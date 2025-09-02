Contrats à terme et effets de levier expliqués : stratégies de trading et gestion des risques





Comprendre comment fonctionne l'effet de levier, quand utiliser différents niveaux de levier et comment gérer les risques associés est essentiel pour tout participant au marché. Cet article offre un aperçu détaillé des bases du trading à terme avec effet de levier, explorant des stratégies allant de faibles niveaux de levier jusqu'à des ratios aussi élevés que 500x. L'objectif est de fournir aux traders une perspective professionnelle pour les aider à prendre des décisions plus éclairées.









Le principal avantage de l'effet de levier sur les contrats à terme est l'efficacité du capital. En utilisant une marge, les traders peuvent potentiellement profiter des mouvements de prix sur des positions dont la valeur notionnelle est beaucoup plus élevée que le capital engagé, amplifiant ainsi les gains et les pertes.





Principaux avantages :

1)Rendements potentiellement amplifiés : Les mouvements de prix favorables se traduisent par des profits magnifiés, permettant aux traders d'obtenir des rendements élevés avec une marge relativement faible, accélérant ainsi la croissance du capital.

2)Efficacité accrue du capital : Le trading sur marge permet de prendre des positions plus importantes avec moins de capital, libérant des fonds pour d'autres opportunités ou pour des mesures de gestion des risques.

3)Flexibilité et opportunités accrues : L'effet de levier permet de profiter de petits mouvements de prix (notamment avec un effet de levier élevé) et soutient des stratégies comme la couverture (hedging) et l'arbitrage.





Cependant, cet effet d'amplification fonctionne dans les deux sens — le risque est également amplifié :





1)Risque de pertes amplifiées : Des mouvements défavorables du marché peuvent rapidement épuiser votre marge en raison de l'effet de levier.

2)Risque de liquidation (clôture forcée) : Le plus grand risque du trading à effet de levier. Si les pertes font tomber la marge en dessous du seuil de maintenance, le système fermera automatiquement la position pour éviter des pertes supplémentaires, entraînant la perte de la marge engagée. La volatilité soudaine du marché (comme les « mèches » de prix) peut facilement déclencher des liquidations.

3) Pression accrue et complexité des décisions : Un levier élevé entraîne des variations de P&L (Profit and Loss) plus importantes, ce qui exige une plus grande maîtrise des décisions, du contrôle émotionnel et des compétences en gestion des risques.





En résumé : l'effet de levier est un amplificateur. Il amplifie à la fois les gains et les risques. Reconnaître cette nature à haut risque et haut rendement est crucial, et une gestion rigoureuse des risques est essentielle lors de l'utilisation de l'effet de levier sur les contrats à terme.









Dans le trading de contrats à terme, l'effet de levier implique le dépôt d'une marge pour sécuriser une position dont la valeur notionnelle est bien plus élevée que la marge elle-même. Le ratio entre les deux est appelé effet de levier.





Concepts clés :





Marge : Le capital requis pour ouvrir et maintenir une position à effet de levier.

Effet de levier : Le ratio entre la valeur notionnelle de la position et la marge requise. Par exemple, un levier 10x signifie utiliser 1 unité de marge pour trader une position de 10 unités.

Valeur de la position (valeur notionnelle) : La valeur totale de la position de contrats à terme tradée avec effet de levier.

Marge initiale : La marge minimale requise pour ouvrir une nouvelle position.

Marge de maintenance : La marge minimale à maintenir pour éviter la liquidation. Elle est généralement plus basse que la marge initiale. Si la marge tombe en dessous de ce niveau, une clôture forcée est déclenchée.





Exemple : Supposons qu'un trader dispose de 1 000 USDT de capital et soit bullish sur un actif.





Sans effet de levier (trading au comptant) : Le trader achète pour 1 000 USDT de l'actif.

Si le prix augmente de 5 % , le capital passe à 1 050 USDT → Profit : 50 USDT (5 %)

Si le prix baisse de 5 %, le capital passe à 950 USDT → Perte : 50 USDT (-5 %)





Avec un levier 10x (trading sur contrats à terme) : Le trader utilise 1 000 USDT comme marge pour ouvrir une position longue d'une valeur de 10 000 USDT.

