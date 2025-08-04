Tutoriel de trading des contrats à terme (Futures) de MEXC (App)





Le trading de contrats à terme sur MEXC Futures offre aux traders une méthode avancée pour échanger des actifs numériques. Contrairement au trading au comptant, il suit une logique spécifique et possède des méthodes d'ouverture distinctes. Cet article vise à aider les débutants à passer de zéro à une compréhension des bases du trading de contrats à terme. Il sert de guide d'introduction, facilitant l'entrée des débutants dans le trading de contrats à terme.









La plateforme de trading des contrats à terme de MEXC est divisée en deux types de contrats :





Les contrats à terme USDT-M sont réglés en USDT : vous pouvez trader des contrats à terme sur plusieurs cryptos sur MEXC en détenant de l'USDT.





Les contrats à terme Coin-M sont réglés en cryptomonnaies telles que le BTC, l'ETH, etc.





Dans cet article, nous utiliserons les contrats à terme USDT-M comme exemple









Avant de commencer le trading des contrats à terme, vous devez vous assurer que votre compte Futures dispose de suffisamment d'actifs (par exemple, USDT)









1）Ouvrez l'application MEXC et appuyez sur [Portefeuilles] - [Transférer].

2）Confirmez : transfert de [Spot] vers [Futures]

3）Choisissez la cryptomonnaie (Ici, nous utilisons l'[USDT] comme exemple.)

4）Saisissez le montant du transfert

5）Appuyez sur [Transférer].













Étant donné que le [Mode de position], le [Mode de marge], et l'[Effet de levier] influencent directement les profits et pertes dans le trading de contrats à terme sur MEXC, il est recommandé de suivre la logique suivante pour placer un ordre :





Définissez le [Mode de position], le [Mode de marge] et l'[Effet de levier] → Choisissez le mode de l'ordre → Définissez les paramètres → Confirmez l'ordre [Ouvrir un Long] / [Ouvrir un Short].









Mode de couverture (Hedge Mode): vous pouvez simultanément détenir des positions longues et courtes sur une même paire de contrats à terme.





Mode unidirectionnel: vous ne pouvez détenir qu'un seul type de position (longue ou courte) sur une même paire de contrats à terme.





Par exemple, en Mode de couverture (Hedge Mode), vous pouvez détenir simultanément des positions longues et courtes sur la paire de contrats à terme BTC/USDT. En mode unidirectionnel, vous ne pouvez détenir qu'une position longue ou courte sur cette même paire de contrats à terme.





Relation entre le [Mode de position] et les positions/ordres existants : une fois que vous avez des positions ouvertes ou des ordres en cours, il n'est pas possible de modifier le Mode de Position.









1）Appuyez sur l'icône [...] située en haut à droite de la page de trading des contrats à terme.

2）Appuyez sur [Préférences].

3）Appuyez sur [Mode de position].

4）Choisissez entre [Mode de couverture (Hedge Mode)] ou [Mode unidirectionnel].













Marge isolée : chaque position est gérée indépendamment. Si une marge supplémentaire est nécessaire, elle ne sera pas automatiquement ajoutée à partir d'autres comptes, même si des actifs suffisants sont disponibles. Les traders doivent ajuster leurs positions manuellement.





Exemple : un trader ayant 1 000 USDT sur son compte de contrats à terme utilise 200 USDT comme marge initiale pour ouvrir une position longue sur le BTC. En cas de liquidation, il ne perdra que 200 USDT, et non l'intégralité de son solde.





Marge croisée : tous les soldes disponibles dans la devise de règlement sont utilisés pour maintenir les positions et éviter la liquidation. Si la valeur nette des actifs est insuffisante, une liquidation forcée est déclenchée, entraînant la perte de tous les actifs dans la devise de règlement.





Exemple : un trader ayant 1 000 USDT sur son compte Futures utilise 200 USDT comme marge initiale pour ouvrir une position longue sur le BTC. En cas de liquidation, il perdra l'intégralité de son solde 1 000 USDT.

