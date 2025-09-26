Qu'est-ce qu'un appel de marge ? Guide rapide d'un mécanisme clé de gestion du risque dans les contrats à terme

Comprendre le mécanisme des appels de marge est une leçon essentielle pour tout trader de contrats à terme, du débutant à l'expert. Un appel de marge n'est pas seulement une exigence imposée par la plateforme, c'est aussi un signal d'alerte critique. Il prévient les traders qu'ils doivent agir immédiatement pour protéger à la fois leurs actifs et leurs positions.









Un appel de marge désigne une situation dans le trading de contrats à terme où des mouvements de marché défavorables font chuter la marge de la position en dessous du niveau requis. Dans ce cas, le trader doit ajouter des fonds supplémentaires pour maintenir sa position et éviter la liquidation





L'objectif d'un appel de marge est de s'assurer que le trader dispose de fonds suffisants pour couvrir les pertes potentielles et empêcher les positions d'être liquidées. En termes simples, un appel de marge est la dernière ligne de défense pour protéger une position.





*BTN-Démarrez votre parcours sur les contrats à terme&BTNURL= https://www.mexc.com/fr-FR/futures/BTC_USDT













Contrats à terme marginés en USDT (linéaires) : Montant de chaque appel de marge automatique = Prix d'entrée moyen × Taille × Quantité de position × Taux de marge de maintenance

Contrats à terme marginés en coin (inverses) : Montant de chaque appel de marge automatique = Taille × Quantité de position × Taux de marge de maintenance ÷ Prix d'entrée moyen









Un trader ouvre une position longue de 5 000 cont. (1 cont. = 0,0001 BTC) sur le contrat perpétuel BTCUSDT à un prix d'entrée de 18 000 USDT, avec un effet de levier de 10x. Le taux de marge de maintenance pour cette position est de 0,4 %. Le prix de liquidation estimé est de 16 270,96 USDT. Le trader dispose encore de 50 USDT de marge disponible.





Lorsque le prix juste chute à 16 270,96 USDT, soit le prix de liquidation, le mécanisme d'appel de marge automatique se déclenche afin d'éviter la liquidation de la position.





Selon la formule, le montant de l'appel de marge est :





Montant de l'appel de marge automatique = Prix d'entrée moyen × Taille × Quantité de position × Taux de marge de maintenance = 18 000 × 0,0001 × 5 000 × 0,4 % = 36 USDT





Une fois cette marge supplémentaire appliquée, un nouveau prix de liquidation est recalculé :





Marge de maintenance = Quantité de position × Taille × Prix d'entrée moyen × Taux de marge de maintenance = 5 000 × 0,0001 × 18 000 × 0,4 % = 36 USDT





Marge initiale = Prix d'entrée moyen × Taille du contrat × Taille ÷ Effet de levier = 18 000 × 0,0001 × 5 000 ÷ 10 = 900 USDT





Prix de liquidation = (Marge de maintenance – Marge initiale + Prix d'entrée moyen × Quantité de position × Taille) ÷ (Quantité de position × Taille) = (36 – 900 + 18 000 × 5 000 × 0,0001) ÷ (5 000 × 0,0001) = 16 200 USDT





Cet ajustement permet au trader d'éviter une liquidation immédiate. Il convient de noter que les frais et d'autres facteurs ne sont pas inclus dans ce calcul ; les chiffres réels peuvent donc varier.





Si le prix du BTCUSDT continue de baisser et atteint le nouveau prix de liquidation de 16 200 USDT, l'appel de marge automatique sera de nouveau déclenché. Cependant, dans ce cas, seuls les 14 USDT restants de marge disponible pourront être ajoutés, et un nouveau prix de liquidation estimé sera calculé.





*BTN-Démarrez votre parcours sur les contrats à terme&BTNURL= https://www.mexc.com/fr-FR/futures/BTC_USDT









Vous recevez une notification d'appel de marge lorsque le solde de votre compte descend en dessous du niveau requis de marge de maintenance. Les raisons les plus fréquentes de déclenchement sont les suivantes :





3.1 Volatilité du marché

Les marchés étant par nature imprévisibles, les fluctuations de prix peuvent réduire la valeur de votre compte et la faire passer en dessous du niveau de marge de maintenance requis. Dans ce cas, une notification d'appel de marge sera envoyée.





3.2 Décisions de trading défavorables

Lorsque les décisions de transaction s'éloignent des conditions réelles du marché, le compte sur marge peut se retrouver dans une situation nécessitant des fonds supplémentaires. Ce risque est particulièrement marqué chez les traders moins expérimentés qui, faute de stratégie structurée, peuvent privilégier des gains rapides et se laisser influencer par leurs émotions. Ces facteurs augmentent fortement la probabilité de recevoir une notification d'appel de marge.





3.3 Effet de levier excessif

Un effet de levier trop élevé laisse très peu de marge face aux fluctuations du marché. Même de petits mouvements peuvent entraîner des pertes importantes, augmentant ainsi le risque d'appel de marge.





3.4 Absence de gestion du risque

Ne pas mettre en place de mesures de gestion du risque, comme l'absence d'ordres stop-loss, accroît les chances de recevoir un appel de marge.





L'objectif d'une notification d'appel de marge est de vous alerter sur l'état de vos actifs afin que vous puissiez ajouter rapidement une marge supplémentaire, respecter les exigences et maintenir votre position ouverte.