Si le prix augmente de 5 %, la valeur de la position passe à 10 500 USDT → Profit : 500 USDT (+50 %)

Si le prix baisse de 5 %, la valeur de la position passe à 9 500 USDT → Perte : 500 USDT (-50 %)

Si le prix continue de baisser et que la marge tombe en dessous du niveau de maintenance → Liquidation déclenchée.





Pour trader des contrats à terme avec effet de levier en toute sécurité, il est crucial de comprendre non seulement les mécanismes de base, mais aussi les outils de gestion des risques — comme le Stop Loss (SL) pour limiter les pertes et le Take Profit (TP) pour verrouiller les gains. Ces concepts seront expliqués plus en détail dans les sections suivantes.





Pour un guide plus complet, nous vous recommandons de consulter les ressources pour débutants sur le trading de contrats à terme disponibles sur MEXC Learn.









Choisir le bon niveau d'effet de levier nécessite une évaluation complète de l'expérience du trader, de sa tolérance au risque, de sa stratégie, de la volatilité des actifs et des conditions du marché.









Idéal pour : Les traders conservateurs, les débutants en trading de contrats à terme, les suiveurs de tendances à long terme et les investisseurs disposant de capitaux plus importants qui privilégient la gestion des risques.





Scénarios d'utilisation :

Apprentissage des bases du trading à terme dans un environnement plus sécurisé

Idéal pour maintenir des positions à plus long terme avec des objectifs de prix plus larges

Adapté aux actifs très volatils ou à faible liquidité, où il est essentiel de conserver une marge de sécurité plus large pour résister aux fluctuations du marché





Caractéristiques :

Exposition au risque limitée avec une distance plus grande par rapport aux seuils de liquidation

Efficacité du capital et amplification des profits moins prononcées









Idéal pour : Les traders ayant une certaine expérience du trading à terme, maîtrisant les bases de la gestion des risques et utilisant des stratégies de trading intrajournalier (day trading) ou de swing trading.





Scénarios d'utilisation :

Capturer des tendances et mouvements de prix à court et moyen terme

Optimiser les rendements sur des actifs majeurs à haute liquidité tout en maintenant un équilibre entre risque et récompense potentielle





Caractéristiques :

Offre une bonne efficacité du capital et une amplification des profits modérée

Risque modéré par rapport aux leviers élevés, mais nécessite des mesures strictes de contrôle des risques, comme des ordres de stop-loss (SL)









Idéal pour : Les traders professionnels hautement expérimentés et disciplinés.





Scénarios d'utilisation :

Profiter de très petites fluctuations de prix sur des marchés à haute liquidité et faible volatilité, comme BTC et ETH

Exécution rapide de trades "in-and-out" basés sur des convictions fortes concernant des événements de marché à court terme spécifiques





Caractéristiques :

Rendements potentiellement très élevés, mais avec une sensibilité extrême à la volatilité des prix

Risque de liquidation extrêmement élevé, laissant peu ou pas de marge d'erreur

Exige des compétences techniques de haut niveau, des réflexes rapides et une discipline de fer





Concernant les leviers ultra-élevés (500x et plus) : Ces outils sont conçus exclusivement pour les professionnels — ils ne sont pas destinés à un usage généralisé. Le trading avec un effet de levier aussi élevé doit être accompagné de mesures de contrôle des risques avancées, telles que des tailles de position précises et des ordres de stop-loss préétablis.





L'effet de levier est un outil neutre sur les marchés financiers. Sa valeur réside dans sa capacité à amplifier les résultats des décisions de trading, et non à améliorer la qualité de ces décisions elles-mêmes. Le choix du levier approprié doit être basé sur les circonstances individuelles : un faible effet de levier privilégie la sécurité du capital, tandis qu'un effet de levier élevé améliore l'efficacité mais implique un risque considérable. Comprendre la nature de l'effet de levier et les mécanismes de gestion des risques proposés par la plateforme (en particulier les restrictions de levier) est essentiel. Plus que tout, la gestion des risques doit toujours être la priorité absolue.









Sur le marché des cryptomonnaies, les risques et récompenses du trading à effet de levier sont étroitement liés aux conditions de marché, telles que la volatilité et la direction des tendances. Choisir un niveau d'effet de levier approprié — faible, moyen ou élevé — et appliquer des stratégies adaptées est essentiel pour équilibrer le potentiel de profit et le risque de liquidation. Les stratégies ci-dessous sont conçues pour les traders débutants et intermédiaires, afin d'ajuster leur levier en fonction des différentes conditions du marché.









