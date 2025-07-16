FAQ sur la liquidation forcée lors du trading des contrats à terme









La liquidation, également appelée clôture forcée ou appel de marge, se produit lorsque la plateforme clôture automatiquement la position d'un utilisateur. Sur MEXC, le taux de marge de maintenance (MMR) est un indicateur du risque des actifs de l'utilisateur. Si le MMR atteint 100 % ou plus, le système clôturera la position de l'utilisateur de force. Il est recommandé aux utilisateurs d'attentivement surveiller l'évolution de leur taux de marge de maintenance afin d'éviter la liquidation.









MEXC utilise le prix juste comme déclencheur de la liquidation. Lorsque le prix juste atteint le prix de liquidation, le mécanisme de liquidation s'active. L'utilisation du prix juste comme référence contribue à stabiliser le marché et à réduire les liquidations évitables liées à des fluctuations anormales.





Les utilisateurs peuvent consulter le prix juste actuel et son explication en haut de la page de trading. De plus, en haut du graphique en bougies, ils peuvent basculer entre le prix juste, le dernier prix et le prix de l'indice pour suivre facilement l'évolution de ces trois valeurs.













Lorsqu'une liquidation est déclenchée, le système effectue une liquidation progressive en fonction de la limite de risque de position de l'utilisateur. Cela permet d'éviter la liquidation complète de la position et de mieux gérer les risques.





Mode marge croisée : Tous les ordres ouverts sur le compte sont annulés.

Mode marge isolée (si l ' option d ' ajout de marge automatique est activée) : Tous les ordres ouverts pour le contrat concerné sont annulés.

Après l'annulation des ordres, si le taux de marge de maintenance reste égal ou supérieur à 100 %, le processus passe à l'étape suivante.





En mode marge croisée , si des positions longues et courtes existent simultanément, le système réduira automatiquement les positions en exécutant un auto-trading.

Cette étape s'applique uniquement en mode marge croisée. Après l'auto-trading, si le taux de marge est toujours égal ou supérieur à 100 %, le système passera à l'étape suivante.





Palier de risque le plus bas : Si la position est déjà dans le palier de risque le plus bas, le processus passe à l'étape suivante.

Paliers de risque plus élevés : Si la position se trouve dans un palier de risque plus élevé, le système liquidera une partie de la position au prix de faillite afin de réduire le palier de risque. Il recalculera ensuite le taux de marge en fonction du nouveau taux de marge de maintenance abaissé. Si le taux de marge reste égal ou supérieur à 100 %, le processus de liquidation par paliers se poursuit jusqu'à atteindre le palier le plus bas.





Si la position est au palier de risque le plus bas mais que le taux de marge reste à 100 % ou plus, la position restante est entièrement prise en charge par le moteur de liquidation au prix de faillite.

Remarque : Les liquidations sont gérées par le moteur de liquidation et ne passent pas par le moteur d'appariement, ce qui signifie que le prix de faillite n'apparaît ni dans l'historique des transactions ni sur le graphique des prix.









Si une position est prise en charge par le moteur de liquidation au prix de faillite, mais qu'elle peut être exécutée à un prix plus avantageux, toute marge restante sera ajoutée au fonds d'assurance.





Si la position ne peut pas être exécutée à un prix supérieur au prix de faillite, le déficit résultant sera couvert par le fonds d'assurance. Enfin, si le fonds d'assurance est insuffisant pour couvrir la perte, la position sera transmise au système de désendettement automatique (ADL).









Les ordres de liquidation peuvent être trouvés dans l'Historique des positions.









Méthode 1

1）Connectez-vous à l'application MEXC et cliquez sur Futures en bas pour accéder à la page de trading des contrats à terme.

2）Cliquez sur l'icône des ordres dans la section des ordres.

3）Consultez vos ordres de liquidation dans l'Historique des positions.









Méthode 2

1）Connectez-vous à l'application MEXC et appuyez sur Portefeuilles en bas pour accéder à la page des portefeuilles.

2）Sélectionnez l'onglet Futures et cliquez sur l'icône des ordres à droite.

3）Consultez vos ordres de liquidation dans l'Historique des positions.













Sur le site, connectez-vous et cliquez sur Ordres Futures sous Ordres dans la barre de navigation en haut à droite.









Dans la section Historique des positions, vous pouvez voir vos ordres liquidés.













Le prix de liquidation affiché dans les détails de l'historique des positions et le récapitulatif P&L sur la page de partage correspond au prix de faillite. Le prix de faillite est le prix auquel 100 % de la marge d'une position en contrats à terme est perdue. Le prix de liquidation est simplement un point de déclenchement. Une fois la liquidation activée, le moteur de liquidation prend en charge la position au prix de faillite, ce qui signifie que toute la marge de l'utilisateur sera perdue après liquidation.

















