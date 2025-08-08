Les ETFs au comptant de Bitcoin ont enregistré un afflux net total de 281 millions de dollars hier, IBIT étant en tête avec un afflux net de 157 millions de dollars.

PANews a rapporté le 8 août que selon les données de SoSoValue, l'afflux net total des ETF au comptant Bitcoin hier (7 août, heure de l'Est) était de 281 millions de dollars américains.

L'ETF au comptant Bitcoin avec le plus grand afflux net journalier hier était l'ETF Blackrock IBIT, avec un afflux net journalier de 157 millions de dollars américains. Actuellement, l'afflux net historique total d'IBIT a atteint 57,426 milliards de dollars américains.

Le second est l'ETF Fidelity FBTC, avec un afflux net journalier de 43,4452 millions de dollars américains. L'afflux net historique total actuel de FBTC a atteint 11,997 milliards de dollars américains.

L'ETF au comptant Bitcoin avec le plus grand débit net journalier hier était l'ETF Ark Invest et 21Shares ARKB, avec un débit net journalier de 388 500 dollars américains. Actuellement, l'afflux net historique total d'ARKB a atteint 2,381 milliards de dollars américains.

Au moment de la publication, la valeur nette totale des actifs de l'ETF au comptant Bitcoin était de 150,972 milliards de dollars américains, le ratio d'actif net de l'ETF (valeur marchande en pourcentage de la valeur marchande totale du Bitcoin) a atteint 6,47%, et l'afflux net cumulé historique a atteint 54,023 milliards de dollars américains.