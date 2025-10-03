Guide complet sur le Take-Profit et le Stop-Loss dans le trading des contrats à terme : gestion des risques essentielle et conseils pratiques pour les débutants





Sur le marché des cryptomonnaies, les mouvements de prix peuvent être extrêmement volatils, et les profits ou pertes peuvent survenir en un instant. Pour les traders de contrats à terme, les ordres Take-Profit et Stop-Loss ne sont pas seulement des outils essentiels de gestion des risques, mais également des éléments clés pour améliorer les taux de réussite des transactions et réduire les prises de décision émotionnelles.





Le Take-Profit (TP) et le Stop-Loss (SL) sont des outils de gestion des risques couramment utilisés par les traders.

Take-Profit (TP) : lorsque le prix atteint un objectif prédéfini, le système clôture automatiquement la position afin de sécuriser les profits.

Stop-Loss (SL) : lorsque le prix descend sous un seuil défini, le système clôture automatiquement la position pour éviter des pertes supplémentaires.





Sur la plateforme MEXC, les ordres Take-Profit et Stop-Loss se répartissent en deux catégories principales :





TP/SL préconfiguré : ordres définis avant l'ouverture d'une position en fixant des conditions de déclenchement telles que le rendement (%) ou le P&L (USDT). Lorsque le Dernier prix, le Prix juste ou le Prix de l'indice atteint le prix de déclenchement, le système exécute l'ordre au meilleur prix disponible du marché afin de sécuriser les gains ou limiter les pertes.

TP/SL : ordres définis lors de la détention d'une position, en utilisant la fonction TP/SL au prix du marché. Les traders peuvent l'appliquer à position entière ou à une position partielle de la position (Web). En configurant des conditions de déclenchement telles que le ROE, le P&L ou le Prix de déclenchement, le système exécutera automatiquement l'ordre lorsque le seuil sera atteint.





En complément, MEXC propose les fonctions TP de position inverse et SL de position inverse, qui permettent aux traders de basculer de manière flexible entre stratégies longues et courtes dans des marchés bidirectionnels.









Définir à l'avance un Take-Profit et un Stop-Loss pour une nouvelle position est une approche de trading disciplinée : cela signifie que vous disposez déjà d'une stratégie de sortie claire avant même d'entrer sur le marché. Lors de l'ouverture d'une position, vous pouvez sélectionner l'option Définir TP/SL, puis choisir le Dernier prix, le Prix juste ou le Prix de l'indice comme prix de déclenchement. Une fois l'ordre exécuté, qu'il soit partiel ou total, au Limit ou au Market, le système placera immédiatement un ordre TP/SL basé sur votre prix de déclenchement prédéfini.





Les utilisateurs peuvent choisir parmi trois modes de paramétrage : USDT (Prix de déclenchement), ROE ou P&L. Par exemple, si vous définissez le TP/SL par ROE, le prix de déclenchement et le P&L estimé seront calculés en conséquence.





Remarque : le système prend en charge la configuration d'ordres TP/SL par ROE ou P&L, mais ces données ne sont fournies qu'à titre de référence. Les résultats réels peuvent varier en raison des frais de transaction, des changements dans le prix d'entrée moyen et du prix final exécuté. Ajouter à une position modifie le prix d'entrée moyen, mais le prix de déclenchement du TP/SL reste fixe une fois défini et ne change pas.









Lorsque vous détenez une position, MEXC propose deux types d'options TP/SL : Position entière et Position partielle (Web).









Pour la position entière (qu'elle soit augmentée ou réduite), vous pouvez définir à l'avance des ordres de clôture en sélectionnant des conditions de déclenchement telles que ROE, P&L ou Prix de déclenchement. Lorsque le Dernier prix, le Prix juste ou le Prix de l'indice atteint le niveau de déclenchement prédéfini, le système exécutera l'ordre au meilleur prix disponible sur le marché en fonction du prix et de la quantité prédéfinis.





Une fois la position clôturée, l'ordre TP/SL correspondant sera automatiquement annulé par le système.









Si l'option Take-Profit de position inverse est sélectionnée lors du paramétrage du TP d'une position, le système ouvrira un ordre Market en sens opposé, avec la même quantité, une fois la position entièrement clôturée après le déclenchement du TP. En raison de la volatilité du marché, il se peut que l'ordre inverse ne soit pas entièrement exécuté. Dans ce cas, MEXC vous enverra une notification par e-mail, SMS et messages intégrés à l'application.









Si l'option Stop-Loss de position inverse est sélectionnée lors du paramétrage du SL d'une position, le système ouvrira un ordre Market en sens opposé, avec la même quantité, une fois la position entièrement clôturée après le déclenchement du SL. En raison de la volatilité du marché, il se peut que l'ordre inverse ne soit pas entièrement exécuté. Dans ce cas, MEXC vous enverra également une notification par e-mail, SMS et messages intégrés à l'application.









Pour une position partielle, les traders peuvent prédéfinir des ordres de clôture avec des conditions de déclenchement telles que ROE, P&L ou prix déclenchement. Lorsque le Dernier prix, le Prix juste ou le Prix de l'indice atteint le niveau de déclenchement prédéfini, le système exécutera au meilleur prix du marché disponible, selon le prix déclenchement et la quantité définis.