Lorsque le marché connaît de fortes variations — souvent déclenchées par des nouvelles majeures (par exemple, changements réglementaires, données macroéconomiques) ou des événements on-chain (comme de grands transferts ou des ventes massives) — il est conseillé aux traders d'utiliser un effet de levier plus faible pour minimiser le risque de liquidation et garantir que leurs positions puissent résister à des fluctuations de prix plus importantes.

Dans les marchés très volatils, des mouvements de prix de 5 % à 10 % peuvent se produire en peu de temps. Des positions à fort levier peuvent être liquidées avec une simple variation de 1 % à 2 %, tandis que les positions à faible levier offrent une plus grande marge de sécurité pour absorber ces fluctuations.





Conseils stratégiques :

Réduisez la taille des positions et concentrez-vous sur des paires à haute liquidité (par exemple, BTCUSDT), en évitant les tokens à petite capitalisation très volatiles.

Utilisez le mode de marge isolée pour limiter l'exposition sur chaque position et protéger le compte global contre les pertes en chaîne.

Surveillez de près les développements du marché via les annonces MEXC Futures et les mises à jour des actualités pour ajuster ou clôturer les positions à temps.









Dans des marchés clairement haussiers ou baissiers, où la direction des prix est plus prévisible, les traders peuvent augmenter modérément leur levier pour maximiser les gains sur de petites variations de prix, tout en conservant une tolérance raisonnable à la volatilité pour éviter la liquidation.





Le levier moyen convient mieux aux traders ayant une certaine expérience en analyse technique et des compétences de base en gestion des risques. Les débutants devraient faire preuve de prudence et se concentrer d'abord sur le développement de compétences en reconnaissance des tendances.





Conseils stratégiques :

Confirmez les tendances en utilisant des outils techniques comme les modèles de bougies, les niveaux de support/résistance et les indicateurs (par exemple, RSI, MACD).

Utilisez une stratégie d'entrée échelonnée pour réduire le coût moyen et éviter une exposition totale dès le début.

Limitez la taille des positions par rapport au solde du compte, surtout avec un effet de levier moyen, pour conserver une marge de sécurité.





Étude de cas :

Le prix du BTC passe de 99 000 USDT à 100 000 USDT, franchissant un niveau de résistance clé — 100 000 USDT constituant à la fois une barrière psychologique et technique. Le modèle en chandeliers reflète une tendance haussière, et des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles confirment la possibilité d'un bull run, avec un objectif de prix potentiel à 105 000 USDT. Le trader décide d'augmenter modérément l'effet de levier afin de capter ces gains potentiels.





Avec un capital initial de 5 000 USDT, le trader opte pour un effet de levier de 10× afin d'ouvrir une position longue d'une valeur de 50 000 USDT sur BTCUSDT, à un prix d'entrée de 100 000 USDT, ce qui représente une taille de contrat équivalente à 0,5 BTC (50 000 / 100 000 = 0,5).





Si le prix augmente de 5 % comme prévu et atteint 105 000 USDT, la valeur de la position devient 0,5 × 105 000 = 52 500 USDT. Le trader réalise alors un profit de 2 500 USDT, soit un rendement de 50 % sur la marge initiale (2 500 / 5 000 × 100 %).





En comparaison, si le trader avait simplement acheté 0,05 BTC avec ses 5 000 USDT sans utiliser d'effet de levier, la même hausse de 5 % n'aurait généré qu'un profit de 250 USDT, soit un rendement de 5 %.





Cependant, un effet de levier excessif augmenterait considérablement le risque. L'exemple suivant compare les scénarios avec un effet de levier de 10× et de 100×.









