Prix de l'indice, prix juste et dernier prix









Le prix de l'indice correspond à la moyenne pondérée du prix de l'actif sous-jacent sur les principales plateformes de trading au comptant. Au fur et à mesure que le prix de l'actif sous-jacent évolue, le prix de l'indice est continuellement mis à jour afin de refléter la juste valeur de marché de la paire de contrats à terme. MEXC sélectionne les prix des principales plateformes comme sources de chaque indice des contrats à terme, garantissant ainsi que le prix de ses contrats à terme repose sur des données de marché en temps réel.





L'objectif de la mise en place du prix de l'indice est de réduire les risques liés à la volatilité des prix et aux manipulations de marché, en fournissant une référence de prix plus stable.









Prix de l'indice = (Pourcentage pondéré de la plateforme A × Prix de l'actif sous-jacent sur la plateforme A + Pourcentage pondéré de la plateforme B × Prix de l'actif sous-jacent sur la plateforme B + … + Pourcentage pondéré de la plateforme N × Prix de l'actif sous-jacent sur la plateforme N)





Pourcentage pondéré de la plateforme i = Poids de la plateforme i / Poids total

Poids total = Poids de la plateforme A + Poids de la plateforme B + … + Poids de la plateforme N





MEXC mettra périodiquement à jour les composantes de l'indice et leurs poids. En cas de conditions de marché extrêmes ou de déviations anormales des prix, MEXC prendra des mesures de protection supplémentaires, y compris, sans s'y limiter, la modification des composantes et des poids de l'indice sans préavis.









Si les données de marché d'une plateforme donnée présentent des retards constants ou des écarts significatifs par rapport au marché, les données de prix de cette plateforme seront exclues du calcul de l'indice. Une fois la qualité des données rétablie, elles seront réintégrées dans le calcul.





Si le prix au comptant d'une plateforme donnée s'écarte de ±1 % par rapport à la médiane de toutes les plateformes, MEXC appliquera un mécanisme de protection des prix et exclura le prix au comptant de cette plateforme (en cas de conditions de marché extrêmes, la plateforme peut ajuster le coefficient de déviation médiane pour certaines paires de trading ou ne pas être liée par cette disposition).









Le prix juste est calculé sur la base du prix de l'indice et de la moyenne mobile du coût de base.





Afin d'améliorer la stabilité du marché et de réduire le risque de liquidation lors de fluctuations anormales, les contrats à terme perpétuels MEXC utilisent un système de marquage spécialement conçu appelé fair price marking. Au lieu d'utiliser le dernier prix, le système définit le prix de référence (mark price) sur le prix juste. Cela permet d'éviter des écarts inutiles entre le prix du marché et le prix de l'indice causés par des manipulations de marché ou un manque de liquidité, réduisant ainsi le risque de liquidations inutiles.





Sur la page de trading des contrats à terme MEXC, vous pouvez consulter le prix juste sur le côté droit de la paire de trading. Vous pouvez également configurer le graphique en bougies pour afficher le prix juste en haut du graphique.













Prix juste = Médiane (Prime du taux de financement, Prix juste de base médian, Dernier prix)

Prime du taux de financement = Prix de l'indice × (1 + Dernier taux de financement × (Heures avant le prochain règlement du financement / Période de règlement du financement en heures))

Prix juste de base médian = Prix de l'indice + Moyenne mobile de la base (période spécifiée) = Prix de l'indice + Moyenne mobile [(Meilleur prix d'achat + Meilleur prix de vente) / 2 – Prix de l'indice]

Le dernier prix est le prix de la transaction la plus récente sur les contrats à terme, mis à jour en temps réel.









Le prix juste affecte uniquement le prix de liquidation et le P&L non réalisé. Il n'a pas d'impact sur le P&L réalisé.





Cela signifie que lorsque des ordres utilisateurs sont exécutés, ils peuvent constater immédiatement un P&L non réalisé positif ou négatif. Cela est dû à un léger écart entre le prix juste et le dernier prix. Ce phénomène est normal et ne signifie pas que les utilisateurs ont perdu des fonds. Toutefois, il est essentiel de surveiller le prix de liquidation afin de réduire le risque de liquidation.









Le dernier prix correspond au prix auquel les paires de contrats à terme sont instantanément tradées dans le carnet d'ordres de MEXC.





Vous pouvez consulter ce prix en cliquant sur l'onglet Transactions de marché dans la zone du carnet d'ordres sur la page de trading des contrats à terme MEXC.

















Ouvrez la page de trading des contrats à terme sur MEXC. Placez votre souris sur Dernier prix ▼, Prix de l'indice ▼ ou Prix juste ▼ au-dessus du graphique en bougies, et un menu déroulant avec trois options de prix apparaîtra. Cliquez pour sélectionner le prix que vous souhaitez afficher.













1) Ouvrez l'application MEXC et appuyez sur Futures en bas de l'écran.

2) Sur la page de trading des contrats à terme, appuyez sur l'icône du graphique en chandeliers en haut à droite.

3) Sur la page du graphique en bougies, appuyez sur l'icône de rotation d'écran en haut à droite.

4) En mode horizontal du graphique en bougies, appuyez sur Dernier prix ▼, Prix de l'indice ▼ ou Prix juste ▼ en haut à droite. Un menu déroulant avec trois options de prix apparaîtra. Appuyez pour sélectionner le prix que vous souhaitez afficher.