Une fois la position clôturée, l'ordre TP/SL correspondant sera automatiquement annulé par le système.





Remarque : Les ordres TP/SL peuvent échouer en raison d'une forte volatilité du marché ou d'une taille de position clôturable insuffisante. En cas de déclenchement réussi, le système placera un ordre Market de clôture. Toutefois, en raison des fluctuations de prix, il se peut que l'ordre Market ne soit pas entièrement exécuté, et le prix final exécuté peut différer du prix déclenchement prédéfini.





Les traders peuvent accéder à Positions actuelles → TP/SL, cliquer sur Ajouter, puis définir un TP/SL pour une position existante en sélectionnant la condition de déclenchement souhaitée (ROE, P&L ou Prix de déclenchement) ainsi que la quantité.





Le principal avantage du Take-Profit et du Stop-Loss est qu'ils aident les traders à sécuriser leurs profits, limiter leurs pertes et réduire le risque de liquidation. En définissant des points de sortie à l'avance, les traders n'ont pas besoin de surveiller constamment le marché et peuvent éviter les décisions émotionnelles dictées par la peur ou la cupidité. Cela rend le processus de trading plus rationnel et plus discipliné. À long terme, une utilisation correcte du TP/SL améliore l'efficacité du capital et soutient le développement d'un système de trading robuste.





















Étape 1 : Rendez-vous sur le site officiel de MEXC, accédez à la page de trading des contrats à terme, puis définissez le TP/SL dans l'interface de trading.









Étape 2 : Définissez le prix déclenchement du TP (Dernier prix, Prix juste ou Prix de l'indice) et choisissez la condition de déclenchement (ROE ou P&L).

















Étape 1 : Dans Positions ouvertes, cliquez sur Ajouter → Position entière.









Étape 2 : Dans Paramètres de Take-Profit, sélectionnez ROE, P&L ou Prix de déclenchement, ainsi que Dernier prix, Prix juste ou Prix de l'indice.









À ce stade, vous pouvez activer le Take-Profit de position inverse et le Stop-Loss de position inverse.













Étape 1 : Dans Positions ouvertes, cliquezsur Ajouter → Position partielle.









Étape 2 : Dans les paramètres de Take-Profit, sélectionnez ROE, P&L ou Prix de déclenchement et définissez la Quantité, ainsi que le Dernier prix, le Prix juste ou le Prix de l'indice.









Étape 1 : Depuis la page d'accueil de l'App MEXC, allez dans Futures. Sur le côté droit de l'interface de trading, ouvrez Avancé pour définir un TP/SL.









Étape 2 : Définissez le prix de déclenchement du TP (dernier prix, prix juste ou prix de l'indice) et choisissez la condition de déclenchement : %, P&L ou USDT.

















Étape 1 : Dans Positions, appuyez sur Ajouter → Position de TP/SL.









Étape 2 : Dans les paramètres de TP/SL, sélectionnez %, P&L, ou USDT, ainsi que le Dernier prix, le Prix juste ou le Prix de l'indice.









À ce stade, vous pouvez activer le Take-Profit de position inverse et le Stop-Loss de position inverse.













Étape 1 : Dans Positions, appuyez sur Ajouter → TP/SL par lots.









Étape 2 : Dans les paramètres de TP/SL, sélectionnez %, P&L ou USDT et définissez le montant, ainsi que le Dernier Price, le prix juste ou le prix de l'indice.













Définir prudemment les niveaux de Stop-Loss : il est recommandé que la perte sur une seule opération de trading ne dépasse pas 2 % à 5 % de l'ensemble de l'équité du compte.

Approches différentes pour les positions longues et courtes : en tendance haussière, envisagez de prendre vos profits par niveaux, tandis que sur des marchés en range, des niveaux de Stop-Loss plus serrés peuvent s'avérer plus efficaces.

Stratégie inverse : sur des marchés en tendance, le Stop-Loss de position inverse peut être utilisé pour inverser rapidement la direction, mais soyez attentif aux risques de slippage en cas de forte volatilité.

Utiliser des indicateurs techniques : les paramètres de TP/SL doivent être basés sur les niveaux de support/résistance, les moyennes mobiles ou les graphiques en bougies, plutôt que sur l'intuition seule.









Le Take-Profit et le Stop-Loss sont des outils essentiels de gestion du risque dans le trading des contrats à terme. Ils aident les traders à verrouiller les profits, réduire les drawdowns, contrôler le risque dans des marchés défavorables, éviter la liquidation et renforcer la discipline de trading en limitant les décisions émotionnelles. Cependant, ces outils ne sont pas infaillibles. Dans des conditions de marché extrêmes, des phénomènes tels que le slippage ou des échecs de déclenchement peuvent survenir. Pour améliorer plus largement le taux de réussite en trading, les traders doivent combiner le TP/SL avec l'analyse technique, la gestion des positions et des stratégies de gestion du capital.





Divulgation des risques : ce contenu ne constitue pas des conseils en matière d'investissement, de fiscalité, de droit, de finance, de comptabilité, de conseil ou tout autre service connexe, et ne représente pas une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre de référence uniquement et elles ne constituent pas des conseils en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et investir avec prudence. Toutes les décisions et résultats d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.