Configuration initiale :

Marge initiale : 5 000 USDT

Levier : 10x

Valeur de la position : 5 000 × 10 = 50 000 USDT

Marge de maintenance :

Ratio de maintenance : 0,7 % (consultez les chiffres réels sur la page de trading des contrats à terme sous "Limites de risque")

Marge minimale requise : 50 000 × 0,7 % = 350 USDT

Seuil de liquidation : La position est liquidée lorsque la marge tombe à 350 USDT

Perte maximale autorisée : 5 000 - 350 = 4 650 USDT

Calcul de liquidation :

Baisse maximale du prix avant liquidation : (5 000 - 350) / 50 000 = 9,3 %

Prix de liquidation : 100 000 × (1 - 9,3 %) = 90 700 USDT





Scénario : Mouvement de prix défavorable de 5 %

BTC chute à 95 000 USDT (baisse de 5 %)

Perte : 0,5 × (100 000 - 95 000) = 2 500 USDT

Marge restante : 5 000 - 2 500 = 2 500 USDT

Ratio de marge : 2 500 / 47 500 = 5,26 %, supérieur au seuil de 0,7 % → aucune liquidation ne se produira.





Configuration initiale :

Marge initiale : 5 000 USDT

Levier : 50x

Valeur de la position : 5 000 × 50 = 250 000 USDT

Marge de maintenance :

Ratio de maintenance : 0,7 % (consultez les chiffres réels sur la page de trading des contrats à terme sous « Limites de risque »)

Marge minimale requise : 250 000 × 0,7 % = 1 750 USDT

Seuil de liquidation : La position est liquidée lorsque la marge tombe à 1 750 USDT

Perte maximale autorisée : 5 000 - 1 750 = 3 250 USDT

Calcul de liquidation :

Baisse maximale du prix avant liquidation : (5 000 - 1 750) / 250 000 = 1,3 %

Prix de liquidation : 100 000 × (1 - 1,3 %) = 98 700 USDT





Scénario : Mouvement de prix défavorable de 5 %

BTC chute à 95 000 USDT (baisse de 5 %)

Perte : 2,5 × (100 000 - 95 000) = 12 500 USDT

Marge restante : 5 000 - 12 500 = -7 500 USDT, ce qui signifie que la position est déjà liquidée

En réalité, la liquidation se produit à 98 700 USDT (-1,3 %), bien avant le mouvement complet de 5 %. La position aurait été entièrement liquidée, avec un potentiel de solde négatif de 7 500 USDT.





Un levier modéré peut offrir un bon équilibre entre risque et rendement sur des marchés en tendance. Cependant, un levier excessif peut entraîner des pertes significatives même en cas de petites fluctuations du marché.









Lorsque le marché n'a pas de tendance claire et que les prix fluctuent dans une plage étroite (par exemple, une volatilité quotidienne inférieure à 2 %), les traders expérimentés peuvent utiliser un levier élevé (50x à 100x) pour capturer des gains rapides en intraday. Cependant, cette approche nécessite une discipline extrêmement stricte et une gestion des risques avancée.





Dans un marché latéral, de petites variations de prix sont idéales pour des stratégies à court terme. Un levier élevé peut transformer même de légers mouvements (0,5 %) en profits significatifs. Cependant, le risque de liquidation augmente considérablement. Cette méthode n'est adaptée qu'aux traders expérimentés capables d'identifier précisément les opportunités à court terme et d'exécuter des stop-loss avec rigueur.





Conseils stratégiques :

Concentrez-vous sur les trades ultra-courts : Opérez sur des périodes intrajournalières ou horaires. Entrez et sortez rapidement des positions pour éviter l'exposition à l'incertitude.

Fixez des stop-loss serrés : Gardez des marges de stop-loss étroites pour éviter les liquidations causées par de légères fluctuations de prix.

Privilégiez les paires à haute liquidité : Limitez-vous à des paires comme BTCUSDT, ETHUSDT, etc., pour assurer une exécution rapide des ordres et minimiser le slippage.





Étude de cas : Supposons que le BTC oscille entre 105 000 et 110 000 USDT. Le trader anticipe un léger mouvement haussier à court terme et décide d'utiliser un levier élevé pour capturer un rapide swing trade.





