Quelque chose de « très important » arrive sur Cardano, selon Charles Hoskinson

Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, affirme que le réseau est à l'aube d'un changement significatif, réagissant à la nouvelle qu'une norme de paiement basée sur HTTP-402 — connue sous le nom de "x402" — est en cours d'intégration à Cardano et à Masumi, un protocole agent-à-agent construit sur la chaîne. "C'est très important pour Cardano," a écrit Hoskinson sur X le 27 octobre, en réponse à l'annonce de la démonstration.

Le catalyseur est une preuve de concept publiée par le cofondateur de Masumi, Patrick Tobler, montrant un flux "pay-to-access" x402 en direct qui se termine par une action on-chain : la frappe d'un memecoin sur Cardano. Tobler l'a présenté comme une étape importante vers la standardisation de la façon dont les agents autonomes et les services web échangent de la valeur via des API sans connexions ni OAuth.

"x402 arrive sur Cardano (et Masumi) ! ... La première preuve de concept x402 pour la frappe de Memecoin," a-t-il posté, ajoutant que les utilisateurs peuvent essayer la démo avec 2 USDM pour le paiement et une petite quantité d'ADA pour les frais — et soulignant que le token lui-même est strictement une vitrine technique sans "aucun plan futur."

Ce que cela signifie pour Cardano

Dans une série de suivis, Tobler a décrit x402 comme une renaissance du code de statut HTTP 402 "Payment Required" longtemps dormant du web, généralisé pour le commerce moderne machine-à-machine. "Construit autour du code de statut HTTP 402, x402 permet aux utilisateurs de payer pour des ressources via API sans inscription, emails, OAuth ou signatures complexes," a-t-il écrit, notant que Coinbase a développé le protocole et qu'il est intégré au protocole de paiement d'agent de Google (AP2).

L'implémentation de Masumi associe cette primitive de paiement au niveau du transport avec des garanties de Smart Contract pour l'identité, les remboursements et la journalisation des décisions — "transformant Cardano en colonne vertébrale financière de l'économie des agents," comme il l'a exprimé.

La démo elle-même concrétise le flux. Lorsqu'un utilisateur atteint le point de terminaison, le serveur répond avec "402 : Paiement requis." Le front-end invite un portefeuille Cardano connecté à construire le paiement. La preuve de paiement est ensuite transmise dans l'en-tête 402 ; le serveur la relaie on-chain, attend la finalité, et seulement alors retourne la ressource protégée — dans ce cas, la frappe des memecoins de démonstration. "Veuillez noter : Ce n'est PAS un vrai memecoin. C'est UNIQUEMENT une preuve de concept destinée à présenter la technologie !" a souligné Tobler.

Le contexte est important pour comprendre pourquoi l'enthousiasme de Hoskinson a résonné. x402 a été positionné par Coinbase comme un "protocole de paiement natif d'internet" pour les Agents d'IA et les API, avec des micropaiements instantanés réglés en stablecoin et des outils pour les marchands. Séparément, Google a introduit AP2 comme une couche ouverte de paiements d'agents conçue pour prendre en charge plusieurs rails — y compris les stablecoins — et pour standardiser l'autorisation et l'auditabilité pour le commerce agentique. Une intégration x402 au niveau de la chaîne et du Smart Contract donne à Cardano une ligne claire dans cette pile émergente.

Le choix de USDM pour la démo met en évidence un autre ingrédient spécifique à Cardano : un stablecoin USD adossé à la monnaie fiduciaire natif du réseau, lancé par Moneta (anciennement Mehen). Le rôle de USDM dans le flux x402 est simple — règlement précis et à faible friction par requête — tandis que ADA reste nécessaire pour les frais de réseau. Pour les cas d'utilisation agent-à-agent, la combinaison est pragmatique : frais déterministes plus tarification en dollars.

Tobler a déclaré que l'équipe rédige maintenant la norme x402 pour Cardano et Masumi, et ne limite explicitement pas les spécifications aux simples transferts d'adresse à adresse. "En ne faisant pas seulement d'adresse à adresse comme la plupart des autres blockchains, mais en écrivant réellement la norme pour fonctionner avec le Smart Contract Masumi, nous rendons notre implémentation x402 la plus puissante qui soit," a-t-il écrit.

Au moment de la publication, ADA s'échangeait à 0,6659 $.