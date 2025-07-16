FAQ sur le halving du Bitcoin









Le créateur du Bitcoin, connu sous le nom de « Satoshi Nakamoto », demeure inconnu à ce jour, laissant planer le mystère sur son identité. Certains pensent qu'il s'agit d'un individu, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une organisation. Après avoir posté son dernier message le 12 décembre 2010, Satoshi Nakamoto a disparu sans laisser de trace.









Aucun individu ni organisation ne peut contrôler l'émission du Bitcoin. Celle-ci suit des règles prédéfinies.









Les mineurs de Bitcoin utilisent des algorithmes de hachage pour rechercher des nombres aléatoires. Le premier mineur à trouver ce nombre reçoit une récompense en Bitcoin, un processus appelé minage. Au fil du temps, la création de nouveaux Bitcoins devient plus difficile. Ainsi, dès la création du Bitcoin, Satoshi Nakamoto a fixé l'offre totale à 21 millions de coins et a mis en place un modèle déflationniste régulant son émission via des halvings qui surviennent environ tous les quatre ans.





Le Bitcoin a connu trois halvings, réduisant les récompenses par bloc de 50 BTC à 6,25 BTC actuellement. Le quatrième halving approche et réduira la récompense à 3,125 BTC par bloc.









Selon les règles du Bitcoin, la récompense par bloc est divisée par deux tous les 210,000 blocs minés. Le temps cible pour miner un bloc est d'environ 10 minutes, mais cette durée peut varier. Certains blocs peuvent être minés plus rapidement ou plus lentement, modifiant ainsi la date du prochain halving. L'idée d'un « halving tous les 4 ans » est donc théorique et dépend du temps réel de minage. Le prochain halving est attendu en avril 2024.









Lors d'un halving, la récompense accordée aux mineurs pour la validation de nouveaux blocs est divisée par deux. Cela réduit le rythme auquel de nouveaux Bitcoins sont minés, impactant directement la vitesse de mise en circulation des nouveaux Bitcoins sur le marché. Cet événement, qui survient environ tous les quatre ans, fait partie du mécanisme de contrôle de l'offre du Bitcoin.







Date Hauteur de bloc Récompense par bloc après le halving % de Bitcoins non minés restants Premier halving 28/11/2012 210,000 25 50% Deuxième halving 09/07/2016 420,000 12.5 25% Troisième halving 11/05/2020 630,000 6.25 12,5% Quatrième halving ??/04/2024 840,000 3.125 6,3%









En raison de l'offre limitée de Bitcoin fixée à 21 millions de coins, le halving réduit progressivement l'afflux de nouveaux Bitcoins, rendant l'actif encore plus rare. L'histoire a montré que les précédents halvings ont entraîné une hausse du prix du Bitcoin. Par conséquent, il est possible que le prochain halving contribue également à une augmentation du prix du Bitcoin.









Non. La vitesse des transactions Bitcoin dépend principalement de la taille des blocs et de la congestion du réseau. La réduction du rythme de création des nouveaux Bitcoins n'a aucun impact direct sur la vitesse des transactions.









Le halving du Bitcoin attire généralement l'attention sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies, y compris les altcoins. Certains investisseurs peuvent devenir plus optimistes quant au potentiel de croissance des autres tokens, ce qui pourrait entraîner une augmentation des investissements dans les altcoins et donc une hausse de leur prix. De plus, avec la réduction des récompenses de minage du Bitcoin, certains mineurs pourraient choisir de se tourner vers des altcoins offrant des récompenses plus attractives.









D'ici 2140, tous les Bitcoins auront été extraits et il n'y aura plus d'augmentation de l'offre en circulation. À ce stade, la rareté pourrait faire davantage grimper le prix du Bitcoin. Quant à eux, les mineurs ne recevront plus de récompenses de minage, mais continueront à percevoir des frais de transaction pour la validation des opérations effectuées sur le réseau.