Prix de Intiva Token aujourd'hui

Le prix de Intiva Token (TIVA) en direct est actuellement de $ 0.0945, avec une variation de 0.52 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de TIVA en USD est de $ 0.0945 par TIVA.

Intiva Token se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- TIVA. Au cours des dernières 24 heures, TIVA a été échangé entre $ 0.0934 (plus bas) et $ 0.0953 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, TIVA a varié de +0.42% au cours de la dernière heure et de +2.49% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 65.66K.

Informations de marché pour Intiva Token (TIVA)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 65.66K$ 65.66K $ 65.66K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 94.50M$ 94.50M $ 94.50M Offre en circulation ---- -- Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de Intiva Token est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 65.66K. L'offre en circulation de TIVA est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 94.50M.