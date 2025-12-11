FAQ sur les problèmes courants liés au compte

















Sur le site Web : Sur la Sécurité . Sous Vérification par mobile ou Vérification par e-mail , cliquez sur Modifier à droite, puis sur Réinitialiser la vérification de sécurité ? et suivez les instructions à l'écran. Sur la page officielle de connexion , saisissez votre compte et votre mot de passe, puis cliquez sur l'icône de profil en haut à droite de la page d'accueil et accédez à. Sousou, cliquez surà droite, puis suret suivez les instructions à l'écran.

Sur l'application : Sur la page de connexion, saisissez votre compte et votre mot de passe, puis touchez l'icône de profil en haut à gauche et accédez à Sécurité, sélectionnez Vérification par mobile ou Vérification par e-mail, choisissez Réinitialiser la vérification de sécurité ? et suivez les instructions à l'écran.





Veuillez préparer les informations suivantes et les envoyer à notre service client à service@mexc.com, ou les transmettre à notre support en ligne. Après vérification, MEXC procédera à la dissociation dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables :

1) Raison du changement

2) Ancien e-mail / numéro de mobile

3) Nouvel e-mail / numéro de mobile

4) Historique récent de transactions, dépôts/retraits ou adresses de connexion fréquemment utilisées

4) Photo de vous tenant votre pièce d'identité et une note manuscrite (incluant la raison du changement, l'UID, le logo MEXC, la date et votre signature)









Votre compte peut être temporairement verrouillé dans les cas suivants :

Après 5 tentatives consécutives de mot de passe erroné lors de la connexion, votre compte sera verrouillé pendant 2 heures.

Après 10 tentatives consécutives de mot de passe erroné, il sera verrouillé pendant 24 heures.

Mot de passe oublié pour le réinitialiser. Si vous ne pouvez pas réinitialiser votre mot de passe en raison de la perte de vos informations de vérification, suivez les invites pour demander une Si vous souhaitez le déverrouiller plus tôt, suivez les instructions sur la page de connexion et cliquez surpour le réinitialiser. Si vous ne pouvez pas réinitialiser votre mot de passe en raison de la perte de vos informations de vérification, suivez les invites pour demander une réinitialisation de la vérification de sécurité

















Sur le site Web : Sur la page d'accueil MEXC, cliquez sur l'icône de profil en haut à droite, sélectionnez Sécurité , puis choisissez Vérification par mobile ou Vérification par e-mail et cliquez sur Configurer à droite. Suivez les instructions pour finaliser l'association.

Sur l'application : Sur la page d'accueil de l'application MEXC, touchez l'icône de profil en haut à gauche, sélectionnez Sécurité, puis Vérification par mobile ou Vérification par e-mail, et suivez les instructions à l'écran.









Si le numéro / e-mail d'origine est accessible :

Sur le site Web : Sur la Sécurité , puis Vérification par mobile ou Vérification par e-mail , et cliquez sur Modifier à droite. Suivez les instructions affichées. Sur la page principale , cliquez sur l'icône de profil en haut à droite, sélectionnez, puisou, et cliquez surà droite. Suivez les instructions affichées.

Sur l'application : Touchez l'icône de profil en haut à gauche, sélectionnez Sécurité, puis Vérification par mobile ou Vérification par e-mail, et suivez les instructions.

« Comment changer l'adresse e-mail associée à votre compte MEXC ». Pour plus de détails, consultez l'article





Si le numéro / e-mail d'origine est inaccessible :

Sur le site Web : Sur la Sécurité , puis sous Vérification par mobile ou Vérification par e-mail , cliquez sur Modifier , puis sur Réinitialiser la vérification de sécurité ? et suivez les instructions. Sur la page principale , cliquez sur l'icône de profil en haut à droite, allez dans, puis sousou, cliquez sur, puis suret suivez les instructions.

