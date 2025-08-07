Parlons des opérations plutôt que de la technologie : Comment Hyperliquid déplace-t-il la "boîte noire de croissance" de l'échange sur la blockchain ?

Candy@TEDAO｜Auteur

Introduction | Les "registres commerciaux" derrière les transactions peuvent-ils aussi être rendus publics ?

Dans le monde de la DeFi, chaque transaction est enregistrée sur un registre public immuable, accessible à tous. Nous sommes habitués à voir chaque échange sur des plateformes décentralisées comme Uniswap, mais l'information s'arrête souvent à "cette transaction a eu lieu".

D'où provient cette transaction ? S'agit-il d'un parrainage direct d'un leader d'opinion (KOL) ou d'un outil de trading ? Pendant longtemps, ce type d'attribution a reposé sur des systèmes internes de projet ou des traitements centralisés en backend, souvent appelés "boîte noire de croissance" : les transactions elles-mêmes peuvent être vérifiées on-chain, mais la source de la promotion est souvent comptabilisée off-chain. Ce n'est pas accidentel ; cela découle de considérations techniques et de coûts. Sur les réseaux principaux comme Ethereum, l'ajout d'identifiants supplémentaires à chaque transaction augmente considérablement les frais de gaz et peut également poser des problèmes de sécurité. Par conséquent, de nombreux projets choisissent de stocker leurs "registres commerciaux" off-chain.

Hyperliquid est une plateforme de trading décentralisée basée sur son propre réseau blockchain sous-jacent (L1), où les utilisateurs peuvent négocier des contrats perpétuels. Contrairement à d'autres plateformes, Hyperliquid expose les données commerciales clés et la logique de trading on-chain, réalisant une transparence totale des transactions financières à l'attribution de croissance. Cela permet au backend de l'échange d'être présenté plus intuitivement comme une carte de croissance traçable.

1 | "Comptes commerciaux" publics : Voir d'où vient la croissance

Le tableau de bord de données d'Hyperliquid (fourni par la plateforme d'analyse de données tierce Allium) agit comme une "salle de guerre" en temps réel. Il affiche non seulement les tendances macroéconomiques, mais révèle également qui (adresse du portefeuille), quels outils ont été utilisés, et quand ont provoqué des fluctuations du marché. Ceci est réalisé en structurant les informations sources dans le chemin du protocole, en clarifiant d'abord deux dimensions :

Builder (Niveau de l'ordre) : Enregistre l'outil utilisé pour placer un ordre dans les paramètres de l'ordre (par exemple, le champ builder). Cela vous permet de comparer les remplissages, les frais et la rétention par outil et d'effectuer l'attribution de source.

Parrainage direct (Niveau du compte) : Les comptes sont liés à la fonction "parrain", et les remises et rabais sont réglés on-chain selon les règles du protocole. Cela permet la vérification des nouvelles promotions et transactions avec des tableaux de bord officiels/tiers basés sur les règlements on-chain, facilitant les évaluations budgétaires et de ROI.

Figure 1 : Aperçu de l'écosystème Hyperliquid fourni par Allium. Source : Allium : https://hyperliquid.allium.so/

Scénario A (Builder | Niveau de l'ordre)

Le trader Bob utilise l'outil "TradePro" du développeur David pour placer un ordre, qui porte l'adresse de David (paramètre builder). Le protocole enregistre automatiquement l'adresse et les frais correspondants sur la chaîne et complète la répartition des comptes selon les règles.

Scénario B (Parrainage direct | Niveau du compte)

La trader Alice s'est inscrite en utilisant le code de parrainage du KOL Emma, établissant une liaison de parrainage entre le compte d'Alice et Emma qui peut être vérifiée on-chain. Dès lors, Alice a bénéficié d'une réduction de frais sur chacune de ses transactions. Le système a calculé la remise au niveau du compte et a automatiquement alloué un rabais à Emma.

Figures 2 & 3 : Aperçu des revenus et de la croissance des utilisateurs pour différents builders et parrainages. Source des données : Allium

2. Quand la contribution à la croissance devient sans confiance

Lorsque l'attribution de croissance passe de off-chain à on-chain, toute la chaîne de valeur change. Examinons cela sous les perspectives des règles, du règlement et des données :

1. Règles : De "l'interprétation variable" aux "règles au niveau du protocole"

La logique clé est solidifiée dans des contrats et exécutée conjointement par le réseau ; les contraintes de code remplacent les interprétations temporaires pour améliorer la neutralité et la prévisibilité des règles.

2. Règlement : De "l'approbation manuelle" au "règlement automatique"

Prenant le Builder (niveau de l'ordre) comme exemple : l'utilisateur définit d'abord "l'autorisation maximale de frais" (ApproveBuilderFee) pour l'adresse du développeur. Chaque ordre ultérieur porte le paramètre builder, et le protocole complète le règlement du partage des bénéfices sur la chaîne sans aucune intervention manuelle.

