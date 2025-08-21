Guide de Copy Trading pour les Lead Traders





Le Copy Trading est une stratégie d'investissement en trading de cryptomonnaies qui permet aux investisseurs de répliquer automatiquement les transactions des Traders expérimentés. Pour les débutants ayant peu de connaissances ou d'expérience en trading, le Copy Trading offre un moyen simple et intuitif de participer au marché. Pour les Traders expérimentés, vous pouvez postuler pour devenir Lead Trader, ce qui vous permet de générer des bénéfices grâce à vos propres transactions tout en recevant une part des profits.









site officiel de MEXC, allez dans Futures → Copy Trading, puis accédez à la page de Copy Trading. Sur leallez dans, puis accédez à la page de Copy Trading.









Une fois sur la page du Copy Trading, cliquez sur Devenez un Trader.









Suivez les instructions à l'écran pour vérifier si l'adresse e-mail indiquée est bien celle enregistrée sur votre compte. Si aucune adresse e-mail n'est enregistrée, vous devrez en fournir une afin de recevoir des informations importantes, comme l'état de la demande de devenir Trader. À l'exception de l'adresse e-mail, qui est obligatoire, le compte Telegram et le numéro de téléphone sont optionnels et vous pouvez choisir de les renseigner selon vos besoins.





Après avoir coché la case de l'Accord des Traders, cliquez sur Soumettre et attendez les résultats de la validation. MEXC vous enverra les résultats de la candidature et vous informera de la décision par e-mail, message interne ou SMS sous 1 à 2 jours ouvrés. Une fois approuvé, vous pourrez commencer le Lead Trading.









Remarque : lors de votre candidature pour devenir Trader, vous ne pouvez pas vous abonner à d'autres Lead Traders. Si vous êtes abonné actuellement, veuillez vous désabonner avant de soumettre votre demande. Une fois devenu Trader, vous ne pourrez plus suivre d'autres Lead Traders.









Après être devenu Copy Trader, allez sur la page de Copy Trading et cliquez sur l'icône « > » pour accéder à votre page de Copy Trading personnelle.









Sur la page Mes transactions Lead Trade, vous pouvez consulter vos statistiques de trading, vos statistiques de partage de profits, vos abonnés, votre liste de suivi et effectuer des personnalisations dans Paramètres, afin de paramètrer votre pseudo, votre bio, votre avatar et vos paires de Copy Trading.













MEXC permet de partager ses transactions de deux façons :

Public : tout le monde peut voir et suivre vos transactions

Privé : seuls les utilisateurs invités peuvent voir vos transactions. Ils ne sont pas visibles publiquement, et vous pouvez modifier ce réglage une fois par jour.





En mode privé, vous pouvez définir votre part de profit jusqu'à 50 %.









Lorsque vous activez le Copy Trading privé, vous pouvez choisir l'une des options suivantes :

1) Autoriser tous les utilisateurs à suivre vos transactions tant qu'ils disposent de votre lien ou code d'invitation

2) N'autoriser que les utilisateurs inscrits avec votre code de parrainage à suivre vos trades





Rappel :

1) Les Traders qui choisissent cette option n'apparaîtront pas sur la page de Copy Trading, dans les listes des abonnés ni dans le Classement des meilleurs Traders. Toutefois, les utilisateurs pourront toujours les trouver via la fonction de recherche.

2) Seuls les utilisateurs invités pourront suivre les transactions du Trader concerné. Les utilisateurs trouvant le Trader via la recherche devront tout de même entrer le code de parrainage correct pour copier ses transactions.

3) Si le Trader concerné a déjà des abonnés existants, il doit les désabonner avant de passer en mode privé. Le changement est impossible en présence d'abonnés existants.

4) Après avoir basculé entre le mode public et privé, aucun autre changement ne sera possible pour le reste de la journée.





Une fois le mode privé défini, le Trader peut aller sur la page Mes abonnés et cliquer sur Inviter maintenant.









Sur la page Invitation privée, cliquez sur Créer un lien, remplissez le Message d'invitation et le Nombre d'invitations, sélectionnez le champ d'invitation, puis cliquez sur Confirmer pour générer votre lien d'invitation exclusif. Les utilisateurs invités pourront alors vous suivre et commencer le Copy Trading via ce lien.













