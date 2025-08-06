La clarté de la SEC sur le staking liquide de cryptomonnaie ouvre la porte à l'adoption institutionnelle aux États-Unis

La Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) a publié de nouvelles directives qui pourraient accélérer l'adoption institutionnelle du staking liquide aux États-Unis, selon des sources du secteur. Dans une déclaration publiée mardi, la Division des finances corporatives de l'agence a exposé son point de vue selon lequel certains arrangements de staking liquide—y compris l'émission de jetons de reçu comme stETH—ne constituent pas des transactions de titres. Cette clarification représente un progrès pour l'industrie de la finance décentralisée (DeFi), qui recherchait depuis longtemps une certitude réglementaire concernant les modèles de staking. Cela montre également un changement potentiel dans la façon dont les régulateurs américains abordent les innovations basées sur la blockchain qui impliquent des représentations dérivées d'actifs crypto. Le Staking Liquide Reçoit une Clarté Réglementaire Longtemps Attendue Le staking liquide fait référence à un processus dans lequel les utilisateurs stakent leurs actifs crypto avec un protocole tiers et, en retour, reçoivent un nouveau jeton qui représente leur dépôt et les récompenses de staking accumulées. Ces jetons de reçu—comme stETH dans le cas d'Ethereum—permettent aux utilisateurs de maintenir leur liquidité tout en participant au staking du réseau. La dernière déclaration de la SEC vise à clarifier si ces arrangements sont soumis aux lois américaines sur les valeurs mobilières. Pour beaucoup dans l'industrie, la réponse est une nouvelle bienvenue. Sam Kim, Directeur juridique de la Fondation Lido Labs, a décrit cette directive comme un moment décisif : "Les directives d'hier de la SEC confirmant que le staking liquide et les jetons de reçu comme stETH ne constituent pas des titres fournissent les orientations tant nécessaires dont Lido et l'industrie plus large avaient besoin." Un Grand Jour pour Ethereum : Clarté de la SEC sur le Staking Liquide Les directives d'hier de la SEC confirmant que le staking liquide et les jetons de reçu comme stETH ne constituent pas des titres fournissent les orientations tant nécessaires dont Lido et l'industrie avaient besoin. En tant que leader du staking liquide... https://t.co/H2WN1BWKSF — Lido (@LidoFinance) 6 août 2025 Kim explique que cette clarté encouragera une participation accrue des investisseurs institutionnels et des plateformes qui étaient auparavant hésitants en raison de l'incertitude juridique. Voie Dégagée pour l'Intégration Institutionnelle et des Plateformes Avec la dissipation du brouillard réglementaire, les protocoles de staking liquide peuvent désormais gagner une acceptation plus large par les échanges centralisés, les plateformes fintech et les sociétés d'investissement réglementées. "Cela ouvre la porte aux plateformes, institutions financières et utilisateurs basés aux États-Unis pour s'engager plus librement avec les protocoles de staking liquide," a déclaré Kim. "Sans la crainte de déclencher les lois sur les valeurs mobilières, davantage de protocoles pourraient intégrer des jetons de staking liquide, élargissant leur utilité à travers la DeFi." En supprimant le risque juridique perçu associé aux reçus de staking, la position de la SEC pourrait aider à augmenter la liquidité et l'utilité de ces jetons dans l'écosystème financier américain. Les Experts Juridiques Décrivent les Implications pour une Conception Plus Large des Jetons Les analystes juridiques suggèrent que le langage de la SEC sur le staking liquide pourrait avoir des implications plus larges au-delà du staking lui-même. Jason Gottlieb, partenaire chez Morrison Cohen, a déclaré que l'approche de l'agence reflète une évolution logique dans la façon dont elle catégorise les actifs crypto et les dérivés. "Au fond, un jeton de staking liquide n'est qu'un reçu sur un jeton," a déclaré Gottlieb. "Avec la SEC prenant maintenant correctement la position que les jetons de cryptomonnaie eux-mêmes ne sont pas des titres, il est logique qu'un reçu pour un jeton ne soit pas un reçu pour un titre." Gottlieb ajoute que ce raisonnement pourrait influencer les considérations réglementaires futures concernant les bridges cross-chain et les jetons enveloppés—des mécanismes qui s'appuient également sur des représentations de type reçu. 