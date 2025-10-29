Bubblemaps : Activité de sorcière détectée pendant les précommandes de MEGA

PANews a rapporté le 29 octobre que la plateforme d'analyse blockchain Bubblemaps a publié un article sur la plateforme X indiquant qu'une activité Sybil a été détectée dans la prévente de MegaETH (MEGA), avec environ 20 entités utilisant plusieurs portefeuilles interconnectés pour staker, dépassant la limite de 186 000 $. Echo met en œuvre un processus strict de Know Your Customer (KYC) pour tous les utilisateurs. Cependant, les utilisateurs peuvent toujours être en mesure de staker plusieurs fois en utilisant différents identifiants (par exemple, des identifiants d'amis ou de famille). PANews a rapporté le 29 octobre que la plateforme d'analyse blockchain Bubblemaps a publié un article sur la plateforme X indiquant qu'une activité Sybil a été détectée dans la prévente de MegaETH (MEGA), avec environ 20 entités utilisant plusieurs portefeuilles interconnectés pour staker, dépassant la limite de 186 000 $. Echo met en œuvre un processus strict de Know Your Customer (KYC) pour tous les utilisateurs. Cependant, les utilisateurs peuvent toujours être en mesure de staker plusieurs fois en utilisant différents identifiants (par exemple, des identifiants d'amis ou de famille).