Relation avec les positions/ordres existants : modifier le mode de marge n'affecte pas les positions existantes ni les ordres ouverts.









1）Appuyez sur l'icône [Isolée] située en haut à gauche de la page de trading des contrats à terme.

2）Faites glisser vers la gauche ou la droite pour choisir le mode de marge correspondant : [Isolée] ou [Croisée]

3）Cochez [Appliquer l'ajustement du mode de marge à tous les contrats à terme].

4）Appuyez sur [Confirmer].













Mode simple : Dans ce mode, le même multiplicateur de l'effet de levier et le même mode de marge sont utilisés pour les positions longues et courtes.

Mode avancé : Dans ce mode, différents multiplicateurs de l'effet de levier et modes de marge peuvent être utilisés séparément pour les positions longues et positions courtes.





Exemple : en [Mode simple], vous pouvez directement définir le mode de marge ([Isolée] / [Croisée]) ainsi que le multiplicateur de l'effet de levier.









En [Mode avancé], vous pouvez définir séparément le mode de marge ([Isolée] / [Croisée]) et le multiplicateur de levier pour les positions longues et courtes.









Relation entre le mode de levier et les positions/ordres existants : s'il existe des positions en cours ou des ordres ouverts sur une paire de contrats à terme, il n'est pas possible de modifier le mode de levier. Le changement du mode de levier s'applique uniformément à tous les contrats à terme.









1) Appuyez sur l'icône [...] située en haut à droite de la page de trading des contrats à terme.

2) Appuyez sur [Préférences].

3) Appuyez sur [Mode de Levier].

4) Choisissez [Mode simple] ou [Mode avancé].













Pour simplifier le placement des ordres pour les utilisateurs de MEXC, vous pouvez configurer la position du graphique de la ligne K sur la page de trading des contrats à terme avant de procéder aux opérations.





1) Appuyez sur [...] en haut à droite de la page de trading des contrats à terme.

2) Sélectionnez [Préférences].

3) Appuyez sur [ Affichage du graphique sur la page de trading].

4) Sélectionnez [Haut de page] ou [Bas de page].

5) Appuyez sur [Confirmer].

















Logique opérationnelle : définir le prix → Définir l'unité de base → Définir la quantité → (Optionnel) Définir [Durée de validité] → Placer l'ordre [Ouvrir une position courte] / [Ouvrir une position longue].





Ordres Limit : lorsqu'un trader utilise un ordre Limit, il cherche à « acheter bas et vendre haut », ce qui signifie qu'il ouvre une position longue à un prix inférieur au dernier prix du marché et une position courte à un prix supérieur.





Lorsque vous choisissez un [Ordre Limite], vous ne pouvez définir [Ouvrir un Long] qu'à un prix inférieur au dernier prix du marché et [Ouvrir un Short] à un prix supérieur au dernier prix du marché. Sinon, l'ordre sera exécuté comme un ordre Market, c'est-à-dire qu'il sera immédiatementexécuté au meilleur prix disponible.





Unités de base des contrats à terme : BTC, USDT et Contrats

Durée de Validité des Ordres : selon la facilité d'exécution, les trois options de durée de validité des ordres sont classées comme suit :

GTC (Good Till Cancelled - Valide jusqu'à annulation) : l'ordre reste actif jusqu'à son exécution complète ou son annulation.

IOC (Immediate-Or-Cancel - Exécution immédiate ou annulation) : si l'ordre ne peut pas être exécuté immédiatement au prix spécifié, il sera annulé.

FOK (Fill or Kill - Exécution totale ou annulation) : si l'ordre ne peut pas être entièrement exécuté, il sera annulé immédiatement.









1) Définissez le prix.

2) Définissez l'unité de base.

3) Définissez le montant.

4) Définissez le [Temps en vigueur].

5) Placez l'ordre [Ouvrir un Long] / [Ouvrir un Short].













Logique opérationnelle : définir l'unité de base → Définir la quantité → (Optionnel) Définir MTL (Market to Limit) → Placer l'ordre [Ouvrir un Long] / [Ouvrir un Short].





Ordres Market : étant les ordres les plus facilement exécutables, votre ordre sera exécuté au meilleur prix disponible sur le marché.





Unités de base des contrats à terme : BTC, USDT et Contrats





MTL (Market-to-Limit) : l'ordre sera exécuté au meilleur prix disponible sur le marché. Toute partie non exécutée sera convertie en ordre Limit, permettant aux traders de mieux contrôler le prix d'exécution tout en maximisant l'exécution de l'ordre.









1) Définissez l'unité de base.

2) Définissez le montant.

3) (Optionnel) Définissez MTL (Market to Limit).

4) Placez l'ordre [Ouvrir un Long] / [Ouvrir un Short].













Logique opérationnelle : définir le type de prix (dernier prix, prix juste, ou prix de l' indice) et la méthode de déclenchement ( Ordre Limite ou Marché) → Définir le [Prix de déclenchement] → Définir le [Prix] → Définir l'unité de base → Définir le montant → (Optionnel) Définir le [Temps en vigueur] → Placer l'ordre [Ouvrir un Short] / [Ouvrir un Long].





Ordres Trigger

Les ordres Trigger sont similaires aux ordres Stop-Limit en trading spot. En définissant [Prix de déclenchement] et [Prix], vous pouvez ouvrir un Long à un prix supérieur au dernier prix du marché ou ouvrir un Short à un prix inférieur.





[Prix de déclenchement] et [Prix] : ils peuvent être définis sur le dernier prix, prix juste, ou prix de l' indice. Les prix de déclenchement et d'exécution peuvent être Limit ou Marché.





Unités de base des contrats à terme : BTC, USDT et Contrats

Temps en vigueur : long terme, 7 jours et 24 heures.









1) Définissez le type de prix : dernier prix, prix juste, ou prix de l' indice

2) Définissez la méthode de déclenchement : Ordre Limit ou Marché.

3) Définissez le [Prix de déclenchement].

4) Définissez le [Prix].

5) Définissez l'unité de base.

6) Définissez le montant.

7) (Optionnel) Définissez le [Temps en vigueur].

8) Placez l'ordre [Ouvrir un Short] / [Ouvrir un Long].













Logique opérationnelle : choisir le [Ratio] ou la [Distance du prix] → Définir le [Ratio] ou la [Distance du prix] → Définir l'unité de base → Définir le montant → (Optionnel) Définir le [Prix d'activation] → Placer l'ordre [Ouvrir un Short] / [Ouvrir un Long].





Les ordres Stop Suiveur sont similaires aux ordres Stop-Limit, mais avec une fonctionnalité de suivi. Cela permet d'ouvrir un Long ou d'ouvrir un Short à un prix supérieur ou inférieur au dernier prix du marché. Le Prix de déclenchement est calculé en fonction du prix le plus haut ou le plus bas enregistré sur une période de 10 minutes.





Lorsque vous ouvrez un Long : prix de déclenchement = (1 + Différence de prix) × Prix le plus haut historique(période de 10 minutes). Lorsque vous ouvrez un Short : prix de déclenchement = (1 - Différence de prix) × Prix le plus bas historique (période de 10 minutes)





Le prix d'activation est la condition qui déclenche un ordre Stop Suiveur.

Sans prix d'activation : l'ordre est immédiatement placé comme ordre Market lorsque le dernier prix atteint le prix de déclenchement.

Avec prix d'activation : le prix de déclenchement est généré uniquement après activation de l'ordre.









1) Choisissez le [Ratio] ou la [Distance du prix].

2) Définissez le [Ratio] ou la [Distance du prix].

3) Définissez l'unité de base.

4) Définissez le montant.

5) (Optionnel) Définissez le [Prix d'activation].

6) Placez l'ordre [Ouvrir un Short] / [Ouvrir un Long].













Logique opérationnelle : définir le prix → Définir l'unité de base → Définir la quantité → Placer l'ordre [Ouvrir un Short] / [Ouvrir un Long].