Lorsque le prix juste atteint le prix de liquidation d'une position, le système prend en charge la position au prix de faillite. Étant donné que le processus de liquidation ne passe pas par le moteur d'appariement, le prix de faillite n'apparaît ni dans les enregistrements des transactions du marché ni sur le graphique en bougies. Tout profit ou perte due au recouvrement résultant de la liquidation est entièrement ajouté ou déduit du fonds d'assurance. Ceci fait partie des mesures de gestion des risques de MEXC pour le trading des contrats à terme, visant à empêcher le déclenchement du mécanisme de désendettement automatique en cas de volatilité excessive.





Exemple Détails de l'ordre de liquidation : Le prix juste du marché a atteint 0.962 USDT, déclenchant la liquidation de 2,619 ADA. Cette portion de la position a été prise en charge par le moteur de liquidation au prix de faillite de 0.9581 USDT.



Effet de levier

Prix d'entrée moyen (USDT) Marge de maintenance (USDT) Valeur de la position Taux de marge de maintenance Prix de liquidation (USDT) Prix de faillite (USDT) Entrée 70X 0.9780 36.5912 2,619 ADA 0.4% - - Liquidation 70X - - 2,619 ADA 0.4% 0.962 0.9581

Selon les règles de contrôle des risques pour ADAUSDT sur MEXC, pour un effet de levier compris entre 0 et 200x et une valeur de position allant de 0 USDT à 1,899,600 USDT, le taux de marge de maintenance pour les positions longues et courtes est de 0.4 %.

Dans cet exemple, la position longue en ADAUSDT a un prix d'entrée moyen de 0.978 USDT, un prix de liquidation de 0.962 USDT et un prix de faillite de 0.9581 USDT. En se basant sur ces chiffres :

(0.9581 / 0.962) × 100% = 99.6%

99.6% + 0.4% = 100%

Pour des détails sur le calcul du prix de liquidation et du prix de faillite, veuillez consulter la section « Liquidation et limite de risque ».









Le taux de marge de maintenance est calculé en fonction de la taille de la position de l'utilisateur, et non pas de l'effet de levier. Cela signifie que le taux de marge de maintenance n'est pas influencé par le multiplicateur de levier. Le système divise les tailles de position en plusieurs paliers selon la limite de risque de base des contrats à terme et les seuils d'augmentation. Chaque palier correspond à un taux de marge de maintenance différent ; plus la taille de la position est grande, plus le taux de marge de maintenance est élevé.





Pensez au taux de marge de maintenance comme à la quantité de marge qui est « verrouillée » pour gérer le risque. Plus votre position est grande, plus le taux est élevé — plus de votre marge est mise de côté.

Exemple : Si l'utilisateur A a un taux de marge de maintenance de 1 % et utilise 100 USDT comme marge, 1 USDT sera bloqué. Si les pertes atteignent 99 USDT, la position sera liquidée avant que les 100 USDT ne soient entièrement perdus. Cela aide la plateforme à mieux gérer les risques.









En mode marge croisée, l'effet de levier n'affecte que le montant de la marge requise et ne détermine pas directement le prix de liquidation. Le prix de liquidation en mode marge croisée est déterminé par le solde du compte et la valeur des positions ouvertes.

En mode marge isolée, si l'utilisateur ne ajuste pas la marge après avoir ouvert une position, un levier plus élevé fera en sorte que le prix de liquidation se rapproche du prix d'entrée, augmentant ainsi le risque de liquidation.





Voici comment fonctionne le « levier effectif » en mode marge croisée :





Supposons qu'un utilisateur ait 10 USDT sur son compte. En mode de marge croisée, s'il choisit par exemple un levier de 10x pour ouvrir une position d'une valeur de 10 USDT, la marge initiale pour cette position serait calculée comme suit :

Marge initiale = Valeur de la position / Levier = 10 USDT / 10 = 1USDT





Cela signifie que 1 USDT du compte de l'utilisateur serait verrouillé comme marge, tandis que les 9 USDT restants seraient toujours disponibles pour d'autres positions.





Étant donné que l'utilisateur trade en mode de marge croisée, l'ensemble du solde du compte sert de marge disponible. Cela signifie que les 10 USDT dans son compte Futures peuvent être utilisés pour la gestion des risques de position. Ainsi, malgré le choix d'un levier de 10x, le levier effectif est en fait calculé comme suit :

Levier effectif = Solde du compte / Valeur de la position = 10 USDT / 10 USDT = 1





Cela montre qu'en mode marge croisée, l'effet de levier ne détermine pas directement le prix de liquidation. Le prix de liquidation dépend principalement de la marge disponible du compte et de la valeur des positions ouvertes.









Lorsque vous définissez l'unité de votre contrat en USDT (plutôt qu'en quantité ou en contrats) dans le trading en contrats à terme marginés en USDT, la quantité liquidée affichée dans l'Historique des positions peut différer de votre quantité d'ouverture.





Cela s'explique par le fait que, bien que vous déteniez le même nombre de tokens, leur valeur évolue en fonction des fluctuations du marché. Étant donné que le montant liquidé (valeur de la position) est calculé en multipliant la quantité de tokens par le prix moyen d'exécution, le montant final liquidé sera généralement différent de votre taille de position initiale.



