JPMorgan va autoriser Bitcoin et Ethereum comme garantie de prêt

Auteur : BitcoinEthereumNewsSource : BitcoinEthereumNews
2025/10/25 15:06
  • JPMorgan prévoit d'accepter le Bitcoin et l'Ethereum comme collatéral de prêt d'ici fin 2025.
  • Des dépositaires tiers sécuriseront les tokens mis en gage dans le cadre du programme de prêt mondial.
  • Cette initiative fait suite à l'acceptation antérieure par JPMorgan des ETFs liés aux cryptomonnaies comme collatéral.

La banque d'investissement JPMorgan Chase prévoit d'autoriser ses clients institutionnels à mettre en gage leurs avoirs en Bitcoin et Ethereum comme collatéral pour des prêts. Selon les rapports, le programme devrait être lancé d'ici la fin de l'année.

L'initiative fonctionnera à l'échelle mondiale et s'appuiera sur des dépositaires tiers pour détenir les actifs numériques mis en gage. Cette expansion s'appuie sur la décision antérieure de JPMorgan d'accepter les fonds négociés en bourse liés aux cryptomonnaies comme collatéral. Cette démarche marque un changement pratique dans la façon dont la banque traite les actifs numériques dans ses opérations de prêt.

Les banques de Wall Street accélèrent l'intégration des cryptos

Ce développement intervient alors que le Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique de 126 251 $ plus tôt ce mois-ci, bien que le marché ait depuis connu de la volatilité. Les conditions réglementaires se sont améliorées sous l'administration actuelle. Cela permet aux institutions financières traditionnelles d'étendre leurs services de cryptomonnaies.

JPMorgan avait initialement exploré les prêts adossés au Bitcoin en 2022, mais avait mis le projet en pause. La demande des clients pour le support des cryptomonnaies a augmenté à mesure que le marché s'est développé et que les cadres réglementaires ont été clarifiés. Le PDG de la banque, Jamie Dimon, avait précédemment qualifié le Bitcoin de "fraude surmédiatisée" et de "caillou de compagnie", mais l'institution traite désormais les actifs numériques comme un collatéral viable aux côtés des titres traditionnels.

Dimon a modéré sa position publique sur les cryptomonnaies dans ses récentes déclarations. "Je ne pense pas que nous devrions fumer, mais je défends votre droit de fumer", a-t-il déclaré lors de la conférence des investisseurs de JPMorgan en mai. "Je défends votre droit d'acheter du Bitcoin, allez-y."

La clarté réglementaire permet l'adoption institutionnelle

D'autres grandes institutions financières ont parallèlement étendu leurs offres de cryptomonnaies. Morgan Stanley prévoit de fournir aux clients de la plateforme de détail E*Trade un accès aux cryptomonnaies populaires au cours du premier semestre de l'année prochaine. State Street Corp., Bank of New York Mellon Corp. et Fidelity proposent désormais des services incluant des solutions de garde de crypto.

Un récent changement réglementaire a permis à des entreprises comme BlackRock d'accepter le Bitcoin des investisseurs et de l'échanger contre des participations en ETF qui suivent le prix du token. Cet ajustement réduit les frictions pour les institutions cherchant à offrir une exposition aux cryptomonnaies via des véhicules d'investissement réglementés.

Des cadres réglementaires régissant les cryptomonnaies sont déjà actifs dans l'Union européenne, à Singapour et aux Émirats arabes unis. La législation visant à établir des réglementations sur la structure du marché crypto progresse au Congrès américain, offrant de la clarté aux institutions développant des services d'actifs numériques.

L'acceptation du Bitcoin et de l'Ethereum comme collatéral est une intégration fonctionnelle des actifs numériques dans l'infrastructure bancaire centrale. Les institutions peuvent désormais mettre en gage leurs avoirs en cryptomonnaies pour garantir des financements, de manière similaire au fonctionnement des actions, obligations et matières premières dans les arrangements de prêt traditionnels.

Avertissement : Les informations présentées dans cet article sont uniquement à des fins informatives et éducatives. L'article ne constitue pas un conseil financier ou un conseil de quelque nature que ce soit. Coin Edition n'est pas responsable des pertes encourues à la suite de l'utilisation du contenu, des produits ou des services mentionnés. Les lecteurs sont invités à faire preuve de prudence avant d'entreprendre toute action liée à l'entreprise.

Source : https://coinedition.com/jpmorgan-to-allow-institutional-clients-to-use-bitcoin-ethereum-as-collateral/

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

