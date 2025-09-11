Pourquoi choisir MEXC Futures ?





Le trading des contrats à terme, caractérisé par un fort effet de levier et des retours élevés, a attiré l'attention d'innombrables investisseurs. Pour débuter le trading des contrats à terme, la première étape consiste à choisir la bonne plateforme pour commencer votre aventure de trading des contrats à terme. MEXC offre plusieurs avantages, notamment des frais de transaction les plus bas du secteur, une excellente profondeur de marché, une sécurité et une stabilité élevées, des règles de trading flexibles, et une liquidité de premier plan dans l'industrie, ce qui en fait le choix idéal pour les utilisateurs s'engageant dans le trading des contrats à terme.









Vous pouvez trader des contrats à terme sur MEXC en tant que maker ou taker.





Maker : un maker place des ordres avec un prix et une quantité spécifiés, en attendant que d'autres utilisateurs les apparient. Les ordres Maker ajoutent de la liquidité au marché.





Taker : un taker apparie activement les ordres Limite ou Market existants pour une exécution directe. Les ordres Taker consomment la liquidité du marché.









MEXC offre les taux de frais de transaction les plus bas du marché. Dans le trading des contrats à terme perpétuels de MEXC, le taux de frais de maker est de 0 %, tandis que le taux de frais de taker est de 0,02 %. De plus, vous pouvez déposer des MX sur votre compte de trading des contrats à terme pour compenser les frais de taker, et bénéficier d'une réduction supplémentaire de 20 % sur les frais de transaction. Pour plus d'informations détaillées sur les taux de frais de transaction de MEXC, vous pouvez consulter les frais associés à MEXC





Il convient de mentionner que MEXC propose également les taux de frais de transaction les plus bas du marché pour le trading au comptant. Pour le trading au comptant, le taux de frais de maker est de 0 %, tandis que le taux de frais de taker est de 0,02 %. Vous pouvez consulter les derniers taux de frais sur la page suivante : https://www.mexc.co/fr-FR/fee









Depuis sa création, MEXC a excellé dans la découverte et le listing de projets de haute qualité, gagnant une reconnaissance généralisée de la part des utilisateurs. Fort de plusieurs années d'expérience dans l'industrie et d'une solide réputation, MEXC a accumulé plus de 30 millions d'utilisateurs, devenant le premier choix des traders novices et expérimentés. Son activité s'étend à plus de 170 pays et régions dans le monde entier. La vaste base d'utilisateurs de MEXC Futures garantit une excellente profondeur de marché, avec un carnet d'ordres équilibré et des prix transparents. Selon les données de trading des contrats à terme de MEXC au moment de la rédaction, le volume de trading des dernières 24 heures a dépassé 41,09 milliards de dollars. Cela garantit que les utilisateurs peuvent trader en toute fluidité même dans des conditions de marché extrêmes, évitant des liquidations imprévues. (Remarque : données au 12 novembre 2024.)









En outre, MEXC Futures propose une riche variété de types de cryptomonnaies, y compris les contrats à terme perpétuels en USDT-M, le Metaverse, Layer2, NFT, Meme, DeFi, et encore plus. De plus, la capacité de MEXC à découvrir des projets de haute qualité et à ajouter continuellement de nouvelles options de cryptomonnaies permet aux utilisateurs de bénéficier de la meilleure expérience de trading.









Le système de trading de MEXC se caractérise par une architecture multi-couche et multi-cluster, propulsée par un moteur de trading haute performance développé par des experts dotés de compétences spécialisées en technologie bancaire. Il peut traiter jusqu'à 1,4 million de transactions par seconde, offrant une efficacité et des performances révolutionnaires.





En outre, MEXC est la plateforme de trading la plus sécurisée. Les utilisateurs bénéficient de plusieurs mesures de sécurité, notamment la vérification d'identité (KYC) l'authentification à deux facteurs et les codes anti-hameçonnage . Nos serveurs sont également hébergés de manière indépendante dans plusieurs pays pour garantir la sécurité et l'intégrité des données des utilisateurs.









Les règles de trading des contrats à terme de MEXC sont hautement flexibles, avec un effet de levier ajustable de 1x à 500x. Les contrats à terme perpétuels en USDT-M supportent un effet de levier maximum de 500x, tandis que les contrats à terme perpétuels en Coin-M supportent un effet de levier allant jusqu'à 200x. Lors du trading des contrats à terme sur MEXC, vous pouvez choisir parmi des ordres Limite, des ordres Market, des ordres Trigger, des ordres Stop Suiveurs, des ordres Post-Only, et plus encore





En ce qui concerne le système de marge, les utilisateurs ont la flexibilité de choisir entre les modes de marge croisée et de marge isolée. Pour les différences entre les modes de marge croisée et isolée, vous pouvez vous référer aux modes de trading des contrats à terme de MEXC . De plus, MEXC prend également en charge le mode de couverture, permettant aux utilisateurs de détenir à la fois des positions longues et courtes pour un même contrat, avec un effet de levier défini indépendamment pour chaque direction. Lors de la détention de positions en mode de couverture, les positions doivent occuper la marge correspondante selon le niveau limite de risque.









MEXC offre une liquidité à la pointe de l'industrie, avec des carnets d'ordres profonds, des ordres d'achat et de vente fréquents et importants, offrant aux traders la commodité d'une exécution rapide. Selon des rapports d'agences de données autorisées tierces, TokenInsight et Simplicity Group , la profondeur de trading des contrats à terme de MEXC dépasse 100 millions de dollars aux niveaux de 0,05 % et 0,1 %, se classant régulièrement en tête de l'industrie. La profondeur du marché au comptant montre également des avantages significatifs.





En termes de slippage, MEXC offre le slippage le plus bas pour les ordres de vente de contrats à terme de 1 million et 5 millions de dollars. Le slippage dans le trading au comptant montre également un avantage clair. MEXC maintient un avantage absolu en matière de frais, en offrant des frais de maker nuls pour les utilisateurs réguliers, renforçant ainsi sa compétitivité sur le marché









Veuillez noter que le trading des contrats à terme est un investissement à haut risque. Les investisseurs doivent comprendre pleinement les risques et investir avec prudence.





Clause de non-responsabilité : cette information ne constitue pas des conseils en matière d'investissement, de fiscalité, de droit, de finance, de comptabilité, de conseil, ou tout autre service connexe, ni une incitation à acheter, vendre ou détenir des actifs. MEXC Learn fournit des informations à des fins de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et d'investir prudemment. Toutes les activités d'investissement des utilisateurs sont sans rapport avec cette plateforme.