4.1 Surveiller le solde du compte

Vérifiez régulièrement le solde de votre compte de trading et vos niveaux de marge. Suivez attentivement la volatilité du marché et la valeur de vos positions pour pouvoir agir immédiatement si nécessaire.





4.2 Configurer des alertes et notifications

Activez les fonctions d'alerte et de notification sur la plateforme de trading afin de recevoir des rappels dès que votre solde approche ou passe en dessous du niveau de marge de maintenance. Sur MEXC, vous pouvez configurer ces alertes dans la section Préférences. Une fois activées, les notifications vous parviendront par e-mail, SMS, messages in-app ou notifications push.









4.3 Ajouter des fonds supplémentaires

Si vous recevez une notification d'appel de marge, vous devez immédiatement déposer des fonds supplémentaires sur votre compte Futures.





4.4 Ajuster les positions ou l'effet de levier

Si vous ne pouvez pas ajouter de fonds immédiatement, vous pouvez envisager d'ajuster vos positions ou de réduire votre effet de levier. En réduisant la taille de vos positions ou votre effet de levier, vous diminuez l’exigence de marge et réduisez ainsi le risque d’appel de marge. Cela peut impliquer de clôturer partiellement des positions ou de revoir votre plan de trading.





4.5 Stratégies de gestion du risque

Il est essentiel d'établir et de suivre des stratégies efficaces de gestion du risque. Celles-ci incluent la mise en place d'ordres stop-loss, une allocation prudente des fonds et l'évitement du surtrading. Ces pratiques permettent de limiter les pertes potentielles et de réduire les risques de recevoir un appel de marge.





*BTN-Démarrez votre parcours sur les contrats à terme&BTNURL= https://www.mexc.com/fr-FR/futures/BTC_USDT









Beaucoup de traders considèrent l'appel de marge comme un événement négatif, mais il peut aussi remplir des fonctions positives importantes :





Prolonger la durée d'une position : offre une marge supplémentaire lors de conditions de marché défavorables, aidant à éviter une liquidation prématurée.

Éviter une sortie forcée : donne au trader la possibilité d'attendre un éventuel rebond du marché et de préserver ainsi une chance de profit.

Améliorer l'efficacité du capital : permet une gestion plus flexible des positions et une allocation plus efficiente de la marge.

Renforcer la conscience du risque : constitue un rappel clair des risques liés au capital et incite les traders à développer de bonnes habitudes de gestion du risque.





En d'autres termes, un appel de marge peut être vu comme la dernière opportunité donnée par le marché pour protéger vos positions.









6.1 Maintenir des fonds suffisants

Avant d'entrer en transaction, assurez-vous de disposer de fonds adéquats pour répondre aux exigences de marge. Évitez d'engager la majorité de votre capital en marge et conservez une réserve pour gérer la volatilité du marché.





6.2 Définir un effet de levier approprié

Ajustez vos niveaux d'effet de levier avec prudence et évitez l'excès. Un effet de levier élevé accroît le risque de position et facilite le déclenchement d'appels de marge.





6.3 Mettre en place une gestion stricte du risque

Élaborez et suivez une stratégie disciplinée de gestion du risque. Utilisez des ordres stop-loss pour limiter les pertes potentielles et allouez vos fonds en fonction de votre tolérance au risque.





6.4 Éviter le surtrading

Ne cédez pas à un trading excessif ou à des décisions impulsives. Le surtrading accroît la probabilité d'appels de marge. Restez calme, rationnel et respectez votre plan de trading.





6.5 Surveiller et ajuster rapidement les positions

Contrôlez régulièrement les conditions du marché et vos positions ouvertes. Si la volatilité du marché entraîne des pertes, réduisez rapidement la taille de vos positions ou envisagez des stratégies de couverture adaptées pour gérer le risque.









Les appels de marge constituent un élément essentiel du système de gestion du risque des contrats à terme de MEXC. Il ne s'agit pas d'une sanction, mais bien d'une dernière opportunité pour les traders de gérer activement leur risque et d'éviter le pire scénario, à savoir la liquidation. Chaque trader sur contrats à terme doit intégrer dans sa pratique le suivi régulier de son ratio de marge et bien comprendre sa relation avec le taux de marge de maintenance. Plutôt que d'attendre qu'un appel de marge survienne au seuil de la liquidation, il est bien plus efficace de définir dès le départ un effet de levier approprié et des stratégies de stop-loss. En fin de compte, réussir dans le trading ne consiste pas seulement à saisir des opportunités de profit, mais aussi à gérer efficacement et à limiter les pertes potentielles.





*BTN-Démarrez votre parcours sur les contrats à terme&BTNURL= https://www.mexc.com/fr-FR/futures/BTC_USDT





Pourquoi choisir les contrats à terme MEXC ? Approfondissez votre compréhension des avantages et caractéristiques uniques des contrats à terme MEXC pour garder une longueur d'avance sur le marché. Approfondissez votre compréhension des avantages et caractéristiques uniques des contrats à terme MEXC pour garder une longueur d'avance sur le marché.

Tutoriel de trading des contrats à terme MEXC (App) Comprenez l'ensemble du processus de trading des contrats à terme sur l'application et commencez facilement. Comprenez l'ensemble du processus de trading des contrats à terme sur l'application et commencez facilement.



