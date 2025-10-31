1. Qu'est-ce que MEXC Épargne ? MEXC Épargne est un produit tout-en-un lancé par MEXC pour aider les utilisateurs à découvrir différentes opportunités de gains liées à la détention de tokens. Il regro1. Qu'est-ce que MEXC Épargne ? MEXC Épargne est un produit tout-en-un lancé par MEXC pour aider les utilisateurs à découvrir différentes opportunités de gains liées à la détention de tokens. Il regro
Qu'est-ce que MEXC Épargne ？

Qu'est-ce que MEXC Épargne ？

31 octobre 2025
0m
#Spot#Débutants
1. Qu'est-ce que MEXC Épargne ?


MEXC Épargne est un produit tout-en-un lancé par MEXC pour aider les utilisateurs à découvrir différentes opportunités de gains liées à la détention de tokens. Il regroupe les produits d'épargne flexible, d'épargne verrouillée et de rendement on-chain, afin d'offrir aux utilisateurs des solutions variées pour faire croître leurs actifs.


2. Types de produits MEXC Épargne


MEXC propose une large gamme de produits financiers pour répondre aux différents besoins des utilisateurs. Actuellement, la plateforme prend en charge l'Épargne flexible, l'Épargne à terme et l'Épargne on-chain. À l'avenir, MEXC lancera encore plus de produits afin de s'adapter aux diverses préférences d'investissement, stratégies et niveaux de risque.

Épargne flexible : L'Épargne flexible vous permet de déposer des cryptomonnaies et de générer automatiquement des intérêts toutes les heures ou tous les jours. Ce produit offre une gestion pratique, une distribution programmée des intérêts et la possibilité de retirer vos fonds à tout moment.

Épargne à terme : L'Épargne à terme vous permet de générer des rendements à partir d'actifs verrouillés pendant une période déterminée. Une fois vos actifs placés, ils restent bloqués pour la durée du terme. Avant la date de rachat, les actifs demeurent gelés dans votre compte Épargne et ne peuvent être ni tradés ni retirés.

Épargne on-chain : L'Épargne on-chain vous permet de participer facilement à des protocoles on-chain directement depuis votre compte Spot MEXC afin de gagner des récompenses en tokens ou d'autres incitations. Vous pouvez ainsi explorer les opportunités de rendement on-chain sur MEXC sans avoir à effectuer de configurations techniques complexes.

3. Comment rejoindre MEXC Épargne


Éligibilité : Les utilisateurs doivent effectuer la vérification d'identité (KYC) avant de pouvoir participer à MEXC Épargne. Pour plus de détails, consultez les guides suivants : « Comment effectuer la vérification d'identité (KYC) primaire » et « Comment effectuer la vérification d'identité (KYC) avancée »


3.1 Participer à MEXC Épargne


Rendez-vous sur le site officiel de MEXC et connectez-vous à votre compte. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez Épargne, puis cliquez sur MEXC Épargne.


Sur la page MEXC Épargne, faites défiler jusqu'à la section Tous les produits, où vous pouvez consulter les différents types de produits disponibles, notamment Épargne flexible, Épargne à terme et Épargne on-chain.


Après avoir sélectionné le produit Épargne qui vous convient, choisissez la durée de placement sur la page de staking, saisissez le montant à staker, acceptez les conditions, puis cliquez sur Staker maintenant pour participer à MEXC Épargne.


Si vous préférez l'Épargne flexible, vous pouvez également utiliser la fonction Épargne automatique.
L'Épargne automatique vous permet de placer automatiquement vos actifs inactifs dans les produits d'Épargne flexible de MEXC.

Sur la page MEXC Épargne, cliquez sur Activer l'Épargne automatique.


Après avoir accepté les conditions, cliquez sur Activer pour lancer la fonction Épargne automatique.


Une fois l'Épargne automatique activée, les actifs inactifs du token sélectionné dans votre portefeuille Spot seront automatiquement investis dans l'Épargne flexible de MEXC, vous permettant de générer des intérêts sans effort tout en conservant la possibilité de racheter vos actifs à tout moment.


3.2 Comment racheter vos actifs


Une fois votre demande de rachat soumise, le capital des actifs rachetés ne génèrera plus d'intérêts.

Sur la page MEXC Épargne, cliquez sur Mes ordres, puis sur Racheter pour le produit que vous souhaitez retirer.


Rappels :
1) Vous pouvez choisir de racheter certains produits à terme fixe avant leur date d'échéance. Un rachat anticipé entraînera une pénalité sur les intérêts en attente, dont le taux varie selon le produit sélectionné.
2) Les actifs numériques présentent un fort potentiel de croissance, mais également une volatilité et des risques de marché élevés. Nous vous recommandons vivement d'effectuer vos propres recherches avant d'investir et de n'engager que des montants que vous pouvez vous permettre de perdre. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et des risques associés.


Clause de non-responsabilité : Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité, consulting ou autre service associé, ni une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre purement informatif et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus avant d'investir. Toutes les décisions et résultats d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.

