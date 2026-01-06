Cours REWARDS ON PROJECT(RWD)
Le prix de REWARDS ON PROJECT (RWD) en direct est actuellement de $ 0.0000000000000000010377, avec une variation de 605.31 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de RWD en USD est de $ 0.0000000000000000010377 par RWD.
REWARDS ON PROJECT se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- RWD. Au cours des dernières 24 heures, RWD a été échangé entre $ 0.00000000000000000016 (plus bas) et $ 0.0000000000000000027002 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.
En termes de performance à court terme, RWD a varié de -28.44% au cours de la dernière heure et de -99.98% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 704.49K.
BSC
La capitalisation boursière actuelle de REWARDS ON PROJECT est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 704.49K. L'offre en circulation de RWD est de --, avec une offre totale de 100000000000000000000000000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 103.77T.
-28.44%
+605.31%
-99.98%
-99.98%
Suivez la variation du prix de REWARDS ON PROJECT aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.000000000000000000968499
|+605.31%
|30 jours
|$ -0.0000003020999999989623
|-100.00%
|60 jours
|$ -0.0499999999999999989623
|-100.00%
|90 jours
|$ -0.0499999999999999989623
|-100.00%
Aujourd'hui, RWD a enregistré une variation de $ +0.000000000000000000968499 (+605.31%), reflétant sa dernière activité de marché.
Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.0000003020999999989623 (-100.00%), montrant la performance à court terme du token.
En élargissant la vue à 60 jours, RWD a constaté une variation de $ -0.0499999999999999989623 (-100.00%), offrant une perspective plus large sur ses performances.
En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.0499999999999999989623 (-100.00%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.
Des analyses alimentées par l'IA qui étudient les derniers mouvements de prix de REWARDS ON PROJECT, les tendances de volume de trading et les indicateurs de sentiment du marché, offrant des mises à jour en temps réel pour identifier les opportunités de trading et favoriser une prise de décision éclairée.
En 2040, le prix de REWARDS ON PROJECT pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.
This RWD ON project aims to build an innovative reward payment system based on RWD tokens.RWD ON promotes user participation and provides an integrated payment and reward system for a sustainable ecosystem.
Pour une compréhension plus approfondie de REWARDS ON PROJECT, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|01-05 20:45:00
|Mises à jour de l'industrie
Les entrées mondiales d'actifs numériques ont atteint 47,2 milliards de dollars en 2025
|01-05 18:28:00
|Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto montre un rebond résilient au début de 2026, Bitcoin mène les gains parmi les cryptos principaux
|01-05 04:38:00
|Mises à jour de l'industrie
191 millions de dollars de liquidations sur le réseau au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
|01-04 22:28:00
|Mises à jour de l'industrie
Cette semaine, l'afflux net cumulé des ETF Bitcoin au comptant américains a atteint 459 millions de dollars
|01-04 17:26:00
|Mises à jour de l'industrie
Les altcoins progressent largement, MYX bondit de plus de 61 % en 24 heures
|01-03 15:35:45
|Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 471,3 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 174,5 millions de dollars
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.
