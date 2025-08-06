Qu'est-ce que la marge ? Qui touche à ma marge ? Comprendre la marge dans le trading de contrats à terme sur MEXC

La marge est la base du trading de contrats à terme : elle détermine la taille de vos positions, votre exposition au risque et le moment où une position peut être liquidée. Comprendre son fonctionnement et ses variations est essentiel pour réussir dans le trading de contrats à terme.





*BTN-Démarrez votre aventure sur les contrats à terme&BTNURL= https://www.mexc.com/fr-FR/futures/BTC_USDT









La marge est le collatéral requis pour ouvrir et maintenir une position sur les contrats à terme. Plutôt que de payer la valeur totale du contrat, l'utilisateur dépose un pourcentage, en fonction de l'effet de levier utilisé. Cela permet le trading avec effet de levier, où gains et pertes sont amplifiés.













En mode de Marge isolée, chaque position fonctionne comme une unité de trading indépendante, avec sa propre marge dédiée. Cela signifie que les profits et pertes d'une position sont confinés à sa marge, sans impacter les autres. En cas de liquidation, les pertes sont strictement limitées à la marge attribuée à cette position. Les autres positions et fonds du compte restent entièrement protégés.





Cette approche compartimentée permet un meilleur contrôle du risque, ce qui en fait une option idéale pour les débutants ou ceux qui gèrent plusieurs stratégies en parallèle. Exemple : Vous avez une position en BTCUSDT et une autre en ETHUSDT. Si votre position sur le BTC est liquidée, la position sur l'ETH continue de fonctionner normalement : sa marge reste intacte et n'est pas affectée. Cela vous permet de gérer le risque individuellement pour chaque actif.









En mode de Marge croisée, tous les fonds disponibles dans votre compte Futures sont mutualisés et utilisés comme marge commune à toutes les positions. Cette approche permet un effet de levier plus élevé, mais signifie aussi qu'en cas de fortes pertes sur une position, l'ensemble du solde du compte peut être affecté, y compris les autres positions ouvertes. MEXC permet aux utilisateurs de passer du mode de Marge isolée au mode de Marge croisée pour une position existante, mais pas l'inverse.





La marge croisée convient mieux aux traders expérimentés, ayant un appétit pour le risque plus élevé et souhaitant maximiser l'utilisation de leurs fonds disponibles. Si vous êtes confiant dans votre analyse du marché, la marge croisée peut amplifier vos profits en cas de mouvement favorable, mais elle augmente également le risque en cas de retournement.









Dans le trading de contrats à terme, plusieurs facteurs peuvent entraîner une réduction de la marge disponible. Voici les sept causes les plus courantes :









À chaque fois que vous ouvrez une position sur un contrat à terme, une marge spécifique est requise en tant que collatéral. Cette marge est déduite de votre solde disponible et verrouillée pour couvrir d'éventuelles pertes. Une fois la position clôturée ou un Stop-Loss déclenché, la marge verrouillée est libérée et reversée à votre solde disponible.





Exemple : Vous ouvrez une position en BTCUSDT d'une valeur de 10 000 $, avec un effet de levier nécessitant 10 % de marge. 1 000 $ sont alors déduits et verrouillés pendant la durée de la transaction. À la clôture de la position ou en cas de Stop-Loss, les 1 000 $ sont automatiquement restaurés dans votre solde.





*BTN-Trader des contrats à terme sur MEXC&BTNURL= https://www.mexc.com/fr-FR/futures/BTC_USDT









Le trading de contrats à terme est extrêmement sensible à la volatilité du marché. Si le prix évolue dans le sens opposé à votre position, vous enregistrez des pertes non réalisées qui réduisent automatiquement votre marge disponible.





Exemple : Vous ouvrez une position longue en BTCUSDT, mais le Vous ouvrez une position longue en BTCUSDT, mais le prix du BTC chute de façon continue. Votre position perd en valeur, et votre solde de marge diminue en proportion. En raison de la volatilité imprévisible des marchés, il est essentiel de suivre de près l'évolution du marché et de mettre en place des stratégies de Stop-Loss et de Take-Profit pour limiter votre exposition au risque. Consultez le guide : « Définir les Take-Profit et les Stop-Loss lors du trading des contrats à terme » pour plus d'informations.









Les frais de transaction de MEXC, parmi les plus bas du marché, sont automatiquement déduits de votre marge disponible à chaque exécution d'ordre.