Sur l'application : Touchez l'icône de profil en haut à gauche, sélectionnez Sécurité, cliquez sur Vérification par mobile ou Vérification par e-mail, puis touchez Réinitialiser la vérification de sécurité ? et suivez les instructions.

Remarque : Après modification de votre numéro de mobile ou de votre e-mail, les retraits et le trading OTC seront temporairement restreints pendant 24 heures.









Veuillez envoyer un e-mail à service@mexc.com pour demander la modification ou la dissociation de votre e-mail. MEXC traitera votre demande dans un délai de 24 heures. Les informations suivantes sont requises :

1) Description du problème

2) Détails du compte MEXC (numéro de mobile, e-mail ou identifiant utilisateur (UID))

3) Nouvelle adresse e-mail (assurez-vous qu'elle peut envoyer et recevoir des e-mails. Si vous ne pouvez pas recevoir d'e-mails ou de codes de vérification, cela pourrait poser problème lors de retraits ultérieurs)

4) Historique récent des transactions, avoirs, dépôts/retraits, et lieux de connexion habituels

5) Photo de vous tenant votre pièce d'identité et une note manuscrite (avec le logo MEXC, la raison de la modification, les informations du compte, la date et votre signature). La date doit correspondre à la date de la demande

6) Si vous n'avez pas effectué la vérification d'identité (KYC), veuillez fournir une capture d'écran d'un transfert depuis la plateforme d'envoi vers MEXC (la capture doit afficher l'identifiant de la transaction (TxID), le montant et l'heure). Cela n'est pas requis si vous n'avez pas d'historique de dépôt





Veuillez envoyer un e-mail à service@mexc.com pour demander la modification ou la dissociation de votre numéro de mobile. MEXC traitera votre demande dans un délai de 24 heures. Les informations suivantes sont requises :

1) Description du problème

2) Détails du compte MEXC (numéro de mobile, e-mail ou identifiant utilisateur (UID))

3) Nouveau numéro de mobile

4) Historique récent des transactions, avoirs, dépôts/retraits, et lieux de connexion habituels

5) Photo de vous tenant votre pièce d'identité et une note manuscrite (avec le logo MEXC, la raison du changement, les anciens et nouveaux numéros de mobile, la date et votre signature). La date doit correspondre à la date de la demande

6) Si vous n'avez pas effectué la vérification d'identité (KYC), veuillez fournir une capture d'écran d'un transfert depuis la plateforme d'envoi vers MEXC (la capture doit afficher l'identifiant de la transaction (TxID), le montant et l'heure). Cela n'est pas requis si vous n'avez pas d'historique de dépôt









Chaque numéro de mobile ou e-mail ne peut être enregistré ou associé qu'à un seul compte MEXC. Si vous voyez ce message, cela signifie que votre numéro de mobile ou e-mail est déjà associé à un autre compte MEXC. Si vous avez oublié votre compte ou mot de passe, cliquez sur Mot de passe oublié sur la page de connexion pour récupérer vos informations.













Sur le Web : Cliquez sur l'icône de profil en haut à droite de la page d'accueil, sélectionnez Sécurité , puis Code Google Authenticator à droite, cliquez sur Configurer et suivez les instructions à l'écran.

Sur l'App : Appuyez sur l'icône de profil en haut à gauche de la page d'accueil, sélectionnez Sécurité, puis Google Authenticator, et suivez les instructions à l'écran.





« Associer Google Authenticator ». Pour plus de détails, consultez









Sur le Web : Cliquez sur l'icône de profil en haut à droite de la page d'accueil, sélectionnez Sécurité , puis Code Google Authenticator à droite, cliquez sur Supprimer et suivez les instructions à l'écran.

Sur l'App : Appuyez sur l'icône de profil en haut à gauche de la page d'accueil, sélectionnez Sécurité, puis Google Authenticator, et suivez les instructions à l'écran.





