Maîtriser les fonctionnalités clés de la page de trading des contrats à terme MEXC pour une expérience optimisée





Sur le marché des cryptomonnaies, le trading des contrats à terme est devenu un outil important pour de nombreux investisseurs afin d'améliorer l'efficacité du capital et de saisir les opportunités de marché, grâce à des fonctionnalités telles que le fort effet de levier et le trading bidirectionnel. Pour aider les utilisateurs à trader plus efficacement, la page de trading des contrats à terme de MEXC ne se limite pas aux fonctions basiques de placement d'ordres : elle intègre également une variété d'outils auxiliaires pratiques, couvrant les modes de position, les rappels de notification, les opérations rapides et les affichages de données. Cet article vous donnera une vue d'ensemble complète de ces fonctions couramment utilisées, afin de vous aider à trader avec plus de facilité.









Dans le trading au comptant, les investisseurs ne peuvent qu'acheter un actif dans un premier temps, puis le revendre plus tard. En revanche, le trading des contrats à terme sur MEXC permet aux utilisateurs de détenir simultanément des positions longues et des positions courtes.





Par exemple, si l'investisseuse Alice choisit de trader le BTC/USDT , elle ne peut qu'acheter, puis décider plus tard quand vendre. Avec le trading des contrats à terme, cependant, les produits de MEXC lui permettent d'ouvrir et de gérer à la fois des positions longues et courtes en même temps.





En reprenant l'exemple d'Alice : si elle trade des contrats à terme perpétuels BTC USDT-M en mode de couverture (Hedge Mode) , elle peut choisir d'ouvrir d'abord une position courte ou longue. Lorsqu'elle ajoute des positions en plusieurs étapes, les ordres longs et courts ne s'annulent pas entre eux ; au contraire, les positions dans la même direction s'accumulent.





Cette flexibilité permet aux traders de rechercher des rendements potentiellement plus élevés avec des coûts réduits — l'une des principales raisons pour lesquelles le trading des contrats à terme est si attractif. La plateforme MEXC Futures se classe au premier rang mondial en termes de liquidité, prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 500x (actuellement disponible pour les paires BTCUSDT et ETHUSDT ), et fournit une tarification juste et transparente, en faisant un choix de premier plan pour les traders de contrats à terme dans le monde entier.





Dans les sections suivantes, nous présenterons certaines des fonctions auxiliaires clés disponibles sur la page de trading des contrats à terme de MEXC, afin de vous aider à trader plus efficacement. Pour plus de clarté, ces fonctionnalités seront principalement illustrées sur la version web, bien que la plupart soient également disponibles sur l'application.





Pour commencer, connectez-vous sur le site officiel de MEXC . Sur la page de trading des contrats à terme, cliquez sur le bouton ⚙️ en haut à droite pour accéder à la page des paramètres, où vous pouvez configurer différentes fonctions auxiliaires liées au placement d'ordres.













Les paramètres de trading incluent le mode de position, le mode de levier, la protection du prix, le trading éclair, le TP/SL avancé, ainsi que les fenêtres contextuelles de confirmation d'ordre.









Mode de position : choisissez entre le mode de couverture (Hedge Mode) et le mode unidirectionnel . La différence réside dans la possibilité ou non de détenir simultanément des positions longues et courtes sur une même paire de contrats à terme.





Mode de levier : choisissez entre le mode simple et le mode avancé. La différence tient au fait que les multiples de levier et les modes de marge soient identiques ou distincts pour les positions longues et courtes.





Protection du prix : lorsque les conditions de marché fluctuent fortement, activer la protection du prix empêche vos ordres d'être déclenchés à des prix défavorables, vous protégeant ainsi des volatilités anormales du marché.





quantité, il suffit de cliquer sur Acheter ou Vendre pour ouvrir instantanément une position. Flash Trading : permet de placer rapidement un ordre directement sur le graphique en bougies au prix actuel du marché. Après avoir saisi la, il suffit de cliquer suroupour ouvrir instantanément une position.









Si les notifications sont activées, des fonctions telles que le TP/SL avancé , les fenêtres de confirmation d'ordre ou les fenêtres d'alerte pour les ordres Market non exécutés déclencheront des pop-ups correspondants.









