Que sont les contrats à terme de prédiction ?









Les contrats à terme de prédiction permettent aux traders de prédire des résultats spécifiques concernant l'évolution future du prix d'une cryptomonnaie. Chaque contrat à terme représente une prédiction « À la hausse » ou « À la baisse » sur l'issue d'un événement. Actuellement, vous pouvez trader des contrats à terme de prédiction haussiers et baissiers. Les prédictions correctes rapportent une récompense, tandis que les prédictions incorrectes entraînent la perte du montant du contrat.









Connectez-vous à votre compte MEXC et rendez-vous sur la page des contrats à terme de prédiction.









Choisissez l'actif que vous souhaitez trader. Les contrats à terme de prédiction de MEXC prennent en charge le BTC, l'ETH, le SOL, ainsi que d'autres actifs.









Sélectionnez la durée d'expiration des contrats à terme de prédiction. Vous pouvez choisir parmi les options 5 min, 10 min, 30 min, 1 h ou 1 J selon votre préférence. Veuillez vous référer aux unités de temps affichées sur la page pour plus de précision.









Saisissez la quantité que vous souhaitez trader. (Remarque: le montant minimum par ordre est de 5 USDT et le montant maximum par ordre est de 150 USDT).

Vous verrez s'afficher le profit en USDT, qui représente le taux de paiement du contrat à terme de prédiction.

La quantité que vous saisissez pour le contrat à terme de prédiction représente votre capital initial ainsi que votre perte potentielle.









Indiquez si vous pensez que le prix augmentera ou diminuera d'ici l'expiration du contrat à terme de prédiction :

Sélectionnez « H ausse » si vous pensez que le prix de l'indice augmentera.

Sélectionnez « Baisse » si vous pensez que le prix de l'indice diminuera.









Vérifiez les détails et cliquez sur Confirmer. Veuillez noter que :

Montant du règlement = Capital initial + Profit

Profit = Capital initial × Taux de paiement









Une fois l'ordre soumis, attendez l'expiration du contrat à terme de prédiction. Après expiration, consultez les positions clôturées pour vérifier les résultats :

Prix d'entrée : le prix de l'indice lors de votre entrée en position.

Prix de clôture : le prix de l'indice à l'expiration.

















Si votre prédiction sur les contrats à terme de prédiction est correcte, vous recevrez un montant de règlement à l'échéance du contrat.

Montant de règlement = Capital initial + Profit

Profit = Capital initial × Taux de paiement





Si votre prédiction est incorrecte, le contrat à terme de prédiction expire et vous ne recevrez aucun montant de règlement. Le capital initial que vous avez engagé pour ce contrat est alors considéré comme une perte et sera pris en compte dans la limite quotidienne de pertes.





Si le résultat de votre contrat à terme de prédiction n'est ni supérieur ni inférieur au prix d'entrée (c'est-à-dire que le prix d'expiration est égal au prix d'exercice), vous recevrez un montant de règlement équivalent au montant du contrat que vous avez payé, soit votre capital initial.





Le montant de règlement pour chaque contrat à terme de prédiction est déterminé en fonction du montant du contrat et du taux de paiement applicable au moment de la soumission de l'ordre.





Exemple :





Si le taux de paiement du marché est de 87 % et que vous investissez 10 USDT pour prédire le prix futur du BTC :

Prédiction correcte : vous recevez un montant de règlement de 18,7 USDT, dont 8,7 USDT de profit.

Prédiction incorrecte : vous perdez votre capital initial de 10 USDT.

Égalité (aucune variation de prix) : vous récupérez vos 10 USDT, sans gain ni perte.

Remarque : Profit = Capital initial × Taux de paiement









Le paiement est calculé en interne selon la volatilité de l'actif et les risques du marché à un moment donné, et peut fluctuer. Il est déterminé au moment du trading et reste fixe pour cette transaction. Vous pouvez consulter les gains actuels pour les prédictions à la hausse et à la baisse dans la zone de trading.





Comme indiqué dans l'exemple ci-dessous, le gain actuel est de 82 %. Si vous effectuez une prédiction avec 5 USDT et qu'elle est correcte, vous recevrez un règlement de 9,1 USDT, dont 4,1 USDT de profit.













Il n'y a aucune limite sur le nombre de transactions que vous pouvez effectuer par jour.

Limite quotidienne de pertes :chaque trader dispose d'une limite quotidienne maximale de pertes de 3 000 USDT, incluant les pertes potentielles sur les ordres ouverts. Le système applique automatiquement cette limite et vous empêche de passer des ordres qui pourraient la dépasser. Pour la limite quotidienne, le montant payé pour les contrats à terme de prédiction ouverts est considéré comme une perte potentielle.

Limite d'ouverture des contrats à terme de prédiction :vous pouvez avoir jusqu'à 4 contrats à terme de prédiction ouverts simultanément.

Limite quotidienne de trading : vous pouvez effectuer jusqu'à 50 transactions sur les contrats à terme de prédiction par jour.

Limites de prix : chaque contrat à terme de prédiction est soumis à des limites de prix pour réduire les risques financiers. Les limites applicables seront affichées sur la plateforme.

MEXC se réserve le droit de modifier à tout moment la limite quotidienne de pertes, la limite d'ouverture des contrats à terme de prédiction et/ou les limites de prix, à sa seule discrétion. Toute modification n'affectera pas les contrats à terme de prédiction ouverts existants et ne fera pas l'objet d'une annonce spécifique.









Non, les contrats à terme de prédiction ne peuvent pas être clôturés avant leur expiration. Une fois l'ordre soumis, la position reste ouverte jusqu'à l'expiration.









Le prix de clôture est déterminé automatiquement sur la base du prix d'indice de l'actif sous-jacent au moment de l'expiration du contrat à terme de prédiction.









Tous les contrats à terme de prédiction sont réglés en USDT. Si votre prédiction est correcte, votre récompense en USDT est directement créditée sur votre compte Futures. Si votre prédiction est incorrecte, votre perte correspond au montant payé pour le contrat à terme de prédiction expiré et est comptabilisée dans la limite quotidienne de pertes (comme mentionné ci-dessus).









Les contrats à terme de prédiction ne prennent actuellement pas en charge le trading par API.









Avertissement sur les risques et la clause de non-responsabilité des contrats à terme de prédiction. En utilisant les contrats à terme de prédiction de MEXC, vous confirmez avoir lu, compris et accepté l'





Le trading d'actifs numériques et de produits connexes (comme les contrats à terme de prédiction) comporte des risques importants et peut entraîner des pertes substantielles. Vous êtes responsable de vos propres décisions de trading et devriez consulter des conseillers indépendants si nécessaire. Les performances passées d'un actif numérique ou produit connexe ne garantissent pas les résultats futurs. Vous ne devriez investir que des montants que vous êtes prêt à perdre.