« Comment dissocier Google Authenticator de MEXC ». Pour plus de détails, consultez









Sur le Web : Cliquez sur l'icône de profil en haut à droite, sélectionnez Sécurité , puis Code Google Authenticator à droite, cliquez sur Supprimer → Réinitialiser la vérification de sécurité ? , sélectionnez Réinitialiser Google Authenticator et suivez les instructions à l'écran.

Sur l'App : Appuyez sur l'icône de profil en haut à gauche de l'écran d'accueil, sélectionnez Sécurité, puis Google Authenticator → Réinitialiser la vérification de sécurité ?, cliquez sur Réinitialiser Google Authenticator et suivez les instructions.





« Comment dissocier Google Authenticator de MEXC ». Après soumission de votre demande, le service client officiel de MEXC examinera votre demande sous 1 jour ouvrable. Une fois approuvée, votre ancien Google Authenticator sera dissocié. Pour plus de détails, consultez









Sur l'ancien téléphone : Ouvrez l'application Google Authenticator, appuyez sur l'icône ≡ en haut à gauche, sélectionnez Transférer des comptes, exportez les codes souhaités, puis générez un QR code à scanner.





Sur le nouveau téléphone : Ouvrez l'application Google Authenticator, appuyez sur l'icône + en bas à droite, sélectionnez Scanner le code QR, puis scannez le code généré par l'ancien téléphone pour finaliser le transfert.





« Comment transférer Google Authenticator MEXC vers un nouveau téléphone mobile ». Pour plus de détails, consultez









1) Si plusieurs comptes sont associés à Google Authenticator sur votre téléphone, assurez-vous de saisir le code correspondant à l'adresse e-mail enregistrée sur MEXC.





2) Vérifiez que vous avez bien installé la bonne application Google Authenticator. Les utilisateurs iOS peuvent rechercher « Authenticator App » sur l'App Store.

Les utilisateurs Android peuvent rechercher « Google Authenticator » sur Google Play pour la télécharger.





3) Les codes Google Authenticator sont valides uniquement pendant 30 secondes. Veillez à les saisir et les valider dans ce délai.





4) Assurez-vous que l'heure de votre téléphone est synchronisée avec l'heure standard de votre fuseau horaire.





réinitialisation de la vérification Google sur le Si, après avoir vérifié ces points, l'erreur persiste, vous pouvez demander lasur le site Web ou l'application MEXC :





Sur le site Web : Cliquez sur l'icône de profil en haut à droite, sélectionnez Sécurité , puis Vérification mobile ou Vérification par e-mail → Modifier → Réinitialiser la vérification de sécurité ? , et suivez les instructions.

Sur l'application : Appuyez sur l'icône de profil en haut à gauche, sélectionnez Sécurité, puis Vérification mobile ou Vérification par e-mail → Réinitialiser la vérification de sécurité ?, et suivez les instructions.





Remarque : Après avoir modifié ou dissocié votre Google Authenticator, les retraits en cryptomonnaie et en monnaie fiduciaire seront temporairement restreints pendant 24 heures.













Essayez les solutions suivantes :

Videz le cache de votre navigateur.

Essayez avec un autre navigateur.

Utilisez l'application MEXC pour obtenir le code de vérification.

Si le problème persiste et que vous ne pouvez toujours pas recevoir le code, contactez le service client pour obtenir de l'aide.









Si vous ne recevez pas le code de vérification par e-mail, suivez ces étapes :

1) Vérifiez le dossier spam de votre messagerie.

2) Assurez-vous que l'adresse e-mail que vous consultez est bien celle associée à votre compte MEXC.

3) Vérifiez que votre messagerie peut envoyer et recevoir des e-mails normalement.

4) Attendez la fin du compte à rebours avant de demander un nouveau code.

Si le problème persiste, ajoutez le domaine ou l'adresse e-mail de MEXC à votre liste blanche, puis redemandez le code.









