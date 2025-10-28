Nouveau domaine MetaMask alimente les rumeurs d'un prochain Airdrop de jetons MASK

TLDR

L'enregistrement d'un nouveau domaine par MetaMask a suscité de nombreuses spéculations concernant un possible airdrop du token MASK.

Le domaine "claim.metamask.io" a fait naître des attentes selon lesquelles MetaMask pourrait bientôt lancer un portail de réclamation de tokens.

L'introduction du programme de récompenses de MetaMask est considérée comme un précurseur de l'airdrop rumeur du token MASK.

Le PDG de ConsenSys, Joe Lubin, a souligné que le programme de récompenses relie l'utilité DeFi de MetaMask à sa future décentralisation.

Le récent déploiement de nouvelles fonctionnalités de MetaMask comprend le support pour le trading de dérivés et des plans d'intégration avec Polymarket.

Un nouvel enregistrement de domaine par MetaMask a suscité des spéculations concernant un prochain airdrop pour le token du portefeuille, MASK. La découverte de "claim.metamask.io" a alimenté les réclamations selon lesquelles MetaMask pourrait bientôt lancer un portail pour les réclamations de tokens. Les investisseurs sont particulièrement intrigués par cet enregistrement, car la page demande maintenant une authentification utilisateur.

L'enregistrement du domaine MetaMask alimente les spéculations sur l'Airdrop

Le domaine nouvellement enregistré "claim.metamask.io" a capté l'attention de la communauté crypto. Les experts pensent qu'il pourrait s'agir du portail de réclamation de tokens de la plateforme pour le token MASK tant attendu. Ce développement fait suite au lancement du système de points de récompense de MetaMask, intensifiant davantage les rumeurs concernant l'airdrop.

MetaMask n'a pas officiellement confirmé les détails concernant le processus de réclamation de tokens, mais la création du domaine renforce les spéculations. Les utilisateurs discutent déjà de la possibilité que le domaine soit lié à un futur événement d'airdrop. Étant donné l'accent croissant de MetaMask sur la récompense de l'activité des utilisateurs, l'idée d'une distribution de tokens semble plausible.

MetaMask a récemment introduit un programme de récompenses en collaboration avec ConsenSys et son réseau Ethereum Layer-2, Linea. Le programme vise à encourager l'activité des utilisateurs en offrant des points de récompense pour des actions on-chain telles que l'échange de tokens ou le transfert d'actifs. À mesure que les utilisateurs accumulent des points, ils pourraient devenir éligibles pour une future réclamation du token MASK.

Le PDG de ConsenSys, Joe Lubin, a souligné que le programme de récompenses servira de pont vers la décentralisation. Il a déclaré : "La structure d'airdrop et de récompense relie l'utilité DeFi de MetaMask à sa prochaine étape de décentralisation." Ces remarques suggèrent que MetaMask se prépare à un changement significatif dans ses opérations, centré autour du token MASK.

Le lancement du token POLY de Polymarket lié à MetaMask

Plus tôt ce mois-ci, MetaMask a lancé de nouvelles fonctionnalités, notamment le support pour le trading de dérivés sur les réseaux compatibles EVM. Cela inclut l'intégration avec Hyperliquid pour le trading de contrats à terme perpétuels. Le portefeuille a également confirmé des plans pour intégrer Polymarket plus tard cette année, alignant sa feuille de route avec les futurs lancements de tokens.

Le CMO de Polymarket, Matthew Modabber, a révélé que la plateforme lancerait son token POLY accompagné d'un airdrop rétroactif. Cela s'inscrit dans la stratégie de MetaMask, alimentant davantage les spéculations entourant le lancement du token MASK.

