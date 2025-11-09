CEXDEX+
Le prix de SQUADBOOM en direct est actuellement de 0.005 USD. La capitalisation boursière de SBM est de -- USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de SBM en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

Graphique du prix de SQUADBOOM (SBM) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-11-09 17:53:50 (UTC+8)

Prix de SQUADBOOM aujourd'hui

Le prix de SQUADBOOM (SBM) en direct est actuellement de $ 0.005, avec une variation de 22.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SBM en USD est de $ 0.005 par SBM.

SQUADBOOM se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- SBM. Au cours des dernières 24 heures, SBM a été échangé entre $ 0.00399 (plus bas) et $ 0.03949 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, SBM a varié de -24.13% au cours de la dernière heure et de -95.00% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 1.02M.

Informations de marché pour SQUADBOOM (SBM)

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

$ 500.00K
$ 500.00K$ 500.00K

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

La capitalisation boursière actuelle de SQUADBOOM est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 1.02M. L'offre en circulation de SBM est de --, avec une offre totale de 100000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 500.00K.

Historique du prix de SQUADBOOM en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00399
$ 0.00399$ 0.00399
Bas 24 h
$ 0.03949
$ 0.03949$ 0.03949
Haut 24 h

$ 0.00399
$ 0.00399$ 0.00399

$ 0.03949
$ 0.03949$ 0.03949

-24.13%

+22.00%

-95.00%

-95.00%

Historique du prix de SQUADBOOM (SBM) en USD

Suivez la variation du prix de SQUADBOOM aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00099+22.00%
30 jours$ -0.095-95.00%
60 jours$ -0.095-95.00%
90 jours$ -0.095-95.00%
Variation du prix de SQUADBOOM aujourd'hui

Aujourd'hui, SBM a enregistré une variation de $ +0.00099 (+22.00%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de SQUADBOOM sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.095 (-95.00%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de SQUADBOOM

En élargissant la vue à 60 jours, SBM a constaté une variation de $ -0.095 (-95.00%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de SQUADBOOM sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.095 (-95.00%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de SQUADBOOM (SBM) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de SQUADBOOM.

Analyse de l'IA pour SQUADBOOM

Des analyses alimentées par l'IA qui étudient les derniers mouvements de prix de SQUADBOOM, les tendances de volume de trading et les indicateurs de sentiment du marché, offrant des mises à jour en temps réel pour identifier les opportunités de trading et favoriser une prise de décision éclairée.

Quels sont les facteurs qui influencent le prix de SQUADBOOM ?

SQUADBOOM (SBM) price factors include:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Project development progress and roadmap updates
5. Community engagement and adoption rates
6. Exchange listings and accessibility
7. Regulatory news affecting gaming/NFT tokens
8. Partnership announcements
9. Token utility within the ecosystem
10. Supply and demand dynamics

Pourquoi les gens veulent-ils connaître le prix de SQUADBOOM aujourd'hui ?

People want to know SQUADBOOM (SBM) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, tracking investment performance, and assessing market volatility. Real-time price data helps investors manage risk and capitalize on opportunities.

Prédiction du prix de SQUADBOOM

Prévision du prix de SQUADBOOM (SBM) pour 2030 (dans 5 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de SBM en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de SQUADBOOM (SBM) pour 2040 (dans 15 ans)

En 2040, le prix de SQUADBOOM pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Comment acheter et investir dans du SQUADBOOM

Prêt à vous lancer avec SQUADBOOM ? Acheter du SBM sur MEXC est rapide et adapté aux débutants. Vous pouvez commencer à trader instantanément dès votre premier achat. Pour en savoir plus, consultez notre guide complet sur Comment acheter du SQUADBOOM. Vous trouverez ci-dessous un aperçu en 5 étapes pour vous aider à démarrer votre parcours d'achat de SQUADBOOM (SBM).

Étape 1

Créez un compte et effectuez la vérification d'identité (KYC)

Commencez par vous inscrire et effectuer la vérification d'identité (KYC) sur MEXC. Vous pouvez le faire sur le site officiel de MEXC ou via l'application MEXC en utilisant votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail.
Étape 2

Ajouter des USDT, USDC, ou USDE à votre portefeuille

Les USDT, USDC et USDE facilitent le trading sur MEXC. Vous pouvez acheter des USDT, USDC et USDE via un virement bancaire, le marché OTC ou le trading P2P.