Si vous vous êtes inscrit avec Apple ID et avez choisi l'option « Masquer mon e-mail », une adresse e-mail privée a été utilisée. Cette adresse peut parfois connaître des retards ou des problèmes de réception du code de vérification.





Pour une expérience plus fluide, nous vous recommandons de remplacer l'adresse e-mail associée par une adresse que vous utilisez régulièrement.





Sur le site Web : Cliquez sur l'icône de profil en haut à droite, sélectionnez Sécurité , puis Vérification par e-mail → Modifier , et suivez les instructions à l'écran.

Sur l'application : Appuyez sur l'icône de profil en haut à gauche, sélectionnez Sécurité, puis Vérification par e-mail, et suivez les instructions.













Pour garantir la sécurité de votre compte et éviter toute suppression malveillante, vous devez envoyer une photo de vous tenant votre pièce d'identité et répondre aux questions ci-dessous dans un e-mail adressé à dataprotect@support.mexc.com. MEXC examinera les informations fournies avant de traiter votre demande.

Prenez une photo de vous tenant votre pièce d'identité et une note manuscrite indiquant :

« Aujourd'hui, nous sommes le [date]. Je demande la suppression de mon compte MEXC ([adresse e-mail/numéro de téléphone]) et je confirme l'abandon de tous les avoirs associés à ce compte. » Merci de joindre également les informations suivantes :

1) Identifiant utilisateur (UID) du compte et date approximative d'inscription

2) Date approximative de la dernière transaction effectuée

3) Date approximative du dernier dépôt ou retrait

4) Liste des cryptomonnaies détenues auparavant sur le compte

5) Lieux habituels de connexion

6) Raison de la demande de suppression du compte





Veuillez noter que la suppression de compte est irréversible. Avant de poursuivre, prenez connaissance des points suivants :

Vérifiez que toutes les informations envoyées sont exactes — des erreurs peuvent empêcher le traitement de la demande.

Une fois supprimé, l'accès à votre compte sera définitivement perdu.

Toutes les données et tous les avoirs seront effacés.

Certaines informations partagées (ex. : historiques de transaction avec d'autres utilisateurs) seront supprimées de votre compte, mais pourront rester visibles sur les comptes des autres utilisateurs concernés.

Conformément aux obligations légales, MEXC peut conserver certaines informations, tout en garantissant leur confidentialité et sécurité. Pour plus de détails, consultez les « Conditions d'utilisation de MEXC ».





Une fois la demande soumise et les documents vérifiés, MEXC la traitera sous 15 jours ouvrables. Merci de votre patience.

Remarque : Une fois votre demande de suppression de compte soumise, l'équipe MEXC examinera vos documents et vous contactera par e-mail pour confirmer les détails. Veuillez répondre dans un délai de trois jours à compter de la réception de cet e-mail. À défaut de réponse dans ce délai, votre demande sera considérée comme annulée.









Oui. Après la suppression du compte, si le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail ne sont pas utilisés par un autre compte, vous pouvez vous réinscrire avec les mêmes identifiants

Selon les règles de la plateforme, les comptes recréés après suppression peuvent être exclus de certaines activités promotionnelles.









Oui. Après soumission de votre demande, l'équipe MEXC vous contactera par e-mail pour confirmer la suppression. Vous devrez répondre dans un délai de trois jours pour confirmer votre souhait. Une fois la vérification terminée, le compte sera supprimé sous 15 jours ouvrables, et vous recevrez une notification par e-mail confirmant la suppression.









Après réception de votre demande de suppression de compte, l'équipe MEXC examinera les informations soumises.





Si celles-ci sont exactes, vous recevrez un second e-mail de confirmation. Répondez simplement à cet e-mail avec la mention « Confirmer la suppression » — il n'est pas nécessaire d'envoyer un nouvel e-mail. Une fois la confirmation reçue, votre compte sera supprimé sous 15 jours ouvrables.









