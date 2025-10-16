Que vous soyez un trader de cryptomonnaies expérimenté ou que vous débutiez tout juste, comprendre les frais de transaction est essentiel pour naviguer sur le marché et améliorer votre expérience de tQue vous soyez un trader de cryptomonnaies expérimenté ou que vous débutiez tout juste, comprendre les frais de transaction est essentiel pour naviguer sur le marché et améliorer votre expérience de t
Frais de transaction et taux de financement sur MEXC expliqués : le guide ultime des taux de frais au comptant et sur les contrats à terme

16 octobre 2025MEXC
0m
#Basique#Contrats à terme#Débutants
Que vous soyez un trader de cryptomonnaies expérimenté ou que vous débutiez tout juste, comprendre les frais de transaction est essentiel pour naviguer sur le marché et améliorer votre expérience de trading. MEXC, l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au niveau mondial, propose une structure de frais transparente qui aide les traders à gérer leurs coûts, aussi bien au comptant que sur les contrats à terme.

1. Frais de transaction des contrats à terme


1.1 Frais de transaction


Lors du trading des contrats à terme sur MEXC, les utilisateurs peuvent intervenir sous deux rôles :

  • Maker : un ordre Limit qui ne correspond pas immédiatement à des ordres existants, mais est placé dans le carnet d'ordres en attente d'exécution. Cela ajoute de la liquidité au marché.
  • Taker : un ordre Limit ou un ordre Market qui correspond directement à des ordres Maker existants, retirant ainsi de la liquidité du marché.

Actuellement, les taux de frais sur MEXC pour les contrats à terme (Futures) sont de 0,000 % pour les ordres Maker et de 0,020 % pour les ordres Taker. Si vous détenez des tokens MX et les transférez sur votre compte Futures, ils peuvent être utilisés pour compenser les frais de transaction avec une réduction de 20 %. Si vous détenez plus de 500 MX, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 50 %.


Exemple : un utilisateur ouvre une position courte équivalente à 1 BTC sur les contrats à terme perpétuels BTCUSDT, avec une valeur de position de 100 000 USDT :
  • Si l'ordre a été exécuté en tant que maker : Frais = 100 000 × 0,000 % = 0 USDT
  • Si l'ordre a été exécuté en tant que taker : Frais = 100 000 × 0,020 % = 20 USDT

Remarque : aucun frais n'est appliqué aux ordres non exécutés ou annulés.


Certaines paires de trading en contrats à terme perpétuels sur MEXC adopteront une structure de taux des frais par paliers afin d'encourager le trading actif des utilisateurs de différents niveaux. Comme les taux des frais peuvent varier selon les régions, vous pouvez consulter votre niveau d'utilisateur actuel et les paliers de frais correspondants sur la page de trading des contrats à terme. À mesure que votre volume de trading augmente, vous accéderez à des paliers supérieurs offrant des taux des frais plus avantageux, tout en continuant à profiter de la liquidité élevée et de la profondeur de marché solide de MEXC.



1.2 Taux de financement


Le taux de financement est un mécanisme mis en place par les plateformes d'échange de cryptomonnaies afin d'aligner le prix des contrats à terme perpétuels sur celui de l'actif sous-jacent. Il s'applique spécifiquement aux contrats à terme perpétuels et fonctionne comme un échange de financement entre les traders en position longue et ceux en position courte. La plateforme d'échange ne perçoit pas directement ces frais ; ce mécanisme ajuste plutôt le coût ou le rendement du maintien des positions, incitant le prix des contrats à terme perpétuels à rester proche de celui de l'actif sous-jacent.

Sur MEXC, le mécanisme du taux de financement garantit que le prix des contrats à terme perpétuels reste étroitement arrimé au prix de l'indice au comptant, assurant ainsi l'équité et la stabilité du marché.

En règle générale, les modalités des paiements de financement sont les suivantes :
  • Si le taux de financement est positif, les positions longues paient des frais de financement tandis que les positions courtes en reçoivent. Inversement, si le taux de financement est négatif, les positions longues reçoivent des frais de financement et les positions courtes en paient.
  • Seuls les utilisateurs détenant des positions à l'heure du règlement du financement sont tenus de payer ou de recevoir les frais de financement. Si la position est clôturée avant le règlement, aucun frais de financement n'est dû ou reçu.
  • Étant donné que le règlement des frais de financement nécessite un délai de traitement, tout ordre exécuté dans les ±15 secondes autour de l'heure du règlement peut ne pas être pris en compte dans ce règlement. Les frais de financement sont échangés directement entre utilisateurs, et MEXC ne perçoit aucun frais de financement.



