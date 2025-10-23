Forward Industries fait appel à 25 conseillers pour façonner le plan de Trésorerie-communautaire Solana

TLDR

Forward Industries a créé un conseil consultatif crypto de 25 membres pour guider sa stratégie de trésorerie Solana.

Le conseil comprend des leaders de l'Écosystème Solana, de la DeFi / Finance Décentralisée et des secteurs financiers traditionnels.

Parmi les membres notables figurent Amir Haleem, Armani Ferrante, Cindy Leow, Robert Leshner et Tarun Chitra.

Les dirigeants de Galaxy Digital, Harry Austin et Michael Marcantonio, ont également rejoint le groupe consultatif.

Forward Industries a récemment acheté 6,8 millions de SOL d'une valeur d'environ 1,6 milliard de dollars.

Forward Industries a formé un conseil consultatif crypto pour renforcer sa stratégie de trésorerie axée sur Solana. Le conseil de 25 membres comprend des leaders de Solana, de la DeFi / Finance Décentralisée et de la finance traditionnelle. Cette initiative s'aligne avec l'objectif de Forward Industries de se positionner au cœur de la finance des actifs numériques.

Conseil centré sur Solana dévoilé par Forward Industries

Forward Industries a annoncé la formation d'un conseil consultatif crypto axé sur les opérations de trésorerie basées sur Solana. Le groupe comprend Amir Haleem de Helium, Armani Ferrante de Backpack et Cindy Leow de Drift Labs. Robert Leshner de Superstate et Tarun Chitra de Gauntlet font également partie du conseil.

De plus, Harry Austin et Michael Marcantonio de Galaxy Digital ont rejoint le conseil, élargissant la profondeur financière du groupe. Le président Kyle Samani a souligné : "Le calibre des leaders qui nous rejoignent reflète une conviction croissante envers Solana sur les marchés de capitaux mondiaux." Forward Industries vise à exploiter leur expertise combinée pour soutenir des stratégies d'actifs numériques à long terme.

Ce conseil consultatif joue un rôle crucial dans l'exécution de la feuille de route de Forward Industries. L'entreprise prévoit d'intégrer Solana dans sa trésorerie et ses initiatives d'entreprise. Cette étape témoigne de la confiance croissante de Forward Industries dans l'infrastructure blockchain.

L'acquisition stratégique de SOL soutient la mission consultative

Forward Industries a récemment acquis 6,8 millions de tokens SOL, d'une valeur de 1,6 milliard de dollars, pour soutenir ses ambitions crypto. La société a également déposé une offre d'actions sur le marché de 4 milliards de dollars pour étendre ses avoirs en Solana. Ces mouvements établissent Forward Industries comme le plus grand détenteur public de SOL.

La Fondation Solana a approuvé le programme, ainsi que Galaxy Digital, Jump Crypto et Multicoin Capital. Forward Industries travaille en étroite collaboration avec ces partenaires pour renforcer son cadre de trésorerie crypto. Leur implication signale un fort soutien institutionnel.

Les documents publics montrent que Forward Industries mène un changement dans l'adoption de la blockchain par les entreprises publiques. Les données de The Block indiquent que les entreprises détiennent maintenant environ 15,9 millions de SOL au total. Forward Industries détient à lui seul une part importante de ce marché.

La confiance du marché augmente autour des modèles de trésorerie Solana

Forward Industries est l'une des nombreuses entreprises adoptant des stratégies de trésorerie basées sur Solana. D'autres incluent Sharps Technology, Solana Company et DeFi Development Corp. La Fondation Solana a soutenu ces efforts avec des allocations de SOL à prix réduit.

La formation du conseil consultatif renforce la gouvernance de Forward Industries alors qu'elle construit un modèle financier natif de la blockchain. Des experts de multiples secteurs offriront des conseils sur les risques, la liquidité et la planification réglementaire. Leur contribution façonnera le parcours de Forward Industries dans les actifs numériques.

Forward Industries a placé Solana au cœur de sa stratégie. Cette décision reflète la croyance institutionnelle croissante dans la scalabilité et le potentiel de marché de Solana. Forward Industries utilise des voix expérimentées pour diriger sa transformation axée sur la crypto.