Vérifiez si vous avez déjà répondu au second e-mail de confirmation avec la mention « Confirmer la suppression ». Si vous n'y avez pas répondu, la demande de suppression ne sera pas traitée.









La suppression de compte ne peut pas être effectuée si le solde du compte dépasse 5 USDT. Veuillez retirer vos avoirs avant de soumettre la demande de suppression.









Si le compte est verrouillé et que le solde est inférieur à 5 USDT, vous pouvez demander la suppression du compte.









La suppression de votre compte n'affectera pas les autorisations de vos autres comptes, car la demande de suppression ne s'applique qu'au compte spécifique que vous avez demandé à supprimer. Une fois le compte supprimé, l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone associé pourra être utilisé pour créer un nouveau compte, mais ne sera pas éligible aux promotions pour nouveaux utilisateurs.





Remarque : la suppression du compte principal entraînera la suppression de tous les sous-comptes associés.









Les comptes Affiliés ne peuvent pas être supprimés pour le moment. Cependant, vous pouvez définir le taux de commission à 0 %. Si le compte principal de l'utilisateur Affilié est supprimé, le compte Affilié correspondant sera également supprimé.









Pour iOS : Accédez à Accueil, touchez l'icône de profil dans le coin supérieur gauche, sélectionnez Changer de compte, faites glisser vers la gauche sur le compte cible pour afficher l'option de suppression, puis touchez Supprimer la sélection pour retirer l'identifiant de connexion.





Pour Android : Accédez à Accueil, touchez l'icône de profil dans le coin supérieur gauche, sélectionnez Changer de compte, appuyez longuement sur le compte pour faire apparaître la fenêtre de confirmation, puis touchez Confirmer pour retirer l'identifiant de connexion.













Sur le Web : Cliquez sur l' icône de profil dans le coin supérieur droit de la page d'accueil, sélectionnez Sécurité , descendez jusqu'à Appareils et activités → Verrouiller le compte , cliquez sur Verrouiller , puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Sur l'App : Touchez l'icône de profil dans le coin supérieur gauche de la page d'accueil, sélectionnez Sécurité, puis Gérer le compte → Verrouiller le compte, et suivez les instructions affichées à l'écran.





Veuillez noter qu'après le verrouillage de votre compte, les fonctionnalités suivantes seront restreintes :

1) Vous ne pourrez plus vous connecter à votre compte tant qu'il n'aura pas été déverrouillé par le service client.

2) Toutes les fonctions de connexion et de trading seront désactivées.

3) Toutes les clés API associées à votre compte seront désactivées.

4) Pour déverrouiller le compte, vous devrez contacter le service client.













Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour résoudre le problème :





1) Vérifier les informations du compte : Assurez-vous d'être connecté au bon compte. Vérifiez votre identifiant utilisateur (UID), adresse e-mail ou numéro de téléphone.





2) Tokens délistés : Si l'actif est un token délisté, vous pouvez décocher l'option Masquer les petits soldes dans votre compte au comptant (Spot), puis rechercher le nom du token pour vérifier son statut.





3) Tokens renommés : Si le token a été renommé, vous pouvez rechercher son nom dans le Si le token a été renommé, vous pouvez rechercher son nom dans le Centre d'annonces pour consulter les dernières mises à jour concernant le projet.





4) Vérifier les petits soldes : Décochez Masquer les petits soldes dans votre compte au comptant (Spot) et recherchez le token pour vérifier son statut.





5) Vérifier les connexions et retraits : Consultez votre historique de connexion et de retrait. Si vous constatez une activité non autorisée ou suspectez une perte d'actifs, il est recommandé de signaler l'incident à la police et de soumettre une demande d'assistance des forces de l'ordre à la plateforme.





6) Renforcer la sécurité du compte : Modifiez votre mot de passe de connexion pour renforcer la sécurité de votre compte et examinez vos activités de connexion récentes afin de détecter toute connexion non autorisée.