Les paramètres de notification incluent les alertes de liquidation, les déclenchements de frais de financement, les ordres Trigger, les déclenchements de Take-Profit/Stop-Loss, ainsi que les déclenchements d'ordres Stop-Suiveur.









Lorsque les alertes de liquidation sont activées, la plateforme enverra un avertissement si le ratio de marge de votre position est supérieur ou égal au seuil que vous avez défini. Chaque position peut déclencher au maximum une alerte toutes les 60 minutes. Les conditions de déclenchement sont les suivantes :

Scénario 1 : Paramètre du ratio de marge < 80 % Lorsque le ratio de marge de votre position est supérieur ou égal à la valeur que vous avez prédéfinie, la plateforme enverra des alertes via une notification « in-app », un e-mail et un message push. Une alerte SMS supplémentaire sera envoyée uniquement lorsque le ratio de marge atteindra 80 %. Dans des conditions de marché extrêmes, votre position peut être liquidée en très peu de temps, et vous pourriez ne pas recevoir l'alerte de liquidation à temps.

Scénario 2 : Paramètre du ratio de marge ≥ 80 % Lorsque le ratio de marge de votre position est supérieur ou égal à la valeur que vous avez prédéfinie, la plateforme enverra des alertes via une notification intégrée à l'application, un e-mail, un message push et un SMS. Dans des conditions de marché extrêmes, votre position peut être liquidée en très peu de temps, et vous pourriez ne pas recevoir l'alerte de liquidation à temps.



déclencheur de Lorsque lede frais de financement est activé, si votre position est soumise à des frais de financement et que la valeur absolue du taux de financement est supérieure ou égale au seuil que vous avez défini, vous recevrez une notification par e-mail et dans l'application. Ce paramètre s'applique aussi bien aux contrats à terme USDT-M qu'aux contrats à terme Coin-M.









Lorsqu'elles sont activées pour les ordres Trigger, les ordres TP/SL ou les ordres Stop-Suiveur, la plateforme vous notifie si l'ordre correspondant est déclenché avec succès ou s'il échoue. Chacune de ces fonctions peut déclencher jusqu'à 20 alertes par jour.









Les alertes de trading incluent les notifications sonores, les avertissements de liquidation, les notifications de liquidation, les annulations d'ordres, les exécutions d'ordres, les déclenchements TP/SL, le Stop-Suiveur et les ordres Trigger. Lorsque ces événements surviennent, la plateforme vous notifie via des fenêtres contextuelles sur la page de trading. Vous pouvez activer ou désactiver ces alertes, qui s'appliquent à toutes les paires de contrats à terme.









Les avertissements de liquidation sont déclenchés lorsque le ratio de marge de votre position est supérieur ou égal au seuil que vous avez défini. Ce seuil se configure sous « Déclencheur des frais de financement » dans les Paramètres d'alerte du marché. Chaque position peut déclencher au maximum un avertissement toutes les 5 minutes.





Les autres types d'alerte apparaissent sous forme de fenêtres contextuelles lorsque l'événement d'ordre correspondant survient. Par exemple, si votre position est liquidée et que l'option « Notification de liquidation » est activée, vous recevrez une alerte contextuelle.





En outre, vous pouvez configurer rapidement des Alertes de prix depuis le coin supérieur droit de la page de trading.









En cliquant sur le bouton « Alerte de prix », vous pouvez définir des paramètres tels que la paire de contrats à terme, le type d'alerte et la fréquence de l'alerte. Une fois la configuration terminée, cliquez sur « Créer une alerte » pour finaliser le paramétrage.









Après la création, vous pouvez consulter l'alerte de prix que vous venez de configurer dans la « Liste des alertes ». Cliquez à tout moment sur le bouton d'activation pour activer ou désactiver cette alerte.





Si le marché subit des changements significatifs et que vous souhaitez supprimer cette alerte de prix, cliquez sur « Tout Supprimer » pour la retirer.













