nouvelles économiques ou politiques majeures peuvent entraîner de fortes fluctuations des prix. Dans ce cas, il est essentiel d'évaluer l'exposition au risque des positions et de décider si un ajustement des niveaux de marge ou des points de stop-loss est nécessaire.









Les traders doivent régulièrement analyser leurs performances de trading et évaluer l'efficacité de l'Ajout de marge automatique. Sur la base de ces bilans, ils peuvent ajuster leurs stratégies et les paramètres liés à l'Ajout de marge automatique afin d'améliorer en continu leur gestion du risque et leur rentabilité globale.





L'Ajout de marge automatique est un outil essentiel de gestion du risque proposé par MEXC. Les traders doivent en comprendre parfaitement le fonctionnement, le configurer correctement et l'utiliser en combinaison avec des stratégies de stop-loss ainsi qu'une surveillance attentive du marché pour atteindre un trading plus sûr et plus stable. N'oubliez jamais que le trading comporte des risques et doit être pratiqué avec prudence. Avant d'utiliser une quelconque fonction de trading, assurez-vous d'en comprendre clairement les risques associés.





Si vous souhaitez en savoir plus sur les appels de marge, vous pouvez consulter l'article « Qu'est-ce que l'Ajout de marge ? » pour plus de détails.