Si vous avez d'autres questions, cliquez sur Service client pour contacter le service client en ligne et obtenir de l'aide.









Sur le Web : Cliquez sur l' icône de profil dans le coin supérieur droit de la page d'accueil, allez dans Paramètres , trouvez Devise , puis sélectionnez la devise de votre choix.

Sur l'App : Touchez l'icône de profil dans le coin supérieur gauche de la page d'accueil, allez dans Paramètres, touchez Devise, puis sélectionnez la devise de votre choix.









Sur le Web : Cliquez sur Portefeuilles → Aperçu dans le menu déroulant. Sous Solde estimé , cliquez sur ▼ à côté de l'équivalent en devise de votre solde, puis sélectionnez votre devise locale .

Sur l'App : Touchez Portefeuilles sur la page d'accueil. Sous Valeur totale, cliquez sur ▼ à côté de l'équivalent en devise de votre solde, puis choisissez votre devise locale.













Il existe deux types de sous-comptes :

Sous-compte API : Ce type de sous-compte ne prend pas en charge la connexion directe et est uniquement utilisé pour le trading via API.

Sous-compte individuel : Ce type de sous-compte ne peut être utilisé que sur le Web et nécessite une vérification par e-mail.









La procédure de réinitialisation du mot de passe d'un sous-compte est identique à celle du compte principal. Suivez les étapes ci-dessous :





1) Si vous vous souvenez du mot de passe actuel

Sur le Web : Connectez-vous au sous-compte. Cliquez sur l' icône de profil dans le coin supérieur droit, sélectionnez Sécurité , allez dans Sécurité avancée → Mot de passe de connexion , puis cliquez sur Modifier .

Sur l'App : Cette fonctionnalité n'est pas encore prise en charge.





2) Si vous avez oublié le mot de passe actuel

Sur le Web : Connectez-vous au compte principal . Cliquez sur l' icône de profil → Gestion des sous-comptes . Vous verrez les détails de vos sous-comptes sous Gestion du compte . Dans la colonne Action , survolez ... avec la souris, puis cliquez sur Modifier le mot de passe .

Sur l'App : Cette fonctionnalité n'est actuellement pas prise en charge.









Pour vous connecter simultanément au compte principal et au sous-compte, vous pouvez utiliser différents navigateurs ou accéder à la plateforme via deux domaines distincts. Domaines disponibles :





Vous pouvez créer jusqu'à 30 sous-comptes API.





Non, la vérification d'identité (KYC) n'est pas prise en charge pour les sous-comptes.









Actuellement, MEXC ne prend en charge que le transfert d'actifs du compte principal vers le sous-compte et ne prend pas en charge les transferts on-chain vers les sous-comptes.





Étape 1 : Cliquez sur l'icône de profil, puis sur Gestion des sous-comptes. Étape 2 : Sous Gestion des sous-comptes, cliquez sur Gestion des actifs → Transfert. Étape 3 : Sélectionnez le compte approprié, saisissez le type et la quantité d'actifs, puis cliquez sur Transférer.













Sur le Web : Cliquez sur l' icône de profil dans le coin supérieur droit de la page d'accueil, puis cliquez sur Identification pour consulter vos informations d'identité (KYC).

Sur l'App : Touchez l'icône de profil dans le coin supérieur gauche, puis touchez le > à côté de votre pseudonyme pour consulter vos informations d'identité (KYC)









Un compte MEXC autorise un maximum de 3 tentatives par jour pour la vérification d'identité (KYC) primaire ou avancée. Si vous recevez une notification indiquant que vous avez dépassé la limite quotidienne, veuillez réessayer après 24 heures.









Si vous êtes actuellement au niveau de vérification d'identité (KYC) primaire, il est recommandé de passer directement à la vérification d'identité (KYC) avancée . Lors du processus de soumission, vous pouvez téléverser à nouveau les documents d'identité corrects afin de mettre à jour vos informations.





