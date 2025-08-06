Le trading des contrats à terme, contrairement au trading au comptant, se caractérise par un « effet de levier élevé, des risques élevés et des rendements élevés », ce qui le rend très prisé par de nombreux traders. Cependant, le trading des contrats à terme a une barrière d'entrée plus élevée et un plus grand nombre de personnes en perte. Par conséquent, il est nécessaire d'avoir une compréhension complète des actifs sous-jacents des contrats à terme et de mener une analyse fondamentale de ces contrats à terme afin de minimiser les risques de pertes et d'augmenter les opportunités de réaliser des bénéfices.









L'analyse fondamentale des contrats à terme fait référence à une méthode utilisée par les traders pour évaluer la valorisation des prix des contrats à terme en fonction des aspects fondamentaux d'un projet. Les éléments fondamentaux courants incluent les indicateurs on-chain du projet et les données liées aux tokens. En interprétant ces dimensions de données, l'analyse fondamentale des contrats à terme permet une compréhension complète du statut réel des tokens, permettant d'évaluer leur véritable valeur. La valeur réelle et le prix actuel du marché peuvent différer, et lorsqu'il y a un écart significatif entre les deux, les traders ont des opportunités pour le trading de contrats à terme.









De nombreux traders utilisent l'analyse technique lorsqu'ils s'engagent dans le trading des contrats à terme. Ils se basent sur les modèles de ligne K et les relations volume-prix pour déterminer les opportunités de trading pour les types de contrats à terme actuels. Cependant, l'analyse technique n'est pas infaillible et comporte un potentiel de distorsion. Pour retracer ses origines, l'analyse technique provient de l'étude des tendances historiques du marché, déduisant les modèles à forte probabilité et les tendances cycliques. Par conséquent, les différentes méthodes d'analyse technique sont empiriques et les résultats sont dérivés des informations traitées, impliquant un caractère retardé. Les actions ne sont prises qu'après l'émergence des tendances du marché des contrats à terme. Ce n'est pas le pire aspect de l'analyse technique ; dans un marché des contrats à terme pleinement concurrentiel, les tendances de prix sont diverses, et différentes méthodes d'analyse technique peuvent donner des conclusions incohérentes voire contradictoires, rendant difficile pour les traders de déterminer la direction pour ouvrir des positions.





En conclusion, l'analyse technique n'est pas infaillible et peut être sujette à des distorsions. L'analyse fondamentale, en revanche, peut efficacement compenser les insuffisances de l'analyse technique mentionnées ci-dessus, offrant une approche analytique plus complète, à long terme, et concluante. Premièrement, l'analyse fondamentale des contrats à terme englobe les indicateurs on-chain, les données des tokens, et d'autres facteurs de marché complets. Deuxièmement, l'analyse fondamentale des contrats à terme peut prédire largement la tendance à long terme du prix d'un actif. Enfin, contrairement à la nature ambiguë de l'analyse technique, les conclusions tirées de l'analyse fondamentale sont souvent affirmatives.





Cependant, il est important de noter que parfois, même avec de solides fondamentaux de projet, les prix des tokens peuvent ne pas augmenter significativement à court terme. De même, des fondamentaux de projet médiocres ne conduisent pas nécessairement à des baisses soudaines de prix des tokens. En effet, l'analyse fondamentale des contrats à terme se concentre principalement sur l'identification des opportunités de trading de tendances à long terme. Pour identifier les points d'achat et de vente à court terme, il est conseillé de compléter l'analyse fondamentale par l'analyse technique.









Nous pouvons utiliser les cinq points de données suivants pour l'analyse fondamentale des contrats à terme : ① Adresses actives ② Taux de hachage ③ Valeur totale bloquée (TVL) ④ Capitalisation boursière et évaluation complètement diluée ⑤ Offre de tokens.





3.1 Adresses actives





L'analyse des adresses actives au sein d'un réseau blockchain fournit un aperçu de la participation des utilisateurs. Une augmentation du nombre d'adresses actives au fil du temps signifie un écosystème de projet florissant. Si, pendant cette période, les prix des tokens sont bas, il peut être conseillé d'envisager de conserver les actifs du projet et de trader des positions longues. Inversement, une diminution des adresses actives suggère une réduction du nombre d'utilisateurs, ce qui pourrait vous amener à envisager de diminuer vos avoirs en actifs du projet et de trader des positions courtes. En général, le suivi des adresses actives peut être réalisé via les explorateurs de blockchain du projet, tels que Etherscan.





3.2 Taux de hachage





Il est important de noter que la métrique du taux de hachage est uniquement applicable aux cryptomonnaies basées sur la Preuve de Travail (PoW), telles que Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, etc. Dans les réseaux proof-of-work, les mineurs valident les transactions et sécurisent le réseau en résolvant des problèmes mathématiques complexes à l'aide d'ordinateurs puissants. Les données de hachage représentent des solutions à chaque énigme, ce qui fait du taux de hachage une mesure de la puissance de calcul totale traitant les transactions.





