Comprendre les taux de financement sur MEXC : dites adieu aux frais cachés dans le trading de contrats à terme

Avez-vous déjà vécu ça ? Vous avez correctement anticipé la direction du marché sur un contrat à terme, mais vos profits diminuent sans raison apparente, ou pire, votre solde fond mystérieusement ? Le coupable pourrait être un élément souvent négligé par les débutants : le taux de financement.





Dans le trading de contrats à terme perpétuels sur MEXC , le taux de financement est un coût crucial que les traders moins expérimentés ignorent fréquemment. Dans cet article, on vous explique tout ce que vous devez savoir — ce que c'est, comment c'est calculé, quand c'est prélevé et comment éviter les pièges classiques — pour enfin y voir clair sur ce « coût caché ».









Le taux de financement est un mécanisme conçu pour aligner le prix des contrats perpétuels avec le prix du marché au comptant. Il permet de maintenir la stabilité du marché en obligeant les détenteurs de positions longues et courtes à se verser mutuellement des frais à intervalles réguliers.





Voici comment cela fonctionne sur les contrats à terme MEXC :





Lorsque le prix du contrat à terme est supérieur au prix du marché au comptant , le taux de financement est positif → les longs (acheteurs) paient les shorts (vendeurs).

Lorsque le prix du contrat à terle est inférieur au prix du marché au comptant, le taux de financement est négatif → les shorts paient les longs.





Ce frais n'est pas prélevé par la plateforme, mais versé de pair à pair entre Traders. Pourtant, il peut réduire significativement vos rendements réels.





Exemple

Vous ouvrez une position longue sur le BTC , et votre analyse est correcte. Mais comme le taux de financement est élevé, vous êtes débité toutes les 8 heures. Résultat : vos bénéfices fondent… voire se transforment en pertes. Voilà toute la réalité de ce « coût caché ».













En trading de contrats à terme, le taux de financement n'est pas un simple chiffre : il influence votre rentabilité, votre stratégie, et même votre lecture du sentiment du marché. Voici pourquoi il ne faut surtout pas le négliger :









Les contrats perpétuels n'ayant pas de date d'expiration, l'écart avec le prix au comptant peut persister. Le taux de financement incite financièrement les traders à rééquilibrer le marché.





Exemple Si le BTC au comptant est à 100 000 $ et le contrat à terme à 101 000 $ (surévalué), → Un taux de financement positif est appliqué. → Les longs paient les shorts, rendant les positions longues plus coûteuses. → Cela freine la demande excessive et rapproche le prix du contrat de celui au comptant (Spot).









Le taux de financement montre si les traders sont majoritairement haussiers (bullish) ou baissiers (bearish) — c'est un indicateur instantané du sentiment du marché.





Exemple Un taux de financement de +0,05 % sur BTCUSDT indique une majorité de positions longues (haussières). Un taux de -0,03 % traduit un biais baissier, avec plus de traders en short.

En bref, le taux de financement est le thermomètre du marché.









Quand trop de traders prennent le même côté (trop de longs ou trop de shorts), le taux de financement s'ajuste automatiquement pour inciter à rééquilibrer les positions.





Exemple Si le taux de financement du BTC atteint +0,15 %, les longs doivent payer 0,15 % toutes les 8 heures — une sorte de « taxe de foule ». Cela pousse certains à clôturer leur position, réduisant la pression déséquilibrée du marché.









Même si vous avez raison sur la direction du marché, le taux de financement peut ronger vos profits. Dans certains cas extrêmes, il peut transformer un trade gagnant en perte.





Exemple Vous ouvrez un long BTC, et le prix augmente de 3 % en 24 h — analyse parfaite. Mais avec un taux de financement de +0,25 % toutes les 8 h, vous payez 0,75 % dans la journée. Votre profit net tombe à 2,25 %, soit une réduction de 25 % de votre gain à cause du financement.

Plus les marchés sont en range ou volatils, plus les coûts de financement s'accumulent sans réel mouvement de prix, ce qui peut entraîner des pertes malgré une bonne direction de trade.









Les frais de financement sont automatiquement déduits de la marge de votre position lorsque le solde de votre compte est insuffisant pour les couvrir. Cette réduction de la marge disponible rapproche votre prix de liquidation du prix actuel du marché, augmentant ainsi le risque de liquidation.





Exemple Vous ouvrez une position longue avec Vous ouvrez une position longue avec effet de levier sur BTCUSDT, avec une marge de sécurité confortable. Mais à mesure que les frais de financement s'accumulent sur plusieurs périodes, ils sont automatiquement déduits de votre marge. Cette réduction progressive de la marge rapproche votre prix de liquidation du prix du marché, diminuant votre zone de sécurité. Une baisse du marché que vous auriez pu supporter auparavant devient maintenant une menace de liquidation beaucoup plus sérieuse.









