Comment emprunter et rembourser avec les Prêts MEXC





Les Prêts MEXC sont une solution de prêt en cryptomonnaies proposée par MEXC. Elle permet aux utilisateurs de mettre en garantie un actif cryptographique pour emprunter un autre actif, qu’ils peuvent ensuite utiliser pour le trading au comptant, les contrats à terme, les placements à haut rendement ou les retraits.





Les Prêts MEXC est désormais officiellement lancé. Vous pouvez vous rendre sur le site officiel de MEXC pour participer et l’essayer. Avec un emprunt sûr et pratique, les Prêts MEXC vous permettent de gérer librement vos actifs numériques, que ce soit pour faire tourner vos fonds ou investir. Cette solution d’emprunt flexible et personnalisée répond à tous vos besoins en matière de gestion d’actifs cryptographiques.









Les Prêts MEXC est disponible à la fois sur le site web et l’application mobile.









Épargne → Prêts MEXC. Ouvrez le site officiel de MEXC et connectez-vous. Ensuite, dans la barre de navigation supérieure, allez dans





Sur la page Prêts MEXC, vous pouvez consulter la liste des cryptomonnaies actuellement prises en charge comme garantie et comme devise d’emprunt. À titre d’exemple, nous allons mettre en collatéral du BTC pour emprunter de l’USDT. Cliquez sur Emprunter maintenant pour continuer.









Saisissez le montant d’USDT souhaité, et la quantité correspondante de BTC à mettre en collatéral s’affichera automatiquement. Choisissez la durée de l’emprunt, cochez la case pour accepter les Conditions générales de Prêts MEXC, puis cliquez sur Confirmer l’emprunt.





Si la quantité de BTC disponible dans votre montant de collatéral n’est pas suffisante pour sécuriser le montant d’USDT demandé, vous pouvez transférer du BTC supplémentaire depuis vos comptes Futures ou Fiat.









Une fois l’emprunt effectué avec succès, vous pouvez le retrouver dans Mes prêts.

Si vous avez plusieurs ordres avec différents statuts, vous pouvez les consulter séparément dans les onglets En cours, Remboursés et Historique des remboursements.





Remarque importante : Surveillez la durée de votre emprunt et effectuez le remboursement avant la date limite indiquée, sans quoi des intérêts de retard seront appliqués. Actuellement, Prêts MEXC permet un remboursement anticipé sans pénalité.





Enfin, il existe une limite maximale sur le montant total empruntable dans le pool de Prêts MEXC. Lorsque le solde “Disponible à l'emprunt” du pool atteint 0, il n’est plus possible pour les autres utilisateurs d’effectuer un emprunt.









Sur la page d’accueil de l’application MEXC, touchez Plus sous le carrousel, puis dans l’onglet Épargne, sélectionnez Prêts MEXC.





Sur la page Prêts MEXC, vous pouvez consulter les cryptomonnaies prises en charge comme garantie et comme devise d’emprunt. À titre d’exemple, nous allons mettre en gage du BTC pour emprunter de l’USDT. Touchez Emprunter maintenant.









Saisissez le montant d’USDT souhaité, et la quantité correspondante de BTC à mettre en collatéral s’affichera automatiquement. Choisissez la durée de l’emprunt, cochez la case pour accepter les Conditions générales de Prêts MEXC, puis touchez Confirmer l’emprunt.





Si la quantité de BTC dans vos collatéraux n’est pas suffisante pour le montant d’USDT souhaité, vous pouvez transférer du BTC supplémentaire depuis vos comptes Futures ou Fiat.









Une fois l’emprunt effectué, vous pouvez le retrouver dans Mes prêts.





Si vous avez plusieurs ordres avec des statuts différents, vous pouvez les consulter séparément dans les sections En cours, Remboursés et Historique des remboursements.









Remarque importante : Surveillez la durée de votre emprunt et remboursez-le avant la date limite après expiration, sans quoi des intérêts de retard seront appliqués. Prêts MEXC permet actuellement un remboursement anticipé sans pénalité.





Il existe une limite maximale au montant total empruntable dans le pool de prêts MEXC. Lorsque le solde « Disponible à l'emprunt » du pool atteint 0, il n’est plus possible d’effectuer de nouveaux emprunts.





Clause de non-responsabilité : Le trading de cryptomonnaies comporte des risques importants. Ces informations ne constituent ni un conseil en investissement, fiscal, juridique, financier ou comptable, ni une recommandation d’achat, de vente ou de détention d’actifs.MEXC Learn fournit ces données à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis financier. Veuillez bien comprendre les risques encourus avant d’investir et agir avec prudence. Toutes les décisions d’investissement sont indépendantes de la plateforme.







