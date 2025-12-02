À lire absolument pour les nouveaux utilisateurs ! FAQ sur le trading au comptant chez MEXC

Alors que le marché des cryptomonnaies se développe rapidement, le trading au comptant est progressivement devenu le point d'entrée privilégié dans le monde des actifs numériques pour de nombreux investisseurs, en particulier les débutants. Le trading au comptant offre des avantages tels que de faibles barrières à l'entrée, des transactions transparentes et un règlement des fonds en temps réel, ce qui le rend adapté aux détentions à long terme et aux stratégies d'investissement stables. MEXC , en tant que plateforme d'échange de cryptomonnaies mondiale de premier plan, offre une liquidité élevée, une large gamme de paires de trading et une interface conviviale pour aider les utilisateurs à participer efficacement au trading d'actifs numériques. Pour les nouveaux venus sur le trading Spot de MEXC, comprendre les concepts de base, maîtriser le placement des ordres et se familiariser avec les types d'ordres et les structures de frais sont essentiels pour entrer sur le marché en toute sécurité. Cet article explique systématiquement les questions fondamentales courantes dans le trading au comptant, vous aidant à saisir pleinement les règles du trading au comptant de MEXC et à faire votre premier pas dans l'investissement en crypto en toute confiance.









Le trading au comptant fait référence à l'achat ou à la vente d'actifs numériques comme BTC ETH et MX au prix actuel du marché, avec livraison immédiate des actifs à la fin de la transaction. Sur le marché au comptant, les traders possèdent réellement les actifs crypto achetés et peuvent librement les stocker, les transférer ou les conserver à long terme. La caractéristique principale du trading au comptant est l'exécution instantanée et le règlement en temps réel. Cela signifie qu'une fois une transaction terminée, l'acheteur reçoit immédiatement la crypto correspondante, tandis que le vendeur reçoit simultanément un montant équivalent en monnaie fiduciaire ou en stablecoins (par exemple, USDT).





Le trading au comptant est particulièrement adapté pour :





Les investisseurs cherchant à détenir des cryptos principales comme BTC ou ETH à long terme

Les débutants qui souhaitent une exposition à faible risque aux marchés crypto sans effet de levier

Les particuliers ou les comptes institutionnels qui ont besoin de retraits flexibles et de gestion d'actifs





Exemple :





Si le prix du marché MX/USDT sur MEXC est de 2.25 USDT, l'achat d'un token MX coûte 2.25 USDT, et la vente d'un MX rapportera 2.25 USDT. Après la transaction, les actifs sont réglés immédiatement et distribués sur le compte Spot de l'utilisateur.





Le trading au comptant et le trading des contrats à terme diffèrent fondamentalement dans leurs mécanismes de trading, leurs profils de risque et la propriété des actifs.





Dans le trading au comptant, les traders possèdent les actifs sous-jacents, et les acheteurs et vendeurs échangent des cotations et des actifs tokenisés. Par conséquent, le trading au comptant implique le transfert direct de cryptomonnaie entre les participants du marché. Le trading au comptant n'implique pas d'effet de levier ; les transactions représentent un transfert réel de propriété d'actifs, ce qui le rend adapté aux investisseurs conservateurs ou aux stratégies d'investissement à moyen ou long terme.





Le trading des contrats à terme implique l'achat et la vente de contrats qui représentent la valeur d'une cryptomonnaie spécifique. Lorsque vous achetez un contrat à terme, vous ne possédez pas réellement la cryptomonnaie sous-jacente. Au lieu de cela, vous détenez un contrat qui vous oblige à acheter ou à vendre la cryptomonnaie à un prix prédéterminé à une date future spécifique. Cela vous permet d'anticiper les mouvements de prix à l'avance et de choisir d'aller long en achetant le contrat ou court en le vendant, participant ainsi aux fluctuations de prix de la cryptomonnaie et potentiellement en réalisant des profits.





Exemple : Si vous prévoyez que BTC va augmenter, vous ouvrez une position longue sur les contrats à terme perpétuels BTCUSDT. Si BTC augmente, vous réalisez un profit ; si BTC baisse, vous subissez des pertes et potentiellement une liquidation en raison de l'effet de levier.