Capital initial : 5 000 USDT

Levier : 100×

Taille de la position : 500 000 USDT

Prix d'entrée : 110 000 USDT

Position : Long (haussier)

Valeur du contrat : 500 000 / 110 000 = 4,545 BTC





Scénario de profit potentiel : Si le BTC augmente de 0,5 %, atteignant 110 550 USDT :

Valeur de la position : 4,545 × 110 550 = 502 500 USDT

Profit : 502 500 - 500 000 = 2 500 USDT

Taux de P&L : 2 500 / 5 000 × 100 % = 50 %





Comparaison sans effet de levier : Avec 5 000 USDT, le trader aurait pu acheter 0,04545 BTC sans levier. À 110 550 USDT :

Profit : 0,04545 × (110 550 - 110 000) = 25 USDT

Taux de P&L : 25 / 5 000 × 100 % = 0,5 %









Configuration initiale :

Marge initiale : 5 000 USDT

Levier : 100x

Valeur de la position : 5 000 × 100 = 500 000 USDT





Marge de maintenance :

Ratio de maintenance : 0,7 % (consultez les chiffres réels sur la page de trading des contrats à terme sous « Limites de risque »)

Marge minimale requise : 500 000 × 0,7 % = 3 500 USDT

Seuil de liquidation : La position est liquidée lorsque la marge tombe à 3 500 USDT

Perte maximale autorisée : 5 000 - 3 500 = 1 500 USDT

Calcul de liquidation :

Baisse maximale du prix avant liquidation : 1 500 / 500 000 = 0,3 %

Prix de liquidation : 110 000 × (1 - 0,3 %) = 109 670 USDT





Scénario : Mouvement de prix défavorable de 0,5 %

BTC chute à 109 450 USDT (baisse de 0,5 %)

Perte : 4,545 × (110 000 - 109 450) = 2 500 USDT

Marge restante : 5 000 - 2 500 = 2 500 USDT

Ratio de marge : 2 500 / 497 500 = 0,502 %, inférieur au seuil de 0,7 %, la position aurait déjà été liquidée





Sur des marchés latéraux, un effet de levier élevé peut amplifier de petites variations de prix en gains significatifs, mais cela s'accompagne d'un risque de liquidation extrêmement élevé. Cette stratégie doit être utilisée avec prudence et des stop-loss stricts, et n'est recommandée que pour les traders hautement expérimentés.









Dans le marché des cryptomonnaies en constante évolution, maintenir un niveau de levier fixe peut soit exposer les traders à des risques excessifs, soit limiter les rendements potentiels. Ajuster dynamiquement le levier et la taille des positions, combiné à une allocation diversifiée, est essentiel pour optimiser les ratios risque-rendement et maintenir la stabilité globale du compte.





La diversification permet de réduire le risque de concentration lié à une seule position ou actif. Par exemple, une position unique en BTC à fort levier peut être liquidée en cas de chute soudaine, tandis que répartir le capital sur plusieurs actifs comme BTC et ETH peut aider à compenser les pertes et améliorer la résilience. De plus, adapter le levier et la taille des positions en fonction des conditions du marché — comme un passage à un marché latéral ou hautement volatil — permet de mieux gérer les risques imprévus.





Conseils stratégiques :

Évaluer régulièrement les risques du compte : Surveillez votre ratio de marge et maintenez-le à un niveau élevé pour garantir une marge de sécurité suffisante face à la volatilité.

Réduire les risques de manière proactive : Lorsque les marchés deviennent plus volatils ou incertains, réduisez le levier ou diminuez la taille des positions pour libérer de la marge et mieux absorber les fluctuations.

Diversifier l'allocation du capital : Répartissez les fonds sur plusieurs paires de trading (par exemple, BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT), en assignant différents niveaux de levier à chaque actif (par exemple, faible effet de levier pour BTC, effet de levier moyen pour ETH).

Utiliser le mode marge croisée : Équilibrez les risques sur plusieurs positions, mais surveillez attentivement les exigences de marge totale pour éviter des liquidations en cascade causées par une seule position sous-performante.









Les outils TP/SL (Take Profit / Stop Loss) et les mécanismes de gestion des risques sont des éléments essentiels pour protéger les fonds lors du trading avec levier. MEXC propose des fonctionnalités de protection multicouche pour aider les utilisateurs à limiter les pertes et sécuriser leurs actifs.









MEXC maintient un fonds d'assurance conçu pour garantir l'exécution fluide des fermetures forcées. Si une position subit des pertes dépassant la marge initiale, le fonds d'assurance couvre le déficit.





