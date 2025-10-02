Stratégies avancées de trading des contrats à terme MEXC : Take-Profit pour verrouiller vos gains





Lors du trading des contrats à terme, réussir à ouvrir une position n'est que la moitié du chemin. La véritable clé du succès d'une opération réside dans sa clôture efficace : transformer les profits flottants inscrits à l'écran en gains réalisés. Beaucoup de traders trop impatients manquent le point de sortie optimal, ce qui entraîne une érosion des profits, voire la transformation d'opérations profitables en pertes. Pour aider les traders à surmonter ces faiblesses et à maintenir une discipline de trading stricte, MEXC propose un ensemble diversifié et puissant d'outils de Take-Profit. Cet article fournit une analyse complète de ces outils, des stratégies qui les accompagnent et de la manière de les utiliser, afin d'aider les traders à sécuriser avec précision leurs gains sur MEXC et à tirer le meilleur parti de chaque opportunité.









Dans le trading des contrats à terme, le Take-Profit (TP) consiste à définir un prix cible dans une position sur contrats à terme. Lorsque le cours du marché atteint ou dépasse ce prix cible, l'ordre est automatiquement exécuté afin de clôturer la position et de verrouiller les gains. Dans ce cas, l'investisseur choisit de manière proactive de sortir de sa transaction une fois le rendement attendu atteint, évitant ainsi de manquer des opportunités de profit et protégeant ses gains.













Définissez un montant fixe comme seuil de Take-Profit. Une fois que votre transaction atteint le profit attendu, vous pouvez automatiquement clôturer la position afin de protéger vos gains accumulés.









Définissez un pourcentage de Take-Profit. Une fois que votre transaction atteint le gain en pourcentage spécifié, elle sera clôturée afin de réaliser les profits.









Utilisez des indicateurs techniques pour déterminer les points de Take-Profit. Par exemple, vous pouvez utiliser les moyennes mobiles, le RSI (Relative Strength Index), le MACD (Moving Average Convergence Divergence) ou d'autres indicateurs pour identifier le point de sortie optimal.





Divisez les points de Take-Profit par plusieurs paliers et augmentez progressivement les objectifs. Cette approche permet de maximiser les rendements lorsque la tendance du marché continue d'évoluer favorablement.













Exécute un ordre en fonction du meilleur prix acheteur/vendeur (BBO) de la contrepartie, avec une priorité d'exécution dans une limite de 30 niveaux de prix à partir de cette référence. Toute partie non exécutée de l'ordre est automatiquement convertie en ordre Limit au dernier prix exécuté.









Définissez le prix (ordre Market ou dernier prix) ainsi que la quantité (25 %, 50 %, 75 % ou 100 %).









Annule tous les ordres Limit et clôture toutes les positions au prix du marché. (L'exécution peut ne pas être garantie à 100 % en raison des conditions du marché.)





Astuce : utiliser le prix du marché pour « Clôturer Long » ou « Clôturer Short » permet également de prendre ses profits de manière proactive.









Les ordres Limit de « Clôture Long »ou« Clôture Short » ne peuvent être exécutés qu'au dernier prix ou à un prix plus favorable (c'est-à-dire dans des conditions profitables).





Comme indiqué ci-dessous : après avoir placé un ordre Limit, le type d'ordre est un ordre Limit, et il ne se déclenchera qu'au dernier prix ou à un prix plus avantageux.









Vous pouvez définir avec précision le prix de déclenchement, le prix et la quantité (avec des ratios ajustables).





Un ordre Limit de « Clôture Long » ou« Clôture Short » peut être exécuté au dernier prix ou à un prix plus favorable (en profit), ainsi qu'à un prix moins favorable (en perte).





Comme indiqué dans l'exemple ci-dessous : lors de l'ouverture d'une position Long sur BTCUSDT, l'utilisation d'un ordre Trigger permet de définir des ordres de clôture dans les deux directions. Ainsi, lorsque le prix moyen exécuté est inférieur au prix d'entrée, l'ordre peut quand même être déclenché pour exécuter le Stop-Loss prédéfini.













Un ordre Stop-Suiveur vous permet de définir avec précision la variance de suivi (par ratio ou par distance de prix) ainsi que la quantité (avec des ratios ajustables).





Un ordre Stop-Suiveur de « Clôture Long »ou« Clôture Short » ne peut être exécuté qu'à un prix moins favorable que le dernier prix (c'est-à-dire en perte).





Ainsi, après l'ouverture d'une position, un ordre Stop-Suiveur de clôture ne peut pas être utilisé pour réaliser un Take-Profit.





Comme indiqué dans l'exemple ci-dessous : lors de l'ouverture d'une position Long sur BTCUSDT, l'utilisation d'un ordre Stop-Suiveur entraînera la clôture de la position existante à un prix environ 5 % moins favorable que le dernier prix.













Similaire à un ordre Limit : un ordre Post-Only de « Clôture Long » ou « Clôture Short » ne peut être exécuté qu'au dernier prix ou à un prix plus favorable (c'est-à-dire en profit).





Comme indiqué dans l'exemple ci-dessous : une fois que vous avez placé un ordre Post-Only, l'ordre sera classé comme un ordre Limit et il ne sera déclenché qu'au dernier prix ou à un prix plus favorable.













TP/SL peut être définie avant l'ouverture d'une position ou modifiée par la suite. Pour plus de détails, veuillez consulter : « La fonctionpeut être définie avant l'ouverture d'une position ou modifiée par la suite. Pour plus de détails, veuillez consulter : « Paramétrer le Take-Profit et le Stop-Loss pour le trading des contrats à terme ».













Le profit que vous observez lorsque vous détenez une position est un profit latent qui fluctue en fonction des mouvements du marché. Ce n'est qu'après avoir clôturé la position que ce profit sera réellement crédité sur le solde de votre compte en tant que profit réalisé. Le Take-Profit est le mécanisme qui garantit cette transition en toute fluidité.









En trading, les adversaires les plus redoutables sont souvent la cupidité et la peur. Un plan clair de Take-Profit vous aide à rester serein face à l'euphorie du marché et à éviter de manquer le meilleur point de sortie en attendant « juste un peu plus ». C'est la pierre angulaire de la construction d'un système de trading discipliné et de l'atteinte d'une rentabilité constante sur le long terme.









La fonction Take-Profit dans le trading des contrats à terme est essentielle pour les investisseurs, car elle permet une gestion efficace des risques, protège les fonds et aide à sécuriser les profits face aux fluctuations du marché. En définissant des objectifs clairs de prise de profit, les investisseurs gardent le contrôle de leurs transactions et prennent des décisions en temps opportun, améliorant ainsi leurs chances de réussite dans le trading.





