Les ETFs spot Ethereum ont enregistré un afflux net total de 222 millions de dollars hier, marquant le troisième jour consécutif d'afflux nets.

PANews a rapporté le 8 août que selon les données de SoSoValue, l'ETF spot Ethereum a enregistré un afflux net total de 222 millions de dollars américains hier (7 août, heure de l'Est des États-Unis).

L'ETF spot Ethereum avec le plus grand afflux net journalier hier était l'ETF Blackrock ETHA, avec un afflux net journalier de 104 millions de dollars américains. L'afflux net historique total actuel d'ETHA a atteint 9,593 milliards de dollars américains.

Le second est l'ETF Grayscale Ethereum Mini Trust ETH, avec un afflux net journalier de 34,609 millions de dollars américains. L'afflux net historique total actuel d'ETH a atteint 1,134 milliard de dollars américains.

Au moment de la publication, la valeur nette totale des actifs de l'ETF spot Ethereum était de 21,804 milliards de dollars américains, le ratio d'actif net de l'ETF (valeur marchande en pourcentage de la capitalisation boursière totale d'Ethereum) a atteint 4,66%, et l'afflux net cumulé historique a atteint 9,355 milliards de dollars américains.