Règles de trading au comptant sur MEXC





Lorsque vous effectuez des transactions sur le marché au comptant de MEXC, chaque cryptomonnaie possède ses propres règles de trading. Ces règles incluent des paramètres tels que la quantité minimale par ordre, la fluctuation minimale des prix et le montant total minimal par ordre.





Étant donné que les différentes paires de trading sont basées sur différents marchés de cryptomonnaies, les utilisateurs de MEXC doivent se familiariser avec les règles spécifiques à chaque marché de paires de trading.





Sur MEXC, plusieurs marchés de trading principaux sont disponibles, notamment :





Marché USDT : paires de trading basées sur l'USDT

Marché ETH : paires de trading basées sur l'ETH

Marché BTC : paires de trading basées sur le BTC

Marché USDC : paires de trading basées sur l'USDC

Marché TUSD : paires de trading basées sur le TUSD

Marché BUSD : paires de trading basées sur le BUSD









Sur MEXC, vous pouvez acheter et vendre des cryptomonnaies sur différents marchés de trading. Cependant, la quantité minimale d'un token par ordre doit dépasser un seuil minimum pour que le système accepte la demande. Une fois l'ordre placé, il sera mis en correspondance et exécuté.









La fluctuation minimale de la quantité représente la plus petite variation possible de la quantité d'une paire de trading. Il s'agit de la précision unitaire, indiquant le plus petit incrément de modification d'une unité de trading.









La fluctuation minimale du prix correspond à l'incrément le plus faible par lequel le prix unitaire d'une paire de trading peut varier.





Remarque





L'unité de fluctuation minimale du prix est basée sur la cryptomonnaie de cotation de la paire de trading concernée. Par exemple, pour la paire MX/USDT, la fluctuation minimale du prix de MX est exprimée en USDT.





Exemple





Si le prix d'une paire de trading est 1.1 USDT, et que la fluctuation minimale autorisée est 0.1 USDT, alors le prix pourra augmenter ou diminuer par paliers de 0.1 USDT.









Le montant total minimum par ordre représente le seuil de transaction minimum requis pour qu'un ordre soit accepté par le système. Lorsqu'un utilisateur sélectionne une paire de trading et place un ordre d'achat, il doit respecter ce montant minimum pour que le système puisse traiter la transaction.





Seuils minimum par marché :





Marché USDT : 5 USDT / ordre

Marché ETH : 0.001 ETH / ordre

Marché BTC : 0.000005 BTC / ordre

Marché USDC : 5 USDC / ordre

Marché TUSD : 5 TUSD / ordre

Marché BUSD : 5 BUSD / ordre









Comme le trading au comptant propose trois types d'ordres – Limit, Market et Stop-Limit, le système définit une quantité maximale d'achat pour chaque ordre Market. Cette limite permet de garantir la stabilité des prix sur le marché au comptant.









Lorsqu'un utilisateur place un ordre Limit, le système applique également une restriction sur la quantité maximale de tokens pouvant être achetés ou vendus. Cela prévient les fluctuations extrêmes des prix et assure une liquidité suffisante.









Dans le cadre des ordres conditionnels, la quantité maximale correspond à la limite de tokens pouvant être placés dans un ordre Stop-Limit. Une fois le prix de déclenchement défini, le système applique une restriction sur la quantité maximale pouvant être incluse dans l'ordre.









Lorsque vous effectuez du trading au comptant, en particulier pour des transactions de grande envergure sur le court terme, ne pas respecter les règles du marché peut entraîner un échec du placement des ordres. MEXC recommande de consulter les informations pertinentes via le bot MEXC ou le service client en ligne afin d'éviter de rater des opportunités de trading en raison d'une erreur de configuration.





Avertissement sur les risques : le trading comporte des risques et doit être abordé avec prudence. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Prenez vos décisions en fonction de vos objectifs d'investissement, de votre situation financière et de votre tolérance au risque.