Étape 3

Accédez à la page de trading au comptant

Sur le site de MEXC, cliquez sur Spot dans la barre supérieure et recherchez les tokens de votre choix.
Étape 4

Choisissez vos tokens

Avec plus de -- tokens disponibles, vous pouvez facilement acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et des tokens tendances.
Étape 5

Finalisez votre achat

Saisissez le montant de tokens ou l'équivalent dans votre monnaie locale. Cliquez sur « Acheter », et du SQUADBOOM sera instantanément crédité sur votre portefeuille.
Guide d'achat de SQUADBOOM (SBM)

Que pouvez-vous faire avec du SQUADBOOM

Détenir du SQUADBOOM vous permet d'aller bien au-delà de l'achat et de la conservation. Vous pouvez trader le BTC sur des centaines de marchés, gagner des récompenses passives grâce aux produits d'épargne et de staking flexibles, ou utiliser des outils de trading professionnels pour faire croître votre capital. Que vous soyez débutant ou investisseur expérimenté, MEXC facilite la maximisation de votre potentiel dans la cryptomonnaie. Voici les quatre principales façons de tirer le meilleur parti de vos tokens Bitcoin

Trading sur MEXC avec des frais extrêmement bas

Acheter du SQUADBOOM (SBM) sur MEXC, c'est obtenir plus de valeur pour votre argent. En tant que l'une des plateformes de cryptomonnaies avec les frais les plus bas du marché, MEXC vous aide à réduire vos coûts dès votre première opération de trading.

Qu'est-ce que SQUADBOOM (SBM)

SquadBoom est un protocole décentralisé nouvelle génération conçu pour la collaboration de contenu et le retour de valeur basés sur l'IA. En introduisant un mécanisme en boucle fermée : Formation de contenu → Génération d'analyses → Distribution incitative, SquadBoom redéfinit la relation de valeur entre les utilisateurs et les modèles d'IA — où chaque publication entraîne l'intelligence et chaque analyse génère des récompenses.

Ressources de SQUADBOOM

Pour une compréhension plus approfondie de SQUADBOOM, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de SQUADBOOM
Explorateur de blocs

Combien vaudra 1 SQUADBOOM en 2030 ?
Si SQUADBOOM enregistrait une croissance annuelle de 5 %, sa valeur estimée pourrait atteindre environ -- $ d'ici 2026, -- $ d'ici 2030, -- $ d'ici 2035 et -- $ d'ici 2040. Ces chiffres illustrent un scénario de croissance composée stable, bien que le prix réel futur dépende de l'adoption du marché, de l'évolution de la réglementation et des conditions macroéconomiques. Vous pouvez consulter le tableau complet des prévisions ci-dessous pour une analyse détaillée, année par année, des prix potentiels de SQUADBOOM et du retour sur investissement attendu.
Dernière mise à jour de la page : 2025-11-09 17:53:50 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur SQUADBOOM (SBM)

Temps (UTC+8)TypeInformation
11-08 07:05:00Mises à jour de l'industrie
Les Altcoins "Classiques" Connaissent une Hausse Généralisée, les Tokens des Secteurs de Stockage et de Confidentialité Affichent des Tendances de Marché Indépendantes
11-07 21:26:04Mises à jour de l'industrie
Possiblement affecté par l'effondrement de plusieurs projets, la valeur totale verrouillée (TVL) des protocoles de prêt à travers le réseau a chuté de près de 12 milliards de dollars
11-07 01:12:41Mises à jour de l'industrie
L'indice de crainte des cryptos monte à 27, le marché passe de "Crainte extrême" à "Crainte"
11-06 14:15:13Mises à jour de l'industrie
Les Tokens de l'Écosystème BNB Chain Remontent Significativement, GIGGLE et Binance Life en Tête de la Capitalisation du Marché
11-06 11:42:30Mises à jour de l'industrie
Le marché des cryptos se réchauffe alors que Bitcoin franchit les 104 000 $, les actions crypto américaines augmentent sur tous les fronts
11-05 17:18:00Mises à jour de l'industrie
Ethereum remonte en franchissant les 3 300 $, la baisse sur 24h se réduit à 8,98 %