Si vous avez déjà terminé la vérification d'identité (KYC) avancée et devez corriger ou mettre à jour vos informations, vous pouvez soumettre une demande de mise à jour de vérification d'identité (KYC) via l'option en libre-service. Veuillez sélectionner le motif de mise à jour approprié selon votre situation, puis suivre les instructions à l'écran pour terminer le processus. La plateforme examinera votre demande et mettra à jour vos informations de vérification une fois celle-ci approuvée.









Dans la plupart des cas, la vérification d'identité (KYC) est terminée en 15 minutes. Cependant, selon la complexité des informations soumises et le volume actuel de demandes, certains cas peuvent nécessiter 8 à 24 heures pour être traités.









Si vous recevez cette notification pendant la vérification d'identité (KYC), cela signifie que votre identité a déjà été vérifiée sur un autre compte. Conformément à la politique de MEXC, les informations d'identité d'un utilisateur ne peuvent être associées qu'à trois comptes MEXC au maximum.









Vérification d'identité (KYC) primaire : Ce processus vous permet de vérifier votre identité en téléversant vos documents d'identité et les informations requises. Une fois la vérification d'identité (KYC) primaire terminée, la limite de retrait sur 24 heures est fixée à 80 BTC.

Vérification d'identité (KYC) avancée : Ce processus comprend une reconnaissance faciale en direct. Une fois la vérification d'identité (KYC) avancée terminée avec succès, la limite de retrait sur 24 heures passe à 200 BTC.









MEXC ne prend actuellement pas en charge la conversion d'une vérification d'identité (KYC) individuelle (primaire ou avancée) vers une vérification d'identité (KYC) institutionnelle, ni l'inverse pour un même compte.









Oui, chaque numéro d'enregistrement d'entreprise ne peut être utilisé que pour un seul compte MEXC dans le cadre d'une vérification d'identité (KYC) institutionnelle.









MEXC se conforme strictement aux exigences réglementaires et s'engage à offrir à ses utilisateurs un environnement de trading sécurisé. Pour assurer la sécurité de votre compte et de vos actifs, il est fortement recommandé d'effectuer la vérification d'identité (KYC), sans quoi certaines fonctionnalités du compte peuvent être restreintes.





MEXC chiffre et protège toutes les informations de vérification des utilisateurs et ne les utilisera jamais à d'autres fins. Merci pour votre compréhension et votre soutien.









Avant d'effectuer la vérification d'identité (KYC), vous disposez d'une limite de trading allant jusqu'à 1 000 USDT (ou l'équivalent dans d'autres tokens). Une fois cette limite atteinte, veuillez effectuer la vérification d'identité (KYC) dès que possible. MEXC recommande vivement de terminer la vérification d'identité (KYC) afin de continuer à utiliser les produits et services de la plateforme.





demande de restitution. Si vous ne pouvez pas compléter la vérification d'identité (KYC), vous pouvez demander le retour de vos fonds restreints en remplissant les informations requises sur la page de









Avant de compléter la vérification d'identité (KYC), vous disposez d'une limite de trading allant jusqu'à 1 000 USDT (ou l'équivalent dans d'autres tokens). Une fois cette limite atteinte, veuillez effectuer la vérification d'identité (KYC) dès que possible. MEXC recommande fortement de terminer la vérification d'identité (KYC) pour continuer à utiliser les produits et services de la plateforme.





formulaire de litige de retrait sur le site officiel, en remplissant les informations requises pour demander un retrait. Une fois votre appel approuvé, votre compte passera en mode "réduction uniquement", limitant l'accès aux fonctions Retrait et Clôturer la position. Les autres fonctionnalités du compte ne seront plus accessibles. Si vous ne pouvez pas compléter la vérification d'identité (KYC), vous pouvez soumettre unsur le site officiel, en remplissant les informations requises pour demander un retrait. Une fois votre appel approuvé, votre compte passera en mode "réduction uniquement", limitant l'accès aux fonctionset. Les autres fonctionnalités du compte ne seront plus accessibles.