Sur la page Mes transactions Lead Trade, cliquez sur Paramètres. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Lead Trade, autoriser ou restreindre les abonnés, activer l'option permettant uniquement aux utilisateurs parrainés de vous suivre, et rendre l'historique de vos positions visible uniquement pour vos abonnés. Vous pouvez également définir votre avatar, vos paires de Copy Trading, votre pseudo et votre bio. Une fois terminé, cliquez sur Soumettre pour appliquer les changements.





Explication des termes clés :

Lead Trade : lorsque cette option est activée, vos abonnés peuvent copier vos transactions.

Autoriser à s'abonner : si cette option est désactivée, les nouveaux utilisateurs ne pourront pas s'abonner à vous.

Seuls mes invités peuvent s'abonner : si cette option est désactivée, tous les utilisateurs pourront s'abonner à vous ; si elle est activée, seuls les utilisateurs invités le pourront.

Seuls les abonnés peuvent voir l'historique des positions : si cette option est activée, seuls vos abonnés pourront consulter l'historique de vos positions actuelles et passées.





Remarque : la fonction de Copy Trading prend actuellement en charge uniquement les contrats à terme marginés en USDT (USDT-M Futures) en mode de couverture (hedge mode). L'effet de levier maximum varie selon la paire de contrats à terme. Veuillez vous référer aux informations affichées sur la page pour les détails exacts.

















Une fois vos paramètres de copy trading configurés, cliquez sur le bouton Initier une transaction sur la page. Une fenêtre contextuelle Conditions valides pour Lead Trade s'affiche, où vous pouvez consulter vos paires de trading actuelles et le nombre de transactions Lead Trade encore disponibles. Après vérification, cliquez sur Confirmer pour être redirigé vers la page de trading de contrats à terme.





Si vous cochez Ne plus afficher, la fenêtre contextuelle ne s'affichera plus lors de vos prochaines actions, et vous serez directement dirigé vers la page de trading des contrats à terme.









Selon la paire de copy trading que vous avez définie (par exemple BTCUSDT), ouvrez une position sur la page de contrats à terme. Une fois la position ouverte, retournez sur la page Mes transactions Lead Trade. Dans la section Statistiques du Lead Trade, sous Actuel, vous verrez la nouvelle position créée.





Cliquez sur Fermer, et votre position ainsi que celles de vos abonnés seront clôturées au prix du marché, complétant ainsi le Copy Trade. Si le Trader clôture partiellement une position, les positions des abonnés seront également clôturées partiellement, proportionnellement au ratio de clôture du Trader.













Sur la page Mes transactions Lead Trade, cliquez sur Historique dans l'onglet Statistiques du Lead Trade pour consulter l'historique de vos transactions Copy Trade.













Sur la page Mes transactions Lead Trade, cliquez sur Mes abonnés pour voir vos abonnés actuels, la durée d'abonnement et le capital total dans le compte de Copy Trading. Pour exclure temporairement un abonné, cliquez sur Exclure dans la colonne Action. Remarque : vous ne pouvez supprimer un abonné que s'il n'a aucune position ouverte et que son capital total est inférieure à 5 USDT.









Vous pouvez demander une augmentation de la limite d'abonnés lorsque vous atteignez 900 abonnés.









Si vous ne souhaitez pas avoir d'abonnés, vous pouvez désactiver l'option Autoriser les abonnements dans l'onglet Paramètres.









Sur la page Mes transactions Lead Trade, cliquez sur Statistiques de partage des profits pour voir vos détails de partage de profits.





Règles de partage des bénéfices : le partage est réglé chaque jour à 00:00 (UTC+8), couvrant les 24 heures précédentes. La période de règlement s'étend de 00:00 la veille (UTC+8) à 00:00 du jour (UTC+8). Le partage des bénéfices ne s'applique que si le P&L total des abonnés est positif pendant la période.





Taux de partage des bénéfices : le pourcentage par défaut est de 10 %. Vous pouvez demander à le modifier, mais une seule modification est possible par jour.









Le processus sur l'application MEXC est similaire à celui sur le site . Il suffit d'ouvrir l'application MEXC, d'appuyer sur Plus → Futures → Copy Trading pour accéder à la page de Copy Trading. Après avoir validé votre demande pour devenir Trader, vous pouvez commencer le Copy Trading.





Clause de non-responsabilité : le contenu fourni dans cet article ne constitue pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou tout autre service connexe, ni une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil d'investissement. Merci de prendre connaissance les risques encourus et investir avec prudence. Les décisions d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.



