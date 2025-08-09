Les ETFs indiciels de Bitcoin ont enregistré un afflux net de 404 millions de dollars hier, poursuivant leur afflux net pour le troisième jour consécutif.

PANews a rapporté le 9 août que selon les données de SoSoValue, l'afflux net total des ETF au comptant de Bitcoin hier (8 août, heure de l'Est) était de 404 millions de dollars américains.

L'ETF au comptant Bitcoin avec le plus grand afflux net journalier hier était l'ETF Blackrock IBIT, avec un afflux net journalier de 360 millions de dollars américains. Actuellement, l'afflux net total historique d'IBIT a atteint 57,786 milliards de dollars américains.

Le second est l'ETF Fidelity FBTC, avec un afflux net journalier de 30,4889 millions de dollars américains. L'afflux net total historique actuel de FBTC a atteint 12,028 milliards de dollars américains.

Au moment de la publication, la valeur nette totale des actifs de l'ETF au comptant Bitcoin était de 150,697 milliards de dollars américains, le ratio d'actif net de l'ETF (valeur marchande en pourcentage de la valeur marchande totale de Bitcoin) a atteint 6,48%, et l'afflux net cumulé historique a atteint 54,426 milliards de dollars américains.