Prix de SQUADBOOM aujourd'hui

Le prix de SQUADBOOM (SBM) en direct est actuellement de $ 0.005, avec une variation de 22.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SBM en USD est de $ 0.005 par SBM.

SQUADBOOM se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- SBM. Au cours des dernières 24 heures, SBM a été échangé entre $ 0.00399 (plus bas) et $ 0.03949 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, SBM a varié de -24.13% au cours de la dernière heure et de -95.00% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 1.02M.

Informations de marché pour SQUADBOOM (SBM)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Capitalisation boursière entièrement diluée $ 500.00K$ 500.00K $ 500.00K Offre en circulation ---- -- Offre totale 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de SQUADBOOM est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 1.02M. L'offre en circulation de SBM est de --, avec une offre totale de 100000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 500.00K.