MEXC propose deux types de contrats à terme : les contrats à terme marginés en USDT (USDT-M), les contrats à terme marginés en crypto (Coin-M). La méthode de calcul des frais de financement diffère légèrement entre les deux.









Frais de financement = Valeur de la position × Taux de financement Valeur de la position = Quantité de la position × Prix juste





Exemple Le Trader A détient une position longue de 10 BTC sur BTCUSDT. Le prix juste actuel est de 10 000 USDT, et le taux de financement est de 0,01 %.





Valeur de la position = 10 × 10 000 = 100 000 USDT

Frais de financement = 100 000 × 0,01 % = 10 USDT





Comme le taux est positif, le trader A (position longue) paie 10 USDT aux traders en position courte. Le trader en short sur BTCUSDT avec la même valeur de position reçoit 10 USDT.









Frais de financement = Valeur de la position × Taux de financement Valeur de la position = (Quantité de contrats × Taille du contrat) / Prix juste





Exemple Le trader A détient 100 contrats longs sur BTCUSD (1 contrat = 100 USD). Le prix juste actuel est de 10 000 USDT, et le taux de financement est de 0,01 %.

Valeur de la position = (100 × 100) / 10 000 = 1 BTC

Frais de financement = 1 BTC × 0,01 % = 0,001 BTC

Encore une fois, si le taux est positif, les Traders en position longue paient cette somme aux Traders en position courte. Dans cet exemple, le Trader A doit payer 0,001 BTC au Trader en position courte de valeur équivalente.





Type de contrat Taux de financement Fréquence de règlement USDT-M ±0,01％ ~ ±0,03％ Toutes les 8 heures par défaut (UTC+2 02:00 / 10:00 / 18:00) Coin-M ±0,01％ ~ ±0,03％ Toutes les 8 heures par défaut (UTC+2 02:00 / 10:00 / 18:00)





Exemple : à partir du 18 juillet 2025, MEXC a ajusté 14 paires en USDT-M (dont LAYER, LPT, RVN) avec un règlement toutes les 4 heures, et une limite de taux de financement fixée à ±3 %.









MEXC met à disposition plusieurs outils pour suivre les taux de financement et leur impact sur vos positions:





L'interface de trading des contrats à terme affiche le taux de financement actuel ainsi qu'un compte à rebours dans la barre d'informations supérieure.

Ordres & Historique de trading → Frais de financement pour consulter l'historique complet de vos frais de financement. Allez danspour consulter l'historique complet de vos frais de financement.

Chaque paire de contrats à terme a un taux de financement indépendant. Il est essentiel de vérifier le taux en vigueur avant d'ouvrir une position, surtout en période de forte volatilité.





Remarque : les taux de financement sont dynamiques et varient en fonction du sentiment long/short du marché. Les fluctuations peuvent être particulièrement importantes lors de périodes de volatilité intense.





Sur la page de trading en contrats à terme (Futures) : au-dessus du graphique en bougies , vous pouvez consulter le taux de financement en cours, qui sera réglé lors de la prochaine période de règlement. Le compte à rebours vous indique le temps restant avant le règlement.









Important : les taux de financement varient d'une paire de contrats à terme à l'autre. Assurez-vous de vérifier le taux spécifique de la paire que vous tradez.





Dans la section Ordres Futures (en haut à droite) : sélectionnez Frais de financement pour afficher tous les frais réglés précédemment.

















Les frais de financement sur MEXC sont traités toutes les 8 heures, à des horaires fixes : 02:00, 10:00 et 18:00 (UTC+2), chaque jour.

Les frais de financement ne sont facturés que si vous détenez une position ouverte à l'instant exact du règlement. Si vous clôturez votre position avant l'heure de règlement, aucun frais de financement ne sera appliqué.









Les frais de financement sont directement prélevés sur la marge disponible. Si votre solde est insuffisant, ils seront prélevés sur la marge de la position, ce qui rapproche le prix de liquidation du prix du marché, augmentant ainsi le risque de liquidation.









Dans le trading de contrats perpétuels, les mouvements de prix sont visibles et directs. Mais les taux de financement représentent un coût caché, qui impacte vos rendements à chaque période de règlement.





Pour les Traders débutants, réussir ne consiste pas uniquement à prédire la direction du marché. Il est crucial de comprendre les coûts associés et le fonctionnement des contrats perpétuels pour bâtir une stratégie durable. Une bonne compréhension des taux de financement vous aide à éviter les frais imprévus et à prendre des décisions plus éclairées. Sur MEXC, savoir comment fonctionnent les taux de financement vous permet de trader en toute conscience de vos frais réels. Considérez les taux de financement comme une composante essentielle de votre formation au trading. En les intégrant dans votre stratégie, vous développez une approche plus complète, qui tient compte à la fois du potentiel de profit et des coûts associés.