« Comment effectuer des opérations de trading de contrats à terme sur la ligne K ». MEXC Futures vous permet de trader directement depuis les graphiques en bougies, ce qui vous aide à créer, modifier et annuler rapidement des ordres Limit, ainsi qu'à définir et ajuster vos ordres Market de clôture, de Take-Profit et de Stop-Loss. Vous pouvez en savoir plus sur cette fonctionnalité en consultant l'article









En plus des fonctions auxiliaires liées aux ordres présentées ci-dessus, MEXC propose également plusieurs outils pour accompagner le trading de contrats à terme. Vous pouvez les utiliser selon vos préférences et vos besoins spécifiques.









De nombreux traders expérimentés préfèrent tracer des lignes auxiliaires sur les graphiques en bougies (Ligne K) afin d'anticiper les tendances futures du marché. MEXC met à disposition un outil de dessin qui permet aux utilisateurs de tracer rapidement différentes lignes d'analyse professionnelle, facilitant ainsi de meilleures décisions d'investissement.









Après avoir tracé sur le graphique en bougies, vous pouvez également utiliser l'outil aimant 🧲 afin d'aligner automatiquement vos lignes sur les points les plus hauts ou les plus bas des bougies, comme illustré dans l'exemple ci-dessous.













Comme pour le trading au comptant, la fonction de partage de Snapshot peut être combinée avec l'outil de dessin. Après avoir annoté un graphique pour refléter votre analyse du marché, vous pouvez cliquer sur le bouton Snapshot afin de générer une image partageable de votre graphique en bougies actuel, ce qui vous permet de partager rapidement votre analyse du marché.









De plus, dans Historique des ordres et de trading, vous pouvez cliquer sur le bouton de partage à côté de P&L réalisé afin de partager vos résultats de profit/perte sur les réseaux sociaux ou de les enregistrer localement en un seul clic.













La fonction d'affichage multi-fenêtres permet d'améliorer l'efficacité de la surveillance et les performances de trading sur plusieurs paires de contrats à terme. Pour en savoir plus, veuillez consulter l'article Comment modifier la disposition du graphique de la ligne K des contrats à terme









La page de trading des contrats à terme de MEXC propose trois modes de disposition : Pro (panneau à droite), Pro (panneau à gauche) et Écran large. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le bouton ⚙️ dans le coin supérieur droit de la page de trading.





De plus, différents modules de la page de trading des contrats à terme de MEXC prennent en charge la fonction de glisser-déplacer et redimensionner. Il vous suffit de maintenir enfoncé et de faire glisser depuis le coin inférieur droit ⌟ d'un panneau pour ajuster sa taille selon vos préférences.













En plus de la section Historique des ordres située en bas de la page de trading, le graphique en bougies prend désormais en charge l'affichage des enregistrements des ordres passés. Actuellement, jusqu'à 100 ordres exécutés les plus récents peuvent être affichés.





Sur le graphique en bougies, effectuez un clic droit pour ouvrir le menu rapide, sélectionnez Paramètres d'affichage, puis cochez Historique des ordres. Vous verrez alors apparaître des flèches rouges orientées vers le bas pour les ordres de vente et des flèches vertes orientées vers le haut pour les ordres d'achat, représentant vos ordres exécutés historiques.









Lorsque vous survolez une flèche avec votre curseur — par exemple, une flèche rouge orientée vers le bas — le prix moyen de cet ordre de vente s'affiche. En cliquant sur Plus, vous pouvez consulter des informations supplémentaires telles que l'heure de l'ordre, la quantité exécutée, le prix exécuté et les frais.





De la même manière, lorsque vous survolez une flèche verte orientée vers le haut, le prix moyen de cet ordre d'achat est affiché. En cliquant sur Plus, vous pouvez accéder aux détails comprenant l'heure de l'ordre, la quantité exécutée, le prix exécuté et les frais.