2. Frais de trading au comptant


Comme pour les contrats à terme, le trading au comptant sur MEXC distingue deux rôles : maker et taker.
  • Maker : un ordre Limit qui ne correspond pas immédiatement à des ordres existants et est placé dans le carnet d'ordres en attente d'exécution. Cela ajoute de la liquidité au marché.
  • Taker : un ordre Limit ou un ordre Market qui correspond directement à des ordres Maker existants, retirant ainsi de la liquidité du marché.

Actuellement, les taux des frais sur MEXC pour le trading au comptant sont de 0,0000 % pour les ordres Maker et de 0,0500 % pour les ordres Taker. Si vous détenez des tokens MX, vous bénéficiez d'une réduction de 20 % sur les frais de transaction. Si vous détenez plus de 500 MX, vous êtes éligible à une réduction de 50 %.

Exemple : un utilisateur vend 1 BTC sur le marché au comptant BTC/USDT et reçoit 100 000 USDT :
  • Si l'ordre a été exécuté en tant que maker : Frais = 100 000 × 0,0 % = 0 USDT
  • Si l'ordre a été exécuté en tant que taker : Frais = 100 000 × 0,05 % = 50 USDT

Remarque : aucun frais n'est appliqué aux ordres non exécutés ou annulés.

3. Quatre avantages majeurs à comprendre les frais


Les frais sont souvent négligés, mais ils constituent un facteur essentiel pour déterminer la rentabilité à long terme.

  • Réduire les coûts : choisir stratégiquement entre les ordres maker et taker, ou utiliser des MX pour compenser les frais, permet de réduire significativement les dépenses de transaction.
  • Améliorer la stratégie : les taux de financement influencent directement le coût de détention des positions, aidant les traders à décider de maintenir ou non leurs positions dans le temps.
  • Renforcer la conscience des risques : une compréhension claire des mécanismes de frais aide les traders à éviter des pertes inutiles liées aux frais de financement souvent négligés.
  • Augmenter la rentabilité : avec la même stratégie de trading, ceux qui utilisent efficacement la structure des frais peuvent obtenir des rendements nets plus élevés.

4. Comment trouver les informations sur les frais de transaction sur MEXC


4.1 Site de MEXC


Rendez-vous sur le site officiel de MEXC et consultez la page Frais de transaction pour voir les informations détaillées sur les frais de trading des contrats à terme et au comptant.


4.2 Application MEXC


Ouvrez l'application MEXC, appuyez sur votre profil et accédez à Paramètres des frais pour consulter les informations correspondantes.



Remarque : les taux de frais peuvent varier selon les pays, les régions, et les paires de trading. Veuillez vous référer aux taux affichés sur la page des frais de transaction de MEXC comme référence standard. Lorsque vous tradez sur MEXC, restez attentif à toute modification des taux de frais afin de mieux planifier vos coûts de trading.

5. Conclusion


Comprendre les frais de trading et les taux de financement de MEXC ne vous aide pas seulement à calculer vos coûts plus précisément, mais améliore également l'efficacité globale de vos stratégies de trading. Que ce soit au comptant ou sur les contrats à terme, maîtriser la structure des frais est une étape essentielle pour un trading plus professionnel.

Si vous souhaitez économiser sur les frais, vous pouvez utiliser des MX pour bénéficier de réductions sur les frais de transaction. À long terme, les économies accumulées peuvent être significatives.

Actuellement, MEXC organise l'événement Festival 0 Frais, une opportunité exclusive de trader sans frais. Cela permet aux utilisateurs de réduire considérablement leurs coûts de trading et d'atteindre l'objectif de MEXC qui est « économisez plus, tradez plus, gagnez plus ». Sur la plateforme MEXC, vous pouvez tirer pleinement parti de cette promotion pour profiter d'un trading à faible coût, garder une longueur d'avance sur les tendances du marché et saisir même les opportunités d'investissement les plus éphémères, accélérant ainsi votre parcours vers la croissance à long terme de vos actifs.

Lecture recommandée :


Clause de non-responsabilité : le contenu fourni dans cet article ne constitue pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou tout autre service connexe, ni une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil d'investissement. Merci de prendre connaissance les risques encourus et investir avec prudence. Les décisions d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.

