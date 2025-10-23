30 jours de furie : le XRP Ledger explose avec un volume de RWA et de Stablecoin en hausse de plus de 80 %

Le XRP Ledger connaît une hausse massive du volume de transfert suite à d'importants mouvements de trésorerie Selon le commentateur de marché X Finance Bull, l'activité du XRP Ledger connaît une hausse remarquable, avec des volumes de transfert qui explosent dans plusieurs secteurs. Au cours des 30 derniers jours seulement, les transferts de Real-World Assets (RWA) ont augmenté de 84%, tandis que les transactions de stablecoin ont grimpé de 83%, signalant un regain d'intérêt institutionnel pour le réseau. Notamment, cette hausse fait suite aux annonces de GTreasury et Evernorth concernant leur trésorerie d'1 milliard de dollars en XRP, signalant une confiance croissante dans XRP comme solution de liquidité et de règlement. Ces mouvements soulignent son rôle croissant au-delà de la spéculation, établissant un pont entre la finance traditionnelle et l'innovation blockchain. X Finance Bull souligne que la hausse des transferts de RWA et de stablecoin signale une adoption croissante du marché pour le XRP Ledger. Les Real-World Assets tokenisés permettent des règlements plus rapides et plus transparents, tandis que les stablecoins stimulent la liquidité numérique pour des transactions transfrontalières fluides. Leur croissance simultanée souligne l'intérêt croissant des entreprises et des institutions financières à exploiter le XRP Ledger pour l'efficacité opérationnelle. X Finance Bull a ajouté que la participation institutionnelle signale la force du réseau et sa valeur à long terme. Avec GTreasury et Evernorth ancrant leurs trésoreries en XRP, l'utilité du réseau pour la finance d'entreprise est validée, pouvant potentiellement conduire à une adoption plus large à mesure que d'autres entreprises, fintechs et institutions financières en prennent note. Par conséquent, la hausse du volume de transactions XRP renforce la liquidité et la dynamique du marché, attirant davantage de validateurs et de participants pour améliorer la sécurité du réseau. Cela démontre également la capacité de XRP à gérer efficacement des transferts à grande échelle, prouvant sa valeur en tant que solution fiable pour les applications blockchain d'entreprise. Pourquoi ce développement mérite-t-il une attention particulière ? Eh bien, la hausse des transferts de stablecoin et d'actifs du monde réel sur le XRP Ledger, combinée à d'importants engagements de trésorerie, marque un tournant, positionnant XRP comme une infrastructure pratique et prête pour l'entreprise au-delà de la spéculation. Conclusion La hausse record des transferts sur le XRP Ledger, stimulée par les mouvements de trésorerie d'1 milliard de dollars de GTreasury et Evernorth, souligne son rôle croissant dans la finance institutionnelle. 