Les frais de financement sont également prélevés sur la marge disponible. Si votre marge disponible est insuffisante, les frais seront alors déduits directement de la marge de position, ce qui rapproche le prix de liquidation du prix actuel du marché et augmente fortement le risque de liquidation.





Exemple : Le Trader A détient une position en Le Trader A détient une position en BTCUSDT mais ne dispose pas de suffisamment de marge disponible pour couvrir les frais de financement actuels. Le système déduit alors les frais directement de la marge de la position, ce qui réduit le tampon de sécurité et fait grimper le prix de liquidation, augmentant ainsi le risque de liquidation.









Une liquidation se produit lorsque des mouvements extrêmes du marché font tomber la marge d'un Trader en dessous du seuil de marge de maintenance requis pour conserver une position ouverte. Lorsque cela se produit, l'utilisateur subit des pertes sur sa marge.





Exemple : Un Trader dispose de 1 000 $ de marge sur sa position, mais une chute brutale du marché réduit cette marge à 500 $, soit en dessous du seuil minimum exigé. Le système clôture automatiquement la position, entraînant une perte partielle ou totale de la marge engagée.









Transférer des fonds depuis le compte Futures vers d'autres comptes (comme par exemple le compte Spot) réduit la marge disponible et peut affecter la capacité à maintenir les positions ouvertes.





Exemple : Un Trader transfère 500 $ depuis son compte Futures vers son compte Spot. Le solde de marge disponible baisse de 500 $, ce qui peut compromettre la stabilité des positions existantes.









Si des bonus en contrats à terme sont utilisés comme marge, leur expiration entraîne une réduction automatique de la marge disponible.





Exemple : Un Trader reçoit un bonus en contrats à terme de 50 $, utilisé comme Un Trader reçoit un bonus en contrats à terme de 50 $, utilisé comme marge additionnelle . Lorsque ce bonus expire, les 50 $ sont retirés du solde de marge, ce qui réduit la marge de la position.





*BTN-Trader des contrats à terme sur MEXC&BTNURL= https://www.mexc.com/fr-FR/futures/BTC_USDT









Plusieurs facteurs peuvent entraîner une baisse rapide de votre marge : volatilité du marché, effet de levier excessif, absence de Stop-Loss et mauvaise gestion des risques.

Voici quelques conseils pour réduire ces risques :





Utilisez des ordres Stop-Loss : définissez toujours un Stop-Loss pour sortir rapidement de position en cas de mouvement défavorable du marché.

Maîtrisez votre effet de levier : choisissez un effet de levier adapté à votre tolérance au risque. Plus le levier est élevé, plus le risque est important.

Surveillez et renflouez votre marge : gardez un œil sur le taux de marge de maintenance et ajoutez des fonds avant d'atteindre les seuils critiques.

Préférez le mode de Marge isolée : ce mode limite les pertes à la position concernée et protège vos autres actifs du compte.





*BTN-Trader des contrats à terme sur MEXC&BTNURL= https://www.mexc.com/fr-FR/futures/BTC_USDT





Lectures recommandées :

Pourquoi choisir MEXC Futures ? Découvrez les avantages uniques du trading des contrats à terme sur MEXC et apprenez à garder une avance stratégique sur le marché des produits dérivés. Découvrez les avantages uniques du trading des contrats à terme sur MEXC et apprenez à garder une avance stratégique sur le marché des produits dérivés.

Comment participer aux événements M-Day ? Maîtrisez les étapes et les stratégies pour rejoindre les événements M-Day et ne manquez pas les airdrops quotidiens de plus de 70 000 USDT en bonus en contrats à terme. Maîtrisez les étapes et les stratégies pour rejoindre les événements M-Day et ne manquez pas les airdrops quotidiens de plus de 70 000 USDT en bonus en contrats à terme.

Tutoriel de trading des contrats à terme de MEXC: suivez pas à pas comment trader des contrats à terme via l’application mobile MEXC et commencez à trader en toute confiance. : suivez pas à pas comment trader des contrats à terme via l’application mobile MEXC et commencez à trader en toute confiance.





Clause de non-responsabilité : le contenu fourni dans cet article ne constitue pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou tout autre service connexe, ni une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil d'investissement. Merci de prendre connaissance les risques encourus et investir avec prudence. Les décisions d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.