MEXC se réserve le droit de refuser les demandes d'inscription provenant d'utilisateurs situés dans des juridictions qui ne respectent pas les normes internationales de lutte contre le blanchiment d'argent, ou d'utilisateurs considérés comme des personnes politiquement exposées. Nous nous réservons le droit de suspendre ou de mettre fin aux opérations de trading à tout moment si des transactions suspectes sont détectées. Cela ne constitue toutefois pas une violation de nos obligations ou responsabilités envers vous.





À ce jour, MEXC se réserve le droit de refuser les demandes de trading ou d'inscription des utilisateurs provenant des pays ou régions suivants : Canada, Chine continentale, Cuba, Crimée, Donetsk, Hong Kong, Iran, Louhansk, Corée du Nord, Sébastopol, Singapour, Soudan, Syrie, Royaume-Uni et États-Unis (collectivement appelés « pays ou régions restreints »).





La liste ci-dessus n'est pas exhaustive, et MEXC peut la modifier à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter les « Conditions d'utilisation ».









Afin de se conformer aux exigences réglementaires des gouvernements locaux, MEXC ne fournit actuellement aucun service aux utilisateurs tentant de se connecter ou de compléter la vérification d'identité (KYC) depuis certaines localisations.

. Pour plus de détails, veuillez consulter les Conditions d'utilisation









Actuellement, MEXC prend en charge les types de documents de vérification d'identité (KYC) suivants pour les utilisateurs nigérians : carte d'identité nationale, permis de conduire, carte d'électeur ou passeport international.









Pour la vérification d'identité (KYC) institutionnelle, le bénéficiaire effectif ou actionnaire de l'entreprise ne doit pas être citoyen d'un pays ou d'une région restreinte par MEXC. Pour plus de détails, veuillez consulter les Conditions d'utilisation









Conditions d'utilisationde MEXC et suivre les directives relatives à l'inscription et à l'utilisation du compte. Les utilisateurs situés dans des pays ou régions où les services ont été interrompus ne peuvent que retirer leurs actifs personnels et ne peuvent pas participer à des transactions. MEXC recommande de retirer vos actifs dès que possible. Le calendrier exact de fermeture des comptes sera communiqué séparément. Pour plus d'informations, veuillez consulter lesde MEXC et suivre les directives relatives à l'inscription et à l'utilisation du compte.













Veuillez contacter le service client et fournir les informations suivantes :





1) Une capture d'écran du relevé de transfert du portefeuille/compte, l'identifiant de transaction (TXID), l'adresse de transfert, ainsi qu'une explication détaillée du lien avec le cas.





2) Effectuez la vérification d'identité (KYC) sur MEXC pour garantir que les informations fournies sont authentiques et ne comportent aucune falsification, fabrication ou diffamation.





3) Si les informations ci-dessus sont vérifiées, la plateforme gèlera temporairement le compte suspect (pendant 24 heures) et recommande de signaler immédiatement le cas à la police.





4) Après avoir soumis les informations, signalez le cas à la police dans un délai de 48 heures et fournissez le rapport de police déposé ou le reçu de dépôt de plainte. Si la preuve requise n'est pas fournie, la plateforme évaluera la situation et pourra envisager de déverrouiller les fonds.





5) Si les forces de l'ordre ont besoin de l'assistance de la plateforme dans l'enquête, veuillez nous envoyer un e-mail à legal@mexc.com. L'e-mail doit inclure :la preuve d'identité de l'agent en charge du dossier, la preuve d'enregistrement du dossier, les documents d'enquête (avis de demande de preuve), ainsi qu'une déclaration claire des informations requises.





6) La plateforme communiquera directement avec les autorités judiciaires en charge du dossier et coopérera avec les forces de l'ordre durant toute l'enquête.