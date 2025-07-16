Qu'est-ce que Launchpad ?





MEXC Launchpad est une plateforme innovante d'émission de tokens qui offre un accès garanti à des projets de qualité et à des tokens déjà établis à des prix avantageux. Les utilisateurs peuvent participer en accomplissant certaines tâches et en remplissant les conditions de participation requises. Les participants s'abonnent aux pools de Launchpad en utilisant des MX, des USDT ou d'autres tokens pris en charge pour acquérir équitablement des tokens prometteurs ou des actifs établis.

MEXC Launchpad propose deux types d'événements distincts :

Accès anticipé : obtenez la première opportunité d'acquérir les tokens de projets prometteurs à des prix avantageux.

Achat à prix réduit : accédez à des tokens de référence à des tarifs fortement réduits.









Tous les utilisateurs ayant effectué la vérification d'identité (KYC) sur la plateforme MEXC sont éligibles pour participer aux événements Launchpad. Certaines cagnottes du Launchpad peuvent être réservées exclusivement aux nouveaux utilisateurs. Veuillez consulter la page de l'événement pour connaître les conditions d'éligibilité spécifiques.

Les participants doivent effectuer la vérification d'identité (KYC) avancée avant la fin de l'événement afin de recevoir leurs tokens de récompense. Les récompenses seront directement créditées sur votre portefeuille Spot après la conclusion de l'événement.





Les market makers, les comptes institutionnels et les utilisateurs provenant de pays ou régions restreintes ne sont pas éligibles pour participer.

Une quantité minimale de tokens est généralement requise pour souscrire aux événements Launchpad. Les tokens de souscription seront temporairement verrouillés pendant l'événement.

Les MX utilisés pour participer à Launchpad ne peuvent pas être utilisés simultanément pour Kickstarter.









Nous allons utiliser la version web comme exemple pour expliquer comment rejoindre un événement Launchpad. Les étapes à suivre sur l'application sont assez similaires à celles de la version web.









Ouvrez le site officiel de MEXC et connectez-vous à votre compte. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez Événements, puis cliquez sur Launchpad pour accéder à la page de l'événement.







Faites défiler la page de l'événement pour voir tous les événements Launchpad actuellement actifs.





Sélectionnez l'événement auquel vous souhaitez participer, puis cliquez sur S'inscrire maintenant.





Remarque : si c'est votre première participation à un événement Launchpad, un message de sécurité apparaîtra après avoir cliqué sur S'inscrire maintenant. Après l'avoir lu, cliquez sur Confirmer l'inscription si vous souhaitez poursuivre.









Une fois votre inscription réussie, sélectionnez le projet auquel vous souhaitez participer, puis cliquez sur S'inscrire maintenant pour accéder à la page des détails.





Remarque : la participation à certains projets est exclusivement réservée aux nouveaux utilisateurs. Veuillez consulter la page de l'événement pour vérifier les critères d'éligibilité. Les nouveaux utilisateurs sont ceux qui se sont inscrits pendant la période de l'événement ou dont le total des dépôts (on-chain, en monnaie fiduciaire et P2P) était inférieur à 100 $ avant l'événement.









Sur la page des détails, vous pouvez consulter les exigences spécifiques de participation pour chaque projet. Si vous n'avez pas encore satisfait aux critères, complétez d'abord les tâches correspondantes de trading ou de dépôt. Une fois les conditions remplies, vous pourrez participer à l'événement









Si vous avez satisfait aux critères de participation, cliquez sur S'inscrire maintenant, saisissez le montant que vous souhaitez engager, puis cliquez sur Confirmer pour compléter votre participation.





Remarque : chaque utilisateur est soumis à une limite maximale de souscription. Veuillez consulter la page de l'événement pour connaître le plafond exact.









De plus, vous pouvez gagner des récompenses en parrainant des amis pour qu'ils participent aux événements Launchpad.





Veuillez noter que les récompenses de parrainage Launchpad ne peuvent pas être cumulées avec celles d'Airdrop+. Les parrains recevront la récompense relative au premier événement auquel leurs filleuls auront participé avec succès, quel que soit l'ordre réel de participation. Cette règle précise uniquement que les récompenses de parrainage Launchpad et d'Airdrop+ ne sont pas cumulables, et n'affecte pas la combinaison des récompenses Launchpad avec d'autres types de récompenses (par exemple, commissions ou remises). Les récompenses seront distribuées en fonction du moment où le filleul termine son événement.













Si vous souhaitez réclamer vos tokens souscrits, rendez-vous sur la page de détails du pool de souscription auquel vous avez participé et cliquez sur Annuler la souscription. Une fois annulée, vos tokens seront immédiatement crédités sur votre portefeuille Spot.





Veuillez noter que les politiques d'annulation de souscription varient selon les projets. Veuillez consulter la page spécifique de l'événement pour plus de détails.













Sur le site officiel de MEXC, placez votre curseur sur Portefeuilles et cliquez sur Récompenses des événements.





Sur la page d'historique des récompenses, sélectionnez ÉvénementsSpot, puis cliquez sur Launchpad pour afficher l'historique de vos récompenses Launchpad.

















Les projets Launchpad acceptent généralement des MX ou des USDTou d'autres tokens pris en charge pour la souscription. Veuillez consulter la page spécifique de l'événement Launchpad pour connaître les tokens pris en charge.





Le prix de l'abonnement en MX ou enUSDT ou autres tokens pris en charge pour chaque nouveau token sera affiché sur la page de l'événement Launchpad avant le début de la période de souscription.





Oui. Si votre souscription est validée, les fonds correspondants seront débités. En cas d'échec, vos fonds seront déverrouillés et intégralement restitués sur votre portefeuille Spot sous 24 heures.





Souscription non sursouscrite (c'est-à-dire lorsque le montant total des souscriptions est inférieur ou égal à l'allocation totale de tokens) : les tokens sont distribués en fonction du montant total que vous avez souscrit. Par exemple, si 1 USDT = X nouveau tokens, vous recevrez X tokens pour chaque USDT souscrit.

Souscription sursouscrite (c'est-à-dire lorsque le montant total des souscriptions dépasse l'allocation totale de tokens) : les tokens sont distribués de manière proportionnelle. L'allocation de tokens pour chaque utilisateur est calculée selon la formule suivante : (Contribution de l'utilisateur / Total des contributions) × Allocation totale de tokens.





Dans les scénarios de sursouscription, les allocations sont effectuées de manière proportionnelle. Si le montant alloué est inférieur à 0,00000001 (8 décimales), il peut être considéré comme invalide et remboursé.





Oui. Un échec peut survenir pour diverses raisons, telles que des tâches non complétées, une allocation trop faible, une annulation du projet ou un comportement anormal du compte. Dans ce cas, vos fonds seront entièrement remboursés sur votre portefeuille Spot sous 24 heures.





Veuillez consulter la page de l'événement Launchpad pour connaître le calendrier de distribution des tokens. Une fois distribués, les récompenses peuvent être consultées via Portefeuilles → Spot → Relevé des opérations au comptant → Événements/Épargne → Launchpad.









Dans la plupart des cas, les tokens peuvent être échangés immédiatement. Veuillez consulter l'annonce spécifique du projet pour savoir si une période de verrouillage s'applique.





Pour plus d'informations, veuillez visiter la page de l'événement Launchpad.