3. Données : Des "rapports de propagande" aux "registres traçables"

Toutes les actions clés – placement d'ordre, annulation d'ordre, liquidation, application de remise – sont écrites on-chain et peuvent être vérifiées indépendamment par n'importe qui dans le registre public, sans avoir à s'appuyer uniquement sur le battage médiatique.

Cela a un impact direct sur :

Pour les développeurs (Builders) et les promoteurs (Parrains) : Retour à la contribution elle-même

Le règlement automatique basé sur les contributions on-chain, indépendamment des relations ou des statistiques hors ligne, permet de voir qui crée de la valeur. Les excellents développeurs et promoteurs peuvent "voter avec du code" plutôt que "faire du lobbying avec PowerPoint".

Opération de projet et gouvernance DAO : De la subjectivité au consensus de données

Prendre des décisions basées sur des métriques unifiées (par exemple, "contribution du promoteur × rétention × ARPU") et discuter de la réduction des coûts.

Par exemple, le tableau de bord "Taux de rétention des utilisateurs Builder" montre les différences de qualité des utilisateurs apportés par différents outils : certains ont un taux d'acquisition fort mais une attrition élevée la deuxième semaine ; d'autres ont un taux d'acquisition faible mais une rétention stable, avec une direction d'incitation plus claire.

Figure 4 : Tableau de bord de rétention des utilisateurs Builder, suivant les nouveaux clients et la rétention ultérieure par semaine. Source des données : Allium

Pour les traders ordinaires : Utiliser les faits pour couper à travers le bruit

Il peut identifier indépendamment "qui donne le rythme et quels outils sont efficaces" et est moins affecté par les ordres criés et les informations opaques.

Partie 3 : Le coût de la transparence et la frontière de la confidentialité

Cependant, tout paradigme technologique est une arme à double tranchant. Lorsque la transparence est poussée à l'extrême, de nouveaux risques et défis émergent :

Fuite de stratégie et déclin Alpha : L'évaporation des secrets commerciaux

Pour les traders professionnels et les développeurs, lorsque leurs modèles de trading et la logique de leurs outils sont clairement suivis, leur Alpha rentable est exposé au public et peut être facilement copié et imité, ce qui rend rapidement la stratégie inefficace.

Tir de précision et manipulation du marché : un terrain de chasse transparent

Les intentions des traders à grande échelle de construire des positions deviennent claires d'un coup d'œil, ce qui peut les amener à être suivis malicieusement ou à être précisément attaqués par leurs contreparties utilisant des informations de position, augmentant les risques des opérations de capital à grande échelle.

Fuites de confidentialité financière : exposition publique de la richesse

L'historique des transactions des utilisateurs et les profits et pertes (P&L) sont entièrement publics. Par exemple, les panneaux d'écosystème (comme Allium) agrègent les événements de liquidation pour former une liste ; mais cela expose également les adresses et les pertes nominales, et est plus susceptible d'attirer les pirates, le hameçonnage, et même les menaces de sécurité hors ligne.

Figure 5 : Classements de liquidation, montrant les adresses liquidées et les pertes. Source des données : Allium

Solutions en cours

Pour faire face à ces risques, l'industrie a tourné son attention vers les technologies de confidentialité vérifiables, telles que les preuves à divulgation nulle de connaissance (ZKPs). Leur objectif principal est de prouver au protocole qu'une contribution a été faite par un promoteur ou un outil spécifique, sans révéler l'identité du trader ou les détails de la stratégie, et d'utiliser cette preuve pour compléter le règlement on-chain.

Cette voie fournit une direction technique claire pour atteindre l'état idéal de "vérification et protection". Cependant, la technologie nécessite encore un raffinement d'ingénierie extensif pour surmonter des défis tels que le coût, la latence et l'authentification anti-sybil.

Conclusion | Plus qu'une simple transparence financière, il s'agit de remodeler les affaires

La tentative d'Hyperliquid étend le principe "sans confiance" de la DeFi du niveau de transaction au niveau de la source, démontrant ce qu'est la croissance native du protocole : elle place la boucle fermée "attirer de nouveaux utilisateurs - trading - partage des bénéfices" complètement sur la chaîne, la rendant à la fois traçable et révisable, posant les bases d'un mécanisme d'incitation plus équitable.

Cependant, cette conception de mettre l'attribution de croissance on-chain soulève également un défi fondamental : comment mieux protéger les stratégies individuelles et la confidentialité sans sacrifier la vérifiabilité. Ce n'est que lorsqu'un registre traçable et le droit à l'anonymat coexistent harmonieusement que le mécanisme de croissance peut être considéré comme ayant complètement migré de off-chain à on-chain.