Qu'est-ce que Clanker Index (CLX) ? Une exposition aux investissements en actifs crypto en un clic









Le Clanker Index (CLX) est un token indiciel crypto décentralisé basé sur Reserve Protocol. Ce protocole permet la création de DTFs (« Decentralized Token Folios »), des portefeuilles de tokens on-chain qui permettent aux utilisateurs de détenir plusieurs crypto-actifs de qualité via un seul token.





Les DTFs sont des index de tokens décentralisés, on-chain et self-custodial qui permettent la création de portefeuilles, le rééquilibrage automatique et l'exécution de stratégies de rendement. Ils constituent la technologie de base du CLX.





Détenir du CLX revient à investir indirectement dans les meilleurs actifs de l'écosystème Clanker, ce qui le rend idéal pour les investisseurs souhaitant une exposition facile à un portefeuille d'actifs diversifiés.





Avantages du CLX : exposition multi-actifs en un clic, gestion automatisée, transparence on-chain, barrière d'entrée faible et haute liquidité grâce au rachat sans autorisation. Disponible sur des plateformes comme Uniswap et MEXC.





CLX convient parfaitement aux utilisateurs qui souhaitent investir dans les actifs crypto sans disposer de l'expertise nécessaire pour sélectionner eux-mêmes les tokens. Il s'adresse également aux adeptes de la DeFi recherchant une allocation de portefeuille diversifiée.





Avec le développement rapide de la finance décentralisée (DeFi), la demande des investisseurs pour des outils d'allocation d'actifs efficaces, transparents et diversifiés ne cesse de croître. C'est dans ce contexte qu'est né Clanker Index : en tant que produit indiciel crypto innovant, il offre aux utilisateurs un moyen simple et pratique d'investir.









Clanker Index est un DTF ( Decentralized Token Folio ) construit sur Reserve Protocol . Il est conçu pour offrir aux investisseurs une exposition aux meilleurs actifs de l'écosystème Clanker via un seul token.









Investissement en un clic : en détenant du CLX, les investisseurs accèdent directement à un ensemble d'actifs crypto de qualité, simplifiant le processus d'investissement.

L iquidité profonde : CLX est activement tradé sur les plateformes décentralisées (ex. : Uniswap) et centralisées (ex. : MEXC), et peut être échangé contre ses actifs collatéraux à tout moment sans permission.

Haute transparence : toutes les compositions de portefeuille et activités de trading sont enregistrées on-chain, garantissant une transparence totale.









Les DTFs (« Decentralized Token Folios ») sont des outils financiers innovants construits sur Reserve Protocol. Ils permettent à quiconque de créer, gérer et trader publiquement un portefeuille d'investissement composé de plusieurs actifs crypto. Chaque DTF fonctionne comme un token indiciel reposant sur des contrats intelligents et adossé à un véritable panier d'actifs crypto. Le portefeuille est automatiquement alloué et rééquilibré selon des stratégies prédéfinies établies par des gestionnaires de risques DeFi expérimentés tels que Re7 Capital, Steakhouse Financial et MEV Capital.









Transparence vérifiable : toutes les allocations, ajustements stratégiques et transactions sont entièrement on-chain et accessibles publiquement.

Conception modulaire : les DTFs permettent une configuration flexible des pondérations, frais de gestion et règles de portefeuille, pour des stratégies personnalisées.

Curation communautaire : chacun peut créer et promouvoir son propre portefeuille DTF. Les créateurs peuvent toucher une part des rendements en attirant des investisseurs.

Infrastructure financière sans permission : totalement décentralisé, sans compte bancaire ni intermédiaire. Toute personne disposant d'un wallet crypto peut participer.





CLX illustre parfaitement la puissance des Decentralized Token Folios (DTFs), en s'appuyant sur ce mécanisme innovant pour agréger et gérer les meilleurs actifs de l'écosystème Clanker. Cette approche simplifie le processus d'investissement tout en offrant une efficacité accrue et une transparence totale aux investisseurs.









En tant que DTF indiciel, le CLX repose sur les éléments suivants :





Portefeuille d'actifs : le panier collatéral du CLX comprend des actifs de qualité issus de l'écosystème Clanker, sélectionnés selon leur capitalisation et leur liquidité.

Gestion via contrats intelligents : le CLX fonctionne via des contrats intelligents qui automatisent la gestion et l'allocation des actifs, améliorant ainsi l'efficacité tout en limitant les risques d'erreur humaine.

Rééquilibrage dynamique : l'allocation d'actifs du CLX est ajustée chaque mois pour refléter les fluctuations de marché, assurant une composition de portefeuille optimale.









D'après les données de CoinGecko en juin 2025, les indicateurs de performance du CLX sont les suivants :





Prix : environ 1,15 USDT

Capitalisation boursière : environ 450 865 $

Offre en circulation : environ 326 419 CLX

Volume de trading sur 24h : environ 201 530 $





Ces chiffres illustrent la montée en puissance du CLX sur le marché crypto.













Exposition diversifiée : en détenant du CLX, les investisseurs bénéficient d'une exposition indirecte à plusieurs actifs numériques de qualité, réduisant ainsi les risques liés à un actif unique.





Barrière d'entrée faible : CLX simplifie l'investissement crypto, le rendant accessible même à ceux qui disposent de peu de capital ou de connaissances techniques.





Transparence et sécurité : toutes les données de portefeuille et activités sont on-chain et publiques, et la gestion automatisée via smart contracts renforce la sécurité.













Les investisseurs peuvent acheter du CLX via :

Échanges décentralisés (DEXs) : accédez à : accédez à Uniswap V3 sur le réseau Base pour trader du CLX directement avec votre wallet crypto.

Échanges centralisés (CEXs) : par exemple, MEXC permet un achat simple de CLX. Voici comment procéder :

1) Ouvrez et connectez-vous à l'application MEXC ou au site officiel

2) Recherchez « CLX » dans la barre de recherche, puis sélectionnez le trading au comptant (Spot)

3) Choisissez votre type d'ordre, saisissez le montant et le prix, et finalisez la transaction.













Une fois le token acquis, vous pouvez :

Participer à des activités DeFi : staking, lending, etc.

Intégrer CLX dans votre stratégie d'allocation d'actifs : pour diversifier votre portefeuille et gérer les risques.









Comparé à des produits comme les ETF, le CLX offre plusieurs atouts :

Gestion décentralisée : sans intermédiaire, limitant les risques liés à la confiance.

Transparence en temps réel : toutes les données sont accessibles on-chain.

Accessibilité globale : toute personne connectée à Internet peut investir, sans contrainte géographique ni institutionnelle.









Malgré ses nombreux avantages, l'investissement dans le CLX comporte certains risques :

Volatilité du marché : les actifs crypto sont fortement volatils. Investissez avec prudence.

Risque lié aux contrats intelligents : bien que sécurisants, les contrats peuvent présenter des bugs ou des vulnérabilités.

Risque de liquidité : en période de forte volatilité, la liquidité peut être insuffisante.





Clanker Index (CLX) est un produit indiciel crypto innovant qui permet d'investir de manière pratique et diversifiée. Propulsé par le Reserve Protocol et les DTFs, il garantit transparence et sécurité dans la gestion d'actifs. Alors que l'écosystème DeFi continue d'évoluer, des solutions comme CLX offriront aux investisseurs davantage de flexibilité et de simplicité.