Exemple : Un utilisateur ouvre une position longue de 10 000 USDT avec une marge de 1 000 USDT à un effet de levier de 10x. Si un krach soudain entraîne des pertes dépassant 1 000 USDT (c'est-à-dire que la position passe en capitaux propres négatifs), le fonds d'assurance interviendra pour couvrir la perte au-delà de la marge, protégeant ainsi la plateforme et les autres utilisateurs contre les risques systémiques.





Le fonds d'assurance se renforce avec les liquidations réalisées à des prix plus favorables que le prix de faillite. Par exemple, si une position longue ETHUSDT a un prix de faillite de 2 000 USDT, mais est liquidée à 2 050 USDT, la différence de 50 USDT est récupérée par la plateforme et ajoutée au fonds. Les utilisateurs peuvent consulter les soldes en temps réel et les historiques des fonds d'assurance sur la page dédiée.













Un ordre stop-loss standard est un outil de contrôle des risques fondamental qui permet aux utilisateurs de définir un prix de déclenchement. Lorsque le marché atteint ce prix, le système ferme automatiquement la position pour limiter les pertes supplémentaires. Cela aide à préserver le capital en cas de mouvements de marché défavorables.





Exemple : Un utilisateur ouvre une position longue BTCUSDT avec une marge de 5 000 USDT et un levier de 10x. La taille totale de la position est de 50 000 USDT, et la valeur du contrat est de 0,5 BTC (en supposant un prix de 100 000 USDT). Un stop-loss est fixé à 98 000 USDT (baisse de 2 %).

Valeur initiale de la position : 50 000 USDT

Prix de sortie : 0,5 × 98 000 = 49 000 USDT

Perte encourue : 50 000 - 49 000 = 1 000 USDT

Ratio de perte : 1 000 / 5 000 = 20 %

Marge restante : 4 000 USDT





En utilisant ce stop-loss, l'utilisateur limite ses pertes potentielles à un niveau prédéfini, offrant un meilleur contrôle sur l'exposition au risque.









Un ordre de Stop Suiveur est un outil de gestion des risques avancé qui permet aux utilisateurs d'ajuster dynamiquement leur niveau de stop-loss à mesure que le prix du marché évolue dans une direction favorable. Il aide à verrouiller les profits tout en fermant automatiquement la position si le prix se retourne, protégeant ainsi les gains.





Les utilisateurs définissent un taux de rappel ou un montant fixe. Le système ajuste ensuite le prix de déclenchement du stop-loss en fonction du prix le plus élevé (pour les positions longues) ou le plus bas (pour les positions courtes) atteint sur le marché. Le niveau de stop-loss est mis à jour lorsque le prix évolue favorablement, mais reste inchangé lors des mouvements défavorables, permettant aux utilisateurs de conserver plus de profits en période de forte volatilité.





Exemple : Supposons qu'un utilisateur ouvre une position longue sur BTCUSDT avec une marge de 5 000 USDT, un levier de 10x, une valeur de position totale de 50 000 USDT et une valeur de contrat de 0,5 BTC (en supposant un prix du BTC de 100 000 USDT). L'utilisateur définit un stop suiveur avec un taux de rappel de 1 %. Après l'activation de l'ordre de stop suiveur, le système enregistre le prix actuel de 100 000 USDT comme point de départ et fixe le prix de déclenchement initial à :

100 000 USDT × (1 - 1 %) = 99 000 USDT





Scénario 1 : le prix baisse immédiatement après l'ouverture de la position

Le prix chute de 1 %, passant de 100 000 USDT à 99 000 USDT, atteignant ainsi le prix de déclenchement du stop suiveur. Le système ferme automatiquement la position avec un ordre au marché, et l'utilisateur subit une perte de : 50 000 - (99 000 × 0,5) = 500 USDT





Scénario 2 : le prix monte comme prévu

Le prix du BTC augmente de 5 % pour atteindre 105 000 USDT. Le système met automatiquement à jour le prix de déclenchement du stop suiveur à : 105 000 USDT × (1 - 1 %) = 103 950 USDT À ce stade, le point de déclenchement du stop suiveur a été relevé, verrouillant un gain partiel.





Scénario 3 : le prix monte encore plus

Le prix atteint 110 000 USDT (+10 %), et le système ajuste le prix de déclenchement à : 110 000 USDT × (1 - 1 %) = 108 900 USDT





Scénario 4 : le prix redescend après avoir atteint un sommet

Le prix chute de 1 %, passant de 110 000 USDT à 108 900 USDT. L'ordre de stop suiveur est alors déclenché et la position est automatiquement fermée avec un ordre au marché.





