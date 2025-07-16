Qu'est-ce que les Bitcoin Runes ?





Les Bitcoin Runes, également appelées protocole Runes, sont un protocole permettant d'émettre des tokens fongibles directement sur le réseau Bitcoin. Le protocole Runes a été proposé par Casey Rodarmor, fondateur du protocole Ordinals, en septembre 2023. Il a été officiellement mis en service lors du halving du Bitcoin.









1.1 Simplification de la création et de la gestion des tokens. Runes utilise le modèle UTXO pour émettre et gérer les tokens, évitant ainsi l'explosion du nombre d'UTXO causée par les inscriptions et réduisant l'encombrement de la blockchain tout en améliorant l'efficacité globale.





1.2 Réduction de la charge du réseau. En limitant la quantité de données utilisées dans les transactions de tokens, Runes contribue à réduire la congestion du réseau, rendant Bitcoin plus évolutif et convivial.





1.3 Compatibilité avec le Lightning Network. Runes est compatible avec le Lightning Network, permettant des transactions plus rapides et moins coûteuses, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la finance décentralisée (DeFi) sur Bitcoin.





1.4 Destruction automatique des tokens issus de transactions erronées. Runes intègre un mécanisme de destruction automatique des tokens issus de transactions incorrectes, encourageant ainsi une gestion rigoureuse des UTXO.









2.1 Inscription. Le processus de création d'une nouvelle Rune passe par une inscription, où le créateur définit des paramètres tels que le nom, le symbole, l'offre totale, l'identifiant, le nombre de décimales, etc., et les enregistre dans l'OP_RETURN output. L'offre de tokens est attribuée à des UTXO spécifiques, servant de référence pour les soldes de tokens Runes. Le protocole permet le pré-minage, mais de nombreux projets choisissent de ne pas en faire usage afin de garantir une distribution équitable.





2.2 Minting. Après inscription, les Runes peuvent être mintées selon une méthode ouverte ou fermée. Le minting ouvert permet à tout utilisateur de créer de nouvelles Runes après l'inscription, tandis que le minting fermé impose des conditions spécifiques, comme une période de minting limitée ou une offre plafonnée.





2.3 Transfert/Transaction. Le transfert de Runes s'effectue via la fonction Edict, qui permet de transférer des tokens d'un propriétaire à un autre. Grâce à cette fonctionnalité, il est possible d'effectuer des transferts groupés, des airdrops ou encore de rassembler tous les tokens mintés sur un seul compte.





2.4 Destruction. Les Runes peuvent être définitivement retirées de la circulation en les envoyant vers une adresse inutilisable.













Le protocole Ordinals, introduit par Casey Rodarmor fin 2022, a permis d'émettre des NFTs sur le réseau Bitcoin sans nécessiter de contrats intelligents.





Sur la base du protocole Ordinals, le développeur Domo a ensuite proposé la norme BRC-20, couramment appelée « inscriptions », pour émettre des tokens fongibles sur le réseau Bitcoin. Ce standard a rapidement gagné en popularité, provoquant un engouement massif sur le marché. Cependant, l'essor des inscriptions a également généré une prolifération d'UTXO inutiles, engorgeant le réseau Bitcoin. Cette situation a suscité des critiques, notamment de la part de Casey Rodarmor.





En réponse à ces problèmes, Casey Rodarmor a introduit en septembre 2023 le protocole Runes, simplifiant la création et la gestion des tokens et réduisant l'impact du standard BRC-20 sur le réseau Bitcoin.









Runes constitue une amélioration du standard BRC-20 basé sur le protocole Ordinals. D'une certaine manière, Runes peut être considéré comme une version optimisée des inscriptions.





La principale différence réside dans l'emplacement du stockage des données. Runes enregistre les informations dans les données OP_RETURN, tandis que les inscriptions les stockent dans les données witness.





En outre, les différences entre les deux sont indiquées dans le tableau suivant :

Comparaison Runes Inscriptions Basé sur UTXO Oui Non Basé sur Ordinals Non Oui Type de token Fongible Fongible Empreinte on-chain Minimisée Élevée Compatibilité avec le Lightning Network Oui Non Minting public Pris en charge Pris en charge









4.1 Portefeuilles : comme pour les cryptomonnaies classiques, la gestion de Runes nécessite des applications spécifiques. Parmi les portefeuilles compatibles figurent Unisat, Xverse et certains portefeuilles Web3 fournis par des plateformes d'échange.





4.2 Launchpads Runes : ces plateformes facilitent le lancement et la distribution des projets Runes.





4.3 Marchés de trading : des plateformes NFT comme Magic Eden prennent désormais en charge le trading de Runes, facilitant leur adoption par les nouveaux utilisateurs.





4.4 DeFi : l'écosystème Runes explore plusieurs usages en finance décentralisée, notamment le prêt et les ponts inter-chaînes (cross-chain bridges). L'émergence des Runes ouvre ainsi la voie au développement de la DeFi sur Bitcoin.













Les Bitcoin Runes en sont encore à leurs débuts et leur adoption repose essentiellement sur la spéculation et le trading, comme l'a souligné leur créateur Casey Rodarmor.





Si vous souhaitez investir dans les Bitcoin Runes, vous pouvez les échanger sur des plateformes spécialisées ou utiliser des protocoles de prêt pour générer des intérêts en les mettant en dépôt.





Toutefois, il est important de noter que les Runes dépendent fortement du sentiment du marché. En cas de baisse d'intérêt, vos Runes risquent de perdre leur liquidité et de devenir invendables, entraînant ainsi des pertes d'investissement. Avant d'engager des fonds dans le trading de Runes, assurez-vous d'évaluer les risques associés.









L'émergence des Runes a suscité un intérêt accru pour le réseau Bitcoin et introduit de nouveaux cas d'utilisation. Étant encore à leurs débuts, il reste incertain si leur adoption s'étendra à d'autres usages et entraînera des évolutions majeures à l'avenir. Face à l'apparition de nouvelles technologies, il est essentiel de faire preuve de patience et d'observer comment elles contribueront, à terme, à la prospérité de l'écosystème Bitcoin.