Au-delà des fonctions auxiliaires présentées dans cet article, MEXC Futures offre plusieurs avantages essentiels — tels que des frais de transaction réduits, une profondeur de marché solide et équitable, une sécurité et une stabilité élevées, ainsi que des règles de trading flexibles — qui en font une plateforme attractive pour les traders du monde entier.













ordre Maker ou exécuter un ordre Taker. Lors du trading de contrats à terme sur MEXC , les utilisateurs peuvent effectuer deux types d'actions : placer unou exécuter un





Depuis le 16 août 2025, selon le dernier barème de frais, les utilisateurs réguliers de MEXC paient 0,01 % de frais pour les ordres Maker et 0,04 % de frais pour les ordres Taker lorsqu'ils tradent des contrats à terme perpétuels. Les utilisateurs qui détiennent au moins 500 tokens MX bénéficient également d'une réduction supplémentaire de 50 %. Pour plus de détails, veuillez consulter la page officielle de MEXC dédiée aux frais . Les taux peuvent varier en fonction du pays ou de la région, la page des frais faisant foi comme référence finale.













Maker : placer un ordre Limit avec un prix et une quantité définis, en attendant que d'autres utilisateurs viennent l'exécuter. Les ordres Maker ajoutent de la liquidité au marché.

Taker : exécuter directement contre des ordres Limit existants ou Market. Les ordres Taker consomment la liquidité du marché.





Une comparaison des frais de transaction appliqués aux utilisateurs réguliers sur les contrats à terme perpétuels USDT-M montre que les produits Futures de MEXC sont particulièrement compétitifs dans l'industrie.





Plateforme d'échange MEXC Concurrent 1 Concurrent 2 Concurrent 3 Concurrent 4 Frais de maker 0,01 % 0,018 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % Frais de taker 0,04 % 0,045 % 0,05 % 0,06 % 0,06 %





Les quatre plateformes concurrentes listées ci-dessus figurent toutes parmi les 20 premières plateformes d'échange de cryptomonnaies sur CoinMarketCap . Une simple comparaison démontre clairement l'avantage de MEXC en matière de frais de transaction sur les contrats à terme. Rien que pour les frais Taker, les taux pratiqués par les concurrents varient de 0,045 % à 0,06 %, le plus élevé représentant 1,5 fois le taux appliqué par MEXC.





Par exemple, supposons qu'une utilisatrice appelée Alice envisage d'investir 10 000 USDT avec un effet de levier de 10x, en ouvrant une position en tant que Maker et en la clôturant en tant que Taker. La taille totale de la position serait alors de 100 000 USDT (en ignorant les fluctuations de prix). Les frais qu'Alice paierait sur chacune des cinq plateformes sont les suivants :





Plateforme d'échange MEXC Concurrent 1 Concurrent 2 Concurrent 3 Concurrent 4 Frais de maker(USDT) 10 18 20 20 20 Frais de taker (USDT) 40 45 50 60 60 Frais totaux (USDT) 50 63 70 80 80





Une comparaison des frais de transaction réels met encore plus en évidence la structure de frais réduits de MEXC pour le trading des contrats à terme, soulignant son avantage considérable pour aider les utilisateurs à réduire leurs coûts de transaction.





En outre, au 16 août 2025 (date de rédaction), MEXC a lancé le Festival des traders , offrant des frais nuls pour les ordres Maker et Taker sur plus de 140 paires de contrats à terme, apportant ainsi encore plus d'avantages aux utilisateurs du monde entier.





Depuis sa création, MEXC est reconnu pour sa capacité à découvrir des projets de qualité et à les lister rapidement, gagnant ainsi l'approbation généralisée des utilisateurs. Des années d'expérience et de réputation dans l'industrie ont permis à MEXC d'attirer des dizaines de millions d'utilisateurs, faisant de la plateforme le premier choix aussi bien pour les débutants que pour les traders expérimentés. Aujourd'hui, les services de MEXC couvrent plus de 170 pays et régions à travers le monde. Cette vaste base d'utilisateurs confère au trading des contrats à terme de MEXC une excellente profondeur, des carnets d'ordres équilibrés et une tarification équitable et transparente. Rien que sur les dernières 24 heures, le volume de trading des contrats à terme de MEXC a dépassé 39,8 milliards USD . Une telle profondeur garantit une exécution fluide même dans des conditions de marché extrêmes, aidant ainsi les traders à éviter des liquidations inutiles. (Données au 16 août 2025 ; source : CoinMarketCap)









Par exemple, en utilisant la paire de trading BTCUSDT : en calculant le volume total des ordres Limit dans une fourchette de ±5 points de base autour du prix médian, le carnet d'ordres de MEXC affiche environ 80,79 millions USDT, tandis qu'un concurrent mondial du top 3 en affiche environ 39,33 millions USDT. Cela signifie que la liquidité de MEXC est environ 2,1 fois supérieure à celle du leader de l'industrie.