Caractéristique Trading au comptant Trading des contrats à terme Propriété des actifs Propriété réelle Contrats uniquement Règlement Immédiat Réglé en espèces selon les variations de prix Effet de levier Non Oui (ajustable) Niveau de risque Relativement faible Élevé, nécessite une gestion des positions Méthode de profit Vendre après l'appréciation de l'actif Profit de la différence de prix via des positions longues/courtes









Lors du trading au comptant sur la plateforme MEXC, le système déduit automatiquement les frais en fonction du type d'ordre et de la paire de trading à un taux fixe. Voici une explication détaillée des frais de trading au comptant : Calcul des frais dans le trading au comptant





Les frais de trading au comptant sont facturés selon les règles suivantes :





Les frais sont facturés dans la devise du marché sur lequel vous tradez. Par exemple, dans la paire BTC/USDT, l'achat de BTC entraîne des frais en BTC, tandis que la vente de BTC entraîne des frais en USDT.

Les frais sont calculés comme montant exécuté × taux applicable, où le montant exécuté est déterminé par le prix et la quantité de la transaction.

Aucun frais n'est facturé pour les ordres non exécutés ou annulés ; seule la partie qui est effectivement exécutée est soumise à des frais.





Type Taux de frais Réduction disponible Maker 0 % Oui (0 % par défaut) Taker 0.05% Prend en charge la réduction MX





Exemples :





Si un utilisateur place un ordre Maker dans la paire de trading MX/USDT pour acheter 1 MX pour 5 USDT, les frais = 0% × 5 = 0 USDT. L'utilisateur utilise effectivement 5 USDT pour acheter 1 MX.





Si un utilisateur place un ordre Taker dans la paire MX/USDT pour vendre 1 MX pour 5 USDT, les frais = 0.05% × 5 = 0.0025 USDT. L'utilisateur reçoit 4.9975 USDT après les frais.





Actuellement, MEXC organise un Festival 0 frais , permettant aux utilisateurs de réduire considérablement les coûts de trading et permettant aux utilisateurs de dépenser moins, de trader plus et de gagner plus. Sur MEXC, les utilisateurs peuvent profiter d'un trading à faible coût tout en restant étroitement alignés sur les tendances du marché, en saisissant chaque opportunité fugace et en commençant un voyage vers l'indépendance financière.









Dans le trading au comptant de cryptomonnaies, le système classe automatiquement les ordres comme Taker ou Maker selon qu'ils sont exécutés immédiatement ou non. Ces deux rôles diffèrent significativement dans leur logique de trading et leur structure de frais.





Maker : Un ordre Maker est un ordre limite qui ne peut pas être apparié immédiatement avec les ordres de marché existants et attend que d'autres utilisateurs le remplissent. Les ordres Maker fournissent de la liquidité au marché, donc les frais de trading sont de 0 %.





Exemple :

Vous placez un ordre limite pour acheter 1 MX à 2.00 USDT, alors que le meilleur prix de vente actuel est de 2.27 USDT. Comme votre prix d'achat est inférieur au prix du marché, l'ordre ne peut pas s'exécuter immédiatement. Le système le place dans le carnet d'ordres, en attente d'être rempli. Vous êtes un Maker et ne payez aucun frais.





Taker : Un ordre Taker est un ordre qui correspond immédiatement aux ordres existants sur le marché, consommant de la liquidité. Les ordres Taker sont facturés à 0.05%.





Exemple :

Le prix de vente actuel du marché MX/USDT est de 2,25 USDT. Vous placez un ordre au marché pour acheter 1 MX. Le système fait immédiatement correspondre votre ordre avec les ordres de vente existants. Vous êtes un Taker.





Calcul des frais :

Prix exécuté : 2.25 USDT

Quantité : 1 MX

Taux de frais : 0.05%

Frais = 2.25 × 0.05% = 0.001125 MX

Net reçu = 1 - 0.001125 = 0.998875 MX









Sur la plateforme de trading au comptant de MEXC, les utilisateurs peuvent choisir parmi différents types d'ordres en fonction de leurs stratégies de trading et des conditions du marché, permettant un contrôle plus flexible sur l'achat et la vente. Les types d'ordres actuellement pris en charge comprennent les quatre suivants :









Un ordre Limit permet aux utilisateurs de définir leur prix d'achat ou de vente souhaité et la quantité. L'ordre ne sera exécuté que lorsque le prix du marché atteindra le prix spécifié. Cela convient aux utilisateurs qui souhaitent entrer ou sortir à un prix spécifique.