Calcul des gains :

Valeur initiale de la position : 50 000 USDT

Valeur de la position à la clôture : 0,5 × 108 900 USDT ≈ 54 450 USDT

Profit : 54 450 USDT - 50 000 USDT = 4 450 USDT

Taux de P&L (basé sur la valeur totale de la position) : 4 450 / 50 000 = 8,9 % (environ 9 %)





En utilisant un stop suiveur, l'utilisateur a réussi à verrouiller un rendement d'environ 9 % sur l'ensemble de la position et a évité des pertes potentielles en cas de nouvelle baisse des prix.









Lorsque le ratio de marge du compte s'approche du seuil de liquidation (par exemple, 30 % de la valeur de la position), MEXC notifiera de manière proactive les utilisateurs via des notifications push sur l'application ou des alertes par e-mail. Ces avertissements en temps réel permettent aux utilisateurs de prendre des mesures pour éviter les risques de liquidation forcée. En fonction de ces alertes, les utilisateurs peuvent choisir soit d'ajouter plus de marge, soit de réduire la taille de leurs positions pour protéger leurs actifs.





Il est crucial de surveiller ces alertes et d'y répondre rapidement. Si le ratio de marge continue de baisser et atteint le niveau de liquidation, le système fermera automatiquement la position, entraînant potentiellement des pertes importantes. Il est recommandé de maintenir une marge de sécurité et de combiner cette stratégie avec des ordres stop-loss pour mieux gérer les risques.









Le mode de marge isolée permet aux utilisateurs d'allouer un montant spécifique de marge à chaque position individuelle. Lorsqu'il est combiné avec des fonctionnalités de stop-loss, il aide à limiter efficacement le risque d'un seul trade, en faisant un outil essentiel pour la gestion des risques.





Principe du mode de marge isolée :

Les pertes sont limitées à la marge allouée pour cette position spécifique.

Les fonds restants sur le compte ne sont pas affectés, même en cas de perte totale sur cette position.

Par exemple, si un utilisateur a un solde total de 10 000 USDT sur son compte et alloue 1 000 USDT comme marge pour une position particulière, la perte potentielle maximale est limitée à ces 1 000 USDT, même en cas de perte totale. Les 9 000 USDT restants ne sont pas touchés, protégeant ainsi le capital global.





Avantages du mode de marge isolée :

Limitation des pertes : Protège le reste du capital en cas de mouvements défavorables importants sur une position.

Meilleure gestion des risques : Idéal pour les débutants ou les utilisateurs tradant des actifs à haut risque.

Flexibilité accrue : Permet de tester de nouvelles stratégies sans exposer l'ensemble du compte à des pertes potentielles.





Pour qui est-ce recommandé ? Le mode de marge isolée est particulièrement adapté :

Aux débutants qui apprennent à trader avec effet de levier.

Aux traders expérimentés testant de nouvelles stratégies ou tradant des marchés très volatils.

Aux utilisateurs cherchant à minimiser l'impact des erreurs de trading sur l'ensemble de leur portefeuille.









La sécurité est la base du trading avec effet de levier. Bien que l'effet de levier puisse amplifier les rendements potentiels, les traders doivent rester vigilants, bien comprendre les risques associés et éviter les décisions impulsives.





Recommandations pour une gestion efficace des risques :

Choisissez l'effet de levier avec précaution : Les débutants devraient commencer avec un effet de levier faible pour réduire l'impact de la volatilité du marché et privilégier le mode de marge isolée pour contenir les risques des positions individuelles.

Utilisez toujours des ordres TP/SL : Attribuez un ordre stop-loss à chaque trade pour éviter que les pertes ne s'accumulent.

Surveillez régulièrement le marché : Utilisez les données en temps réel et les outils d'alerte de MEXC pour suivre les mouvements de prix et l'état de la marge, et ajustez les positions en conséquence.

Assurez la sécurité du compte : MEXC propose des options d'authentification à deux facteurs (comme e-mail, SMS ou Google Authenticator). Les utilisateurs devraient activer toutes les fonctionnalités de sécurité disponibles et n'utiliser que les canaux officiels.