MEXC Futures offre des règles de trading hautement flexibles, avec un effet de levier ajustable de 1x à 500x. Les contrats à terme USDT-M prennent en charge jusqu'à 500x de levier. Les contrats à terme Coin-M prennent en charge jusqu'à 125x de levier. Actuellement, les paires BTCUSDT et ETHUSDT prennent en charge le levier maximal de 500x, ce qui améliore considérablement l'efficacité du capital et permet des stratégies de trading variées.





MEXC Futures prend en charge trois types d'ordres. Les ordres Limit permettent aux utilisateurs de définir leur propre prix et quantité ; les ordres sont exécutés aux conditions spécifiées. Les ordres Market s'exécutent immédiatement au prix du marché actuel ; seule la quantité doit être saisie. Les ordres Trigger permettent aux utilisateurs de pré-définir un prix de déclenchement, un prix d'ordre et une quantité. Lorsque le marché atteint le prix de déclenchement, le système place automatiquement l'ordre. Avant que la condition de déclenchement ne soit atteinte, aucune marge ou position n'est bloquée.





Pour les modes de marge, les utilisateurs peuvent choisir librement entre marge croisée et marge isolée. Pour plus de détails, consultez la section sur les modes de trading des contrats à terme . MEXC prend également en charge le mode de couverture (Hedge mode), qui permet aux traders de détenir simultanément des positions longues et courtes sur un même contrat, chacune avec un levier indépendant. En mode de couverture, l'utilisation de la marge dépend du niveau de risque attribué.









Le Copy Trading est une stratégie d'investissement permettant aux utilisateurs de répliquer automatiquement les opérations des traders expérimentés. Il est particulièrement recommandé aux débutants ayant une expérience limitée des contrats à terme.





Le trading en grille est une stratégie quantitative automatisée qui place une série d'ordres d'achat et de vente dans une plage de prix prédéfinie, formant une « grille ». Lorsque le prix fluctue dans cette plage, le système achète bas et vend haut de manière répétée, capturant les profits des petits mouvements de prix. Les recherches montrent qu'environ 80 % du temps, la plupart des actifs évoluent dans une fourchette — ce qui rend le trading en grille particulièrement adapté.





Les actions sur contrats à terme sont des produits dérivés qui combinent les actions américaines avec le marché des cryptomonnaies. Ils permettent aux investisseurs d'utiliser des cryptomonnaies (comme l'USDT) comme marge pour trader les mouvements de prix des actions américaines, sans posséder directement ces actions.





Enfin, MEXC propose plusieurs méthodes de connexion et de trading adaptées aux préférences des utilisateurs et à leurs appareils. Si vous préférez le trading sur mobile (iOS ou Android), veuillez consulter le Tutoriel de trading des contrats à terme (Futures) de MEXC (App)









Veuillez noter que les contrats à terme constituent un investissement à haut risque. Les investisseurs doivent pleinement comprendre les risques encourus et faire preuve de prudence. Pour en savoir plus sur les risques liés au trading à effet de levier élevé, veuillez consulter Guide sur les contrats à terme de MEXC | Stratégies de trading à effet de levier et gestion des risques





Pourquoi choisir MEXC Futures ? Découvrez les principaux atouts et les fonctionnalités uniques des contrats à terme de MEXC pour garder une longueur d'avance.

Comment participer au M-Day ? Apprenez étape par étape comment participer à M-Day et partagez plus de 80 000 USDT de bonus quotidiens en contrats à terme.





Divulgation des risques : les informations fournies dans ce document ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou autre service connexe, et ne constituent pas non plus une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn propose ces informations à titre de référence uniquement et ne fournit pas de conseils en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et faites preuve de prudence lorsque vous investissez. MEXC n'est pas responsable des décisions d'investissement prises par les utilisateurs.