En général, le taux de hachage est positivement corrélé à la valeur à long terme d'une cryptomonnaie. Un taux de hachage élevé indique que les mineurs sont prêts à investir des capitaux à long terme dans l'infrastructure de base de cette cryptomonnaie. Lorsque le taux de hachage d'une cryptomonnaie augmente, cela indique un investissement accru des mineurs, et la valeur du token pourrait être sous-estimée, offrant des opportunités de trader des positions longues. Inversement, une diminution du taux de hachage suggère que les mineurs se retirent du projet, potentiellement surestimant la valeur du token et offrant des opportunités pour le trading de positions courtes.





BTC Hashrate. Source: Bitinfocharts.





3.3 Valeur totale bloquée (TVL)





La Valeur totale bloquée (TVL) est utilisée pour mesurer la solidité d'un projet de finance décentralisée (DeFi). La TVL, acronyme de total value locked (Valeur totale bloquée), englobe la valeur totale des actifs cryptographiques que les utilisateurs ont stakés ou verrouillés au sein d'une plateforme DeFi. Les investisseurs peuvent utiliser les données de TVL pour comparer la croissance de différents projets DeFi. Les plateformes courantes pour consulter la TVL incluent DeFiLlama.





En général, la TVL représente la popularité d'un projet. Une augmentation de la TVL suggère de potentielles opportunités pour trader des positions longues. Une TVL plus faible indique une moindre attention du marché envers le projet, avec des fonds quittant rapidement, offrant des opportunités pour trader des positions courtes.





3.4 Capitalisation boursière et évaluation complètement diluée





Il y a une différence significative entre la capitalisation boursière et l'évaluation complètement diluée. L'évaluation complètement diluée fait référence à la capitalisation boursière totale du protocole en supposant que tous les tokens sont en circulation. Comprendre cette distinction peut être précieux pour ceux qui recherchent des opportunités de trading des contrats à terme.





S'il existe une différence substantielle entre la capitalisation boursière d'un projet et son évaluation complètement diluée, cela signifie qu'une portion significative des tokens n'est pas encore en circulation. L'introduction de nouveaux tokens sur le marché peut entraîner une pression de vente substantielle.





Cette situation est courante pour les projets récemment lancés, où l'offre en circulation de tokens représente souvent une petite fraction de l'offre totale. Par exemple, lorsque Curve a lancé le token CRV, son prix de trading a atteint 15 à 20 dollars, avec une évaluation complètement diluée dépassant 50 milliards de dollars. Cela était plus élevé que la valorisation d'Ethereum à l'époque. Clairement, une telle valorisation gonflée est déraisonnable, et le marché est susceptible de s'ajuster en diminuant. Par conséquent, dans de tels cas, il pourrait y avoir des opportunités de trading de positions courtes. Inversement, une sous-valorisation pourrait déclencher une augmentation du prix du token du projet, offrant des opportunités de trading de positions longues.





3.5 Offre de tokens





Lorsque les autres aspects fondamentaux d'un projet sont relativement égaux, l'offre de tokens influence significativement les prix des actifs. L'offre maximale et l'offre en circulation sont des métriques clés de l'offre de tokens, l'offre en circulation étant particulièrement importante.





Dans le contexte de l'analyse fondamentale des contrats à terme, l'offre en circulation sert de base théorique pour les positions à long terme. Concrètement, lorsque l'offre en circulation est faible et que les tokens sont relativement concentrés, le potentiel d'augmentation du prix des tokens est élevé, ce qui rend favorable la détention de positions longues. Si la circulation des tokens est élevée et que les tokens sont distribués, la probabilité d'augmentation de prix diminue, ce qui favorise la détention de positions courtes.









Les cinq points de données mentionnés sont cruciaux dans l'analyse fondamentale des contrats à terme et peuvent fournir une direction à long terme pour le trading. Pour résumer, si les données sont performantes mais que le prix du token ne s'élève pas, la véritable valeur du token pourrait être sous-estimée, offrant une opportunité à long terme pour des positions longues. À l'inverse, si les données diminuent mais que le prix du token reste stable, la véritable valeur du token pourrait être surestimée, offrant une opportunité à long terme pour des positions courtes.





L'analyse fondamentale pour le trading des contrats à terme est d'une importance capitale, car elle peut compenser les insuffisances de l'analyse technique. C'est l'une des compétences essentielles que les investisseurs doivent maîtriser. Lors de la prise de décisions concernant la direction et la quantité des positions sur les contrats à terme, il est conseillé d'avoir une compréhension complète des fondamentaux du projet. Cependant, il est important de noter que, typiquement, nous devons combiner les méthodes d'analyse technique pour identifier précisément les points d'achat et de vente.





Avertissement : le trading de cryptomonnaies comporte des risques. Ces informations ne constituent pas des conseils en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité, conseil ou tout autre domaine connexe, ni des recommandations d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn offre des informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas des conseils en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques associés et d'investir avec prudence. Toutes les activités d'investissement des utilisateurs sont indépendantes de cette plateforme.