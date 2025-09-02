À lire absolument ! Qu'est-ce que le trading des contrats à terme ? Découvrez-le en 3 minutes

Dans cet article, vous découvrirez les bases du trading des contrats à terme grâce à MEXC Learn. Ce guide simple vous permettra de comprendre le marché des produits dérivés et de découvrir les contrats à terme proposés par MEXC.

Résumé de l'article :

1. Un contrat à terme est un type de produit dérivé couramment utilisé par les traders sur les marchés financiers pour améliorer la gestion des risques.

2. Les marchés des contrats à terme formels sont nés aux Pays-Bas au XVIIe siècle, avec comme exemple le plus connu les contrats à terme sur le prix des tulipes. En 1848, 82 commerçants fondent la Chicago Board of Trade (CBOT), et la bourse des contrats à terme de Chicago issue de ce regroupement devient la première bourse des contrats à terme au monde.

3. MEXC est une plateforme parmi les leaders du marché des contrats à terme sur les cryptomonnaies, proposant plus de 1 200 paires de trading, comme notamment les contrats à terme perpétuels sur le Bitcoin et l'Ethereum. Les utilisateurs peuvent trader facilement via le site ou l'application de MEXC, avec des options flexibles. Le trading des contrats à terme sur MEXC permet également de profiter des effets de levier allant jusqu'à 500x, améliorant considérablement l'efficacité du capital.

4. Bien que le trading des contrats à terme offre de nombreuses opportunités, il est essentiel de comprendre qu'il s'agit d'un type de trading réservé aux traders avertis. Chaque investisseur qu s'engage dans le trading des contrats à terme doit faire preuve d'une solide conscience en matière de gestion des risques.

Les contrats à terme sont une forme de produit dérivé qui engage deux parties à réaliser une transaction portant sur un actif à une date et à un prix prédéfinis. Les acheteurs et les vendeurs doivent respecter le prix fixé au moment de la conclusion du contrat. Cela signifie que, quelle que soit l'évolution du prix de l'actif sous-jacent, la transaction aura lieu au prix convenu lors de la conclusion du contrat.

Ces contrats peuvent porter sur n'importe quelle marchandise physique ou instrument financier. Ils sont suffisamment détaillés pour inclure la quantité exacte de l'actif sous-jacent. Les contrats à terme sont couramment utilisés pour se couvrir contre le risque de fluctuation de prix de ces actifs.

Les contrats à terme sont un instrument financier ancien qui a progressivement évolué vers sa forme moderne. Son objectif principal est de réduire le risque lié aux variations de prix des matières premières en fixant les prix à l'avance. Les contrats à terme contemporains trouvent leurs origines en Europe du XVIIᵉ siècle, quand les commerçants ont commencé à acheter et vendre des marchandises par le biais d'accords similaires, notamment sur la laine, les épices ou les minerais. Ces accords ont servi de base pour le trading des contrats à terme contemporain.

En 1848, la Bourse de commerce de Chicago (CBOT) est fondée, devenant la première bourse des contrats à terme officielle au monde. À la fin du XIXᵉ siècle, la CBOT commence à introduire des contrats à terme standardisés, définissant précisément le type, la quantité, la qualité et la date de livraison des marchandises échangées. Cette standardisation a considérablement amélioré l'efficacité du trading, notamment en réduisant les coûts, ce qui a stimulé le développement du marché des contrats à terme.

Un contrat permet aux traders de fixer à l'avance le prix d'un actif à une date future. Cet actif peut être une marchandise couramment négociée, comme le pétrole, l'or, l'argent, le maïs, le sucre ou le coton. L'actif sous-jacent peut également être une action, une paire de devises, une cryptomonnaie ou une obligation d'État.