Les ordres Post-Only garantissent que le trader agit toujours en tant que maker. Lorsqu'une transaction est exécutée, le trader, en tant que fournisseur de liquidité, perçoit des frais de transaction.





Unités de base des contrats à Terme : BTC, USDT et Contrats.









1) Définissez le prix.

2) Définissez l'unité de base.

3) Définissez la quantité.

4) Placez l'ordre [Ouvrir un Short] / [Ouvrir un Long].









Remarque : pour en savoir plus sur les contrats à terme, consultez l'article Placer différents types d'ordres sur les contrats à terme sur MEXC Learn.









Dans le panneau de trading, vous pouvez consulter la taille maximale de position disponible pour placer une position longue ou courte.

Calcul de la taille maximale de position : lorsque vous placez un ordre sur les contrats à terme, le système calcule d'abord la taille maximale de position que vous pouvez ouvrir. Si vous modifiez l'unité de position en USDT ou en token utilisé dans la paire de trading, le système convertira la quantité en valeur équivalente en USDT ou en montant du token. Le montant maximal affiché sur la page représente la quantité maximale que vous pouvez placer en position longue ou courte selon l'effet de levier que vous avez sélectionné.









Méthode de calcul pour différentes unités de position (Montant en token, USDT, Quantité)

Ouverture maximale Long/Short (Contrats) = Marge disponible / [Prix estimé rempli * Taille du contrat * (Taux de marge initial + 2 × Taux de frais estimé)]

Ouverture maximale (Valeur en USDT) = Contrat * Taille du contrat à terme * Prix

Ouverture maximale (Montant en tokens) = Contrat * Taille du contrat à terme





Remarque :

1) Le prix d'entrée estimé et le taux de frais estimé (utilisés pour calculer les frais d'ouverture et de clôture) dépendent du type d'ordre (Market ou Limit) et de la direction de la transaction (long ou short).

2) Ordres Limit : le système utilise le prix que vous avez saisi comme prix d'entrée estimé (exécuté en tant qu'ordre non-taker).

3) Ordres Market : le système utilise le meilleur prix disponible dans le carnet d'ordres — Bid1 pour ouvrir un Short, et Ask1 pour ouvrir un Long.

La quantité de contrats doit être un nombre entier. Si la valeur calculée comprend une décimale, elle sera arrondie à l'inférieur.

















Si votre ordre n'a pas été déclenché, veuillez vérifier dans [Ordres ouverts] et [Historique des ordres et de trading].













Si votre ordre a été déclenché, veuillez vérifier dans [Positions]













Si votre ordre est déclenché et que vous enregistrez un profit ou une perte, vous pouvez clôturer activement la position au moment opportun selon vos attentes. Vous pouvez également clôturer la position automatiquement en définissant les fonctions take-profit et stop-loss, avant ou après avoir passé l'ordre. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'article : Définir le Take-Profit et le Stop-Loss pour le trading de contrats à terme.





La liquidation forcée est une clôture automatique des positions. Afin d'éviter que les pertes ne dépassent la marge déposée, MEXC clôture les positions ouvertes restantes lorsque la marge disponible devient insuffisante pour les maintenir. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'article : Qu'est-ce que la liquidation forcée ?









Cet article fournit un aperçu détaillé des trois étapes principales pour effectuer une opération sur les contrats à terme : transfert de fonds, placement des ordres (5 types d'ordres), et suivi des ordres. Étant donné que c'est votre première expérience avec le trading des contrats à terme, chaque mode de placement d'ordre a été résumé avec une logique opérationnelle simplifiée, réduisant ainsi la complexité du trading à terme pour vous. Certains contenus sont également présentés de manière concise à l'aide de schémas. Une fois que vous serez familiarisé avec le trading de contrats à terme, vous pourrez envisager de simplifier votre réflexion opérationnelle en fonction de votre expérience, par exemple en classant les 5 types d'ordres selon leur difficulté d'exécution. Si vous souhaitez échanger des expériences de trading avec d'autres utilisateurs, vous pouvez rejoindre notre groupe Telegram officiel ou suivre notre compte Twitter officiel.