Exemple : Le prix actuel du marché BTC/USDT est de 110,000 USDT. Vous définissez un ordre limit pour acheter BTC à 100,000 USDT. L'ordre ne sera exécuté que si le prix baisse à 100,000 USDT.









Un ordre Market est exécuté immédiatement au meilleur prix disponible sur le marché. Ce type d'ordre convient aux utilisateurs qui privilégient la rapidité d'exécution, bien que le prix d'exécution réel puisse varier légèrement en raison des fluctuations du marché.





Exemple : Vous souhaitez acheter ETH au prix du marché. Le système fera automatiquement correspondre votre ordre avec les ordres de vente actuels sur le marché, s'exécutant immédiatement.









Un ordre Take-Profit/Stop-Loss est un ordre conditionnel qui place automatiquement un ordre d'achat ou de vente lorsque le marché atteint votre prix de déclenchement prédéfini, vous permettant de prendre des bénéfices ou de limiter les pertes. Selon la méthode d'exécution, il peut être défini comme un ordre TP/SL Limite ou un ordre TP/SL Market.





Exemple : Vous détenez BTC et définissez un prix de déclenchement de 110,000 USDT et un prix de vente Limit de 100,000 USDT. Lorsque le prix du marché tombe à 110,000 USDT, le système place automatiquement un ordre de vente Limit à 100 000 USDT, tentant de vendre à ce prix pour exécuter le stop-loss.









ordre Stop Limit avec un ordre Limit. Lorsque l'un des ordres est déclenché ou exécuté, l'autre est automatiquement annulé. Si un ordre est annulé manuellement, l'autre est également annulé. Cela est utile pour les utilisateurs qui souhaitent définir à la fois un stop-loss et un prix cible pour gérer les risques tout en visant une exécution optimale. Un ordre OCO combine unavec un. Lorsque l'un des ordres est déclenché ou exécuté, l'autre est automatiquement annulé. Si un ordre est annulé manuellement, l'autre est également annulé. Cela est utile pour les utilisateurs qui souhaitent définir à la fois un stop-loss et un prix cible pour gérer les risques tout en visant une exécution optimale.





Exemple : Vous détenez actuellement ETH, et le prix du marché est de 30,000 USDT. Vous pouvez définir :





Un ordre de vente limite : vendre lorsque le prix monte à 32,000 USDT

Un ordre Stop Limit : vendre lorsque le prix baisse à 28,000 USDT





Ces deux ordres forment ensemble un ordre OCO. Lorsque l'un des ordres est déclenché, l'autre est automatiquement annulé pour éviter les exécutions en double ou les transactions multiples.





En choisissant les types d'ordres de manière flexible, les utilisateurs peuvent mieux répondre aux fluctuations du marché, gérer les risques et mettre en œuvre des stratégies de trading personnalisées. Pour un tutoriel plus détaillé, veuillez lire " Différents types d'ordres au comptant (Spot) ".









Vous pouvez consulter l'historique de vos ordres exécutés dans la section Historique des ordres au bas du carnet d'ordres. Vous pouvez également cliquer sur Ordres → Ordres Spot dans le coin supérieur droit pour voir tous vos ordres.













Si vos fonds sont bloqués dans des ordres ouverts et que vous souhaitez trader d'autres actifs mais que vous avez un solde insuffisant, vous pouvez vérifier vos Ordres ouverts pour voir les ordres non exécutés. Cliquez sur Annuler pour libérer les fonds, les rendant disponibles pour de nouveaux trades.













Si votre compte n'a pas de fonds, vous pouvez effectuer un dépôt en suivant ces étapes :





Connectez-vous à votre compte

Visitez le site officiel de MEXC et connectez-vous.





Accédez à la page de dépôt

Cliquez sur Portefeuilles dans le coin supérieur droit → Sélectionnez le compte Spot → Cliquez sur Dépôt.