Un contrat à terme permet donc de verrouiller le prix d'un actif pour une date future. Les contrats standard ont une date d'expiration et un prix fixé. La date ou le mois d'expiration est généralement utilisée pour identifier un contrat à terme. Par exemple, un contrat à terme sur le maïs expirant en janvier est appelé « Contrat Maïs Janvier ». Prenons l'exemple du maïs pour illustrer plus concrètement le fonctionnement d'un contrat à terme sur une marchandise :

Imaginons qu'Alice soit une productrice de maïs, et Candy une acheteuse. En réalité, la culture du maïs prend du temps et dépend de nombreux facteurs tels que les conditions météorologiques ou les nuisibles, ce qui rend le rendement incertain. Pour Alice, il est essentiel de s'assurer que le prix de vente final ne tombe pas en dessous de son coût de production. Pour Candy, l'objectif est d'obtenir une quantité suffisante de maïs au prix le plus bas possible. C'est sur cette base que le trading des contrats à terme prend tout son sens.

Supposons que le coût de production d'Alice soit de 100 $ / tonne, et que Candy ne souhaite pas acheter à plus de 110 $ / tonne. Alice et Candy peuvent conclure un contrat à terme avant la récolte, avec les conditions suivantes :

Personne Actif négocié Coût de production Prix d'achat Prix convenu Profit nominal Alice Maïs 100 $ / tonne 105 $ / tonne 5 $ / tonne Candy Maïs 105 $ / tonne 5 $ / tonne

Une fois le contrat signé, au moment de la récolte, trois scénarios sont possibles :

Scénario Rendement final du maïs Prix du maïs sur le marché Coût pour Alice Prix payé par Candy Profit réalisé par Alice Scénario 1 Supérieur aux attentes Inférieur à 100 $ / tonne 100 $ / tonne 105 $ / tonne Supérieur à 5 $ / tonne Scénario 2 Conforme aux attentes Environ 100 $ / tonne 100 $ / tonne 105 $ / tonne 5 $ / tonne Scénario 3 Inférieur aux attentes Supérieur à 100 $ / tonne 100 $ / tonne 105 $ / tonne Inférieur à 5 $ / tonne

Comme le montre cet exemple, en tant qu'acheteuse, Candy a le droit d'acquérir le maïs au prix fixé de 105 $ / tonne à l'échéance du contrat. Bien qu'elle coure le risque d'acheter à un prix plus élevé que celui du marché au comptant, l'essentiel est de pouvoir verrouiller l'approvisionnement nécessaire à l'avance. Il est également important de noter qu'un acheteur peut revendre son contrat à un tiers, se libérant ainsi de ses obligations contractuelles.

Les règles de base du trading des contrats à terme sur le marché des cryptomonnaies s'inspirent directement de celles des marchés des contrats à terme traditionnels. Voici un tableau comparatif simplifié :

Type de trading Actif sous-jacent Horaires de trading Livraison physique Restrictions transfrontalières Volatilité Contrats à terme traditionnels Matières premières, métaux précieux, indices boursiers, devises, etc. Restreints aux horaires d'ouverture des bourses (généralement pas 24h/24) Certains nécessitent une livraison, d'autres non Importantes Relativement faible Contrats à terme sur les cryptomonnaies Cryptomonnaies Trading ouvert 24h/24 Aucune livraison physique requise Limitées Relativement élevée

Ce tableau montre que la taille globale du marché des cryptomonnaies reste relativement faible. Au 3 juillet 2025, la capitalisation notionnelle du marché des cryptomonnaies est estimée à environ 3,8 mille milliards de $ — un chiffre encore très modeste comparé, par exemple, à la capitalisation de l'or qui atteint environ 20 mille milliards de $. Cela explique pourquoi la volatilité des cryptomonnaies est généralement plus élevée que celle de l'or, des indices boursiers ou des matières premières.

D'un autre côté, les contrats à terme sur les cryptomonnaies offrent de nombreux avantages : le trading en continu disponible 24h/24, peu de restrictions géographiques, absence de livraison physique, et une volatilité plus importante — ce qui crée davantage d'opportunités de trading pour les investisseurs.

Le trading des contrats à terme présente de nombreux avantages pour tous les investisseurs. En tant que produits dérivés basés sur la valeur d'actifs financiers ou physiques, ils conviennent particulièrement à la gestion des risques et à la couverture dans les activités de minage ou de trading des cryptomonnaies. Cette fonction de couverture rend le trading des contrats à terme plus efficace en matière de gestion du risque.

MEXC Futures propose à ses utilisateurs plus de 1 000 paires de trading, incluant non seulement des produits sur des cryptomonnaies majeures comme les contrats à terme perpétuels sur le Bitcoin, mais aussi des paires de trading tendance à forte volatilité comme PEPEUSDT ou TRUMPUSDT, listées rapidement afin de proposer une gamme d'actifs plus variée.

Par ailleurs, MEXC est apprécié des investisseurs pour ses frais ultra compétitifs. À l'heure actuelle, le marché des contrats à terme de MEXC propose 143 paires de trading avec des frais de transaction nuls, aussi bien pour les makers que pour les takers.

Bien entendu, le trading des contrats à terme étant une forme de trading avec un seuil de compétence relativement élevé, il exige une solide expérience ainsi qu'une gestion rigoureuse des risques. Tout investisseur souhaitant trader des contrats à terme sur les cryptomonnaies doit comprendre les risques potentiels liés à la forte volatilité du marché des cryptomonnaies. Pour aller plus loin sur la gestion des risque lors du trading des contrats à terme, veuillez consulter notre article « Stratégies de trading à effet de levier élevé : trouver l'équilibre entre efficacité du capital et gestion des risques ».

5.1 Si les utilisateurs de MEXC souhaitent trader depuis notre site, voici les étapes à suivre pour accéder aux contrats à terme sur les cryptomonnaies depuis le navigateur :

Rendez-vous sur la page d'accueil de MEXC, survolez l'onglet Futures dans la barre du menu supérieur, puis sélectionnez le type de trading des contrats à terme préféré dans le menu déroulant ou cliquez sur ce lien.

5.2 Si les utilisateurs de MEXC souhaitent trader depuis un appareil mobile, voici les étapes à suivre pour accéder aux contrats à terme via l'application MEXC :

Ouvrez l'application MEXC et rendez-vous dans la section Futures via le menu en bas de l'interface

L'interface de trading des contrats à terme de MEXC fournit à tous les traders l'ensemble des outils essentiels gratuitement. Le terminal est intuitif et affiche clairement toutes les informations nécessaires en un coup d'œil.

Site de MEXC :

Application MEXC :

Comme le montre l'image ci-dessus :

1 : La barre du menu supérieur vous permet de sélectionner la paire de trading correspondant au contrat à terme que vous souhaitez trader.

2 : La partie inférieure de l'écran affiche vos positions et les détails de vos ordres.

3 : Le carnet d'ordres à gauche montre ce que les autres traders achètent ou vendent, vous aidant ainsi à comprendre les conditions et le sentiment du marché.

4 : Le bouton de placement d'ordre se trouve sur la partie droite de l'écran.

Pour commencer à trader des contrats à terme sur MEXC, vous devez transférer des fonds depuis votre compte Spot vers votre compte Futures. Lorsque vous tradez des contrats à terme, vous pouvez définir le prix et la quantité de l'actif à trader, puis confirmer l'ordre en sélectionnant parmi les options « Ouvrir un Long » ou « Ouvrir un Short ».

MEXC propose différents multiplicateurs d'effet de levier selon la paire de trading des contrats à terme

La plateforme MEXC prend en charge des effets de levier pouvant aller jusqu'à 500x. L'effet de levier maximal dépend des exigences en matière de marge initiale et de marge de maintenance.

La plateforme permet aux utilisateurs d'ajuster séparément leur effet de levier pour les positions Long et Short en mode de marge croisée. Par exemple, imaginons que vous avez défini un effet de levier de 30x pour une position Long et un effet de levier de 90x pour une position Short. Pour réduire les risques, vour pourrez par la suite réajuster votre effet de levier de 90x à 30x.