Sélectionnez la cryptomonnaie et le réseau

Dans la barre de recherche, entrez le token que vous souhaitez déposer (par exemple, USDT, ETH, etc.).

Sélectionnez le réseau correspondant (par exemple, ERC20, TRC20, BEP20, etc.).





Générez l'adresse de dépôt

Cliquez pour générer l'adresse

Copiez l'adresse générée (pour certains tokens, vous devrez peut-être également copier un Mémo ou une étiquette).





Initiez le transfert depuis la plateforme d'origine

Dans votre portefeuille externe ou un autre échange, collez l'adresse de dépôt copiée.

Entrez le montant du dépôt, sélectionnez le même réseau que sur MEXC, et confirmez avant de soumettre le transfert.





Attendez la confirmation de la blockchain

Une fois le dépôt réussi, l'actif apparaîtra dans votre compte Spot MEXC, d'abord affiché comme Précrédité.

Une fois les confirmations de la blockchain terminées, le statut sera mis à jour en Crédité.













Pour aider les utilisateurs à mieux identifier les différents attributs et niveaux de risque des projets, MEXC divise le marché au comptant en plusieurs zones









Caractéristiques : Stable, mature, offre de nombreux cryptos principaux

Comprend des cryptomonnaies à forte capitalisation boursière, forte liquidité et opérations de projet stables, comme BTC et ETH. Convient à la détention à long terme et à l'investissement régulier.





Utilisateurs cibles : Investisseurs conservateurs et débutants





Zone Principale Spot









Caractéristiques : Projets populaires émergents, fort potentiel de croissance, forte volatilité

Se concentre sur la technologie de pointe et les nouveaux projets tendance, tels que les chaînes publiques nouvellement lancées, GameFi et les tokens liés à l'IA. Bien que ces actifs offrent un potentiel substantiel, ils comportent également une volatilité et un risque plus élevés.





Utilisateurs cibles : Traders avec un certain degré de fluidité et de jugement du marché





Innovation zone (Spot)









Caractéristiques : Risque élevé, faible liquidité, projets sous observation

Comprend des projets encore aux premiers stades de développement ou avec une activité de marché relativement faible. MEXC évalue régulièrement les projets dans cette zone, et ceux qui ne répondent pas aux normes peuvent être délistés. Les utilisateurs doivent pleinement comprendre les détails du projet et les risques associés avant d'investir.





Utilisateurs cibles :





Investisseurs à haut risque : Prêts à supporter les risques potentiels de délisting ou de volatilité extrême en échange de la possibilité de rendements élevés.

Utilisateurs avec des compétences de recherche de projet : Capables d'analyser les fondamentaux, l'historique de l'équipe, l'activité communautaire et d'autres facteurs pour juger de la qualité du projet.

Spéculateurs en phase initiale : Cherchant à se positionner tôt dans des projets avant qu'ils ne gagnent une large attention, visant des rendements significatifs.





Innovation zone (Spot)









Oui. Selon les règles de trading au comptant de MEXC, chaque transaction est soumise à la fois à une quantité minimale d'ordre et à un montant total minimal d'ordre. Les seuils exacts varient selon le marché. Par exemple, le marché USDT a un minimum de 1 USDT par ordre, tandis que le marché ETH a un minimum de 0.0001 ETH par ordre. Si le montant de l'ordre est inférieur au seuil requis, le système ne l'acceptera pas.













Ordres ouverts : Affiche les ordres qui sont encore en attente d'exécution ou qui attendent des conditions de déclenchement.

Historique des ordres : Affiche l'historique des ordres qui ont été exécutés ou annulés.

Historique des transactions : Affiche les transactions qui ont été exécutées avec succès. Si un ordre important est rempli en plusieurs transactions, toutes ces transactions apparaîtront dans l'Historique des transactions.









Le trading au comptant n'est pas seulement la première étape dans le monde des actifs crypto, mais aussi la base pour construire une stratégie d'investissement solide. Avec les avantages de la plateforme MEXC et les coûts de trading ultra-bas, vous pouvez réduire les risques tout en gagnant plus de contrôle.





Commencez votre voyage de trading Spot MEXC aujourd'hui et ouvrez un nouveau chapitre dans votre richesse crypto !