La plateforme propose plusieurs modes de marge afin de répondre aux préférences de gestion des risques des différents traders :

En mode de marge croisée, la marge est partagée entre deux positions ouvertes sur un même actif. Tout gain ou toute perte issu d'une position peut être utilisé pour ajuster le solde de l'autre position.

En mode de marge isolée, seule la marge allouée à la position concernée est utilisée. En cas de perte, seul le montant affecté à cette position sera impacté, ce qui protège le reste de votre capital. Ce mode est recommandé pour les traders débutants, car il préserve davantage votre solde initial.

Par défaut, tous les utilisateurs démarrent avec le mode de marge isolée.

Le trading des contrats à terme sur les cryptomonnaies est une activité qui permet de prendre des positions à la hausse ou à la baisse sur l'évolution des prix du marché, à l'aide de produits dérivés et de l'effet de levier. Bien qu'il offre un potentiel de profit élevé, il comporte également des risques importants — d'où l'importance de maîtriser les bonnes techniques de trading avant de se lancer.

Un trading réussi commence par un plan structuré :

Fixez vos objectifs : déterminez vos objectifs de gains ainsi que les pertes maximales acceptables.

TP/SL (Take-Profit / Stop-Loss) : définissez à l'avance les niveaux de Take-Profit (pour sécuriser les gains) et de Stop-Loss (pour limiter les pertes). Exemple : visez un profit de 10 % et limitez les pertes à 5 %.

Gestion de position : n'utilisez jamais l'intégralité de vos fonds sur une seule position. Il est recommandé de limiter le risque par position à 1-2 % de votre capital total.

Si votre solde est de 10 000 $, votre risque maximal par transaction ne doit pas dépasser 200 $ (2 %). Si votre Stop-Loss est fixé à 5 %, la taille de votre position doit être de 4 000 $ (200 ÷ 0,05).

L'analyse technique est un outil essentiel pour anticiper les tendances du marché. Voici quelques techniques courantes :

Comprendre les niveaux de support et de résistance :

Niveau de support : point où le prix pourrait rebondir à la hausse lors d'une baisse.

Niveau de résistance : point où le prix pourrait reculer lors d'une hausse.

Astuce : ouvrez les positions longues sur des niveaux de support, et les positions courtes sur des niveaux de résistance — mais toujours en confirmant avec d'autres indicateurs avant de procéder.

Indicateurs techniques courants :

Moyenne mobile (MA) : aide à identifier la direction d'une tendance. Exemple : une moyenne mobile à court terme qui croise une moyenne mobile à long terme à la hausse = signal d'achat (Croix d'or). L'inverse = signal de vente (Croix de la mort).

Indice de force relative (RSI) : indique si le marché est suracheté ou survendu. Un RSI > 70 indique un surachat ; un RSI < 30 indique une survente.

Bandes de Bollinger : permettent d'évaluer la volatilité des prix et les zones de rupture potentielles.

Le marché des cryptomonnaies étant très volatil, les émotions peuvent fortement influencer les décisions de trading. Voici quelques conseils pour garder le contrôle :

Maîtrisez la peur et la cupidité : n'augmentez pas aveuglément vos positions lors des hausses et ne paniquez pas lors des baisses.

Évitez de courir après les sommets et de vendre les bas : attendez des signaux de trading confirmés et ne réagissez pas aux fluctuations des prix à court terme.

Prenez des pauses régulières : fixer l'écran pendant trop longtemps peut nuire à votre jugement. Préservez un bon équilibre mental.

L'effet de levier peut amplifier vos profits, mais il augmente également fortement le risque de liquidation. Les débutants devraient commencer avec un levier modéré (par exemple de 3x) pour s'adapter progressivement à la volatilité du marché.

Évitez d'investir l'intégralité de vos fonds dans une seule paire. La diversification permet de réduire l'impact de la volatilité d'un seul actif sur le marché.

Adaptez la taille de vos positions selon les conditions du marché. Par exemple, en période d'incertitude, réduisez votre exposition pour limiter